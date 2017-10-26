Отримання траншу МВФ на початку наступного року не є проблемою для України – Данилюк

Отримання траншу МВФ на початку наступного року не є критичним для України, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк. Так він прокоментував заяву Національного банку України про те, що черговий транш надійде не наприкінці цього року, як очікувалося, а вже на початку 2018 року.

За словами міністра, головне, щоб Верховна Рада ухвалила всі необхідні закони.

«Насправді все залежить від роботи нашого парламенту, від ухвалення цих рішень, які залишилися: ухвалення закону про антикорупційний суд і також ухвалення закону по приватизації. Я бачу такий варіант, як це зробити швидше. Якщо ж це буде початок року, це не є проблемою. Але ключові закони мають бути ухвалені цього року. Ми це розуміємо всі», – сказав Данилюк 26 жовтня.

Водночас він наголосив: якщо потрібні закони таки ухвалять, в України залишається шанс отримати транш цього року.

Раніше міністр фінансів України заявляв, що отримання чергового траншу МВФ до кінця року залежатиме від домовленостей щодо ціни на газ для населення.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.