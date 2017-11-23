Експерти у Празі: не «українська криза» і не «громадянська війна», а саме російська агресія проти України

Від «української кризи» до «військової агресії з боку Росії» – такий є поступ у розумінні подій останніх років в Україні серед чеських експертів, які днями презентували результати своїх досліджень у книжці з промовистою назвою «Російська агресія проти України». Ґрунтовне дослідження, в якому взяли участь 16 авторів, мало на меті розвіяти туман над подіями в Україні, які деякі місцеві ЗМІ та навіть президент Чехії Мілош Земан продовжують називати «громадянською війною». А поки президент Земан відвідував у Сочі свого російського колегу з рекордною делегацією підприємців, у Бібліотеці Вацлава Гавела аналітики вели дискусію про те, які загрози несе війна проти України іншим європейським державам, з Чехією включно.

На тлі російської пропаганди, що проникала до всіх засобів масової інформації Чехії, команда чеських дослідників наукового проекту Інституту міжнародних досліджень Карлового університету поставила собі за мету розібратися у тому, що ж насправді відбувається в Україні, чи пов’язана анексія Криму з бойовими діями на Донбасі, яким може бути логічний розвиток цих подій і його наслідки для світу.

Як говорить Михайло Самусь, заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння та єдиний український автор, якого запросили до співпраці чеські дослідники, «це – перший комплексний погляд на події в Україні, між Україною та в Європі». Адже чехів цікавило передусім те, як збройна агресія Росії в Україні може позначитися на Європі. При цьому чехи зробили навіть крок вперед у порівнянні з Україною щодо правового визначення того, що відбувається в Україні.

Чеські дослідники чітко наклали сітку міжнародного права на ситуацію, яка відбувається, і зробили абсолютно зрозумілий висновок: це – агресія, це – окупація, це – порушення міжнародного права

«Верховна Рада досі не проголосувала за «Закон про реінтеграцію», в якому агресія та окупація чітко називається своїми іменами. Ми досі перебуваємо у гібридному правовому полі. А чеські дослідники чітко наклали сітку міжнародного права на ситуацію, яка відбувається, і зробили абсолютно зрозумілий висновок: це – агресія, це – окупація, це – порушення міжнародного права», – говорить Михайло Самусь.

Просто називати речі своїми іменами

Керівник авторського колективу Ян Шир не вважає, що чеські дослідники в даному разі виявляли якусь надзвичайну інтелектуальну відвагу, бо це справа дослідників – називати речі своїми іменами.

Якщо поведінка найвищого політичного та військового керівництва Росії відповідає визначенню злочинові агресії, так, як цей злочин кваліфікує міжнародне право, включно з правом стосовно ведення збройного конфлікту, включно з кримінальним правом, то я не бачу причин, чому його називати «українською кризою

«Ми сприймали цю роботу від самого початку як академічну книжку. А в академічній сфері ми звикли працювати з термінами, які мусять бути чітко визначені. І якщо поведінка найвищого політичного та військового керівництва Росії відповідає визначенню злочинові агресії, так, як цей злочин кваліфікує міжнародне право, включно з правом стосовно ведення збройного конфлікту, включно з кримінальним правом, то я не бачу причин, чому його називати «українською кризою», – говорить Ян Шир.

Та те, що дослідникам здається на цей момент цілком очевидним, для громадськості продовжує становити заплутаний клубок подій. Адже головне джерело інформації про Україну – чеські ЗМІ, які намагаються вкрай обережно висвітлювати конфлікт в Україні, тримаючись середини між українською та російською версією подій.

В чеських медіа, ми говоримо про «українську кризу», російську армію називаємо «сепаратистами», а тоді з цього випливають різні непорозуміння, наприклад, щодо того, чому на Росію треба накладати санкції, якщо на сході України «українська влада воює з сепаратистами

«На жаль, це є специфікою дискурсу в чеських медіа, ми говоримо про «українську кризу», російську армію називаємо «сепаратистами», а тоді з цього випливають різні непорозуміння, наприклад, щодо того, чому на Росію треба накладати санкції, якщо на сході України «українська влада воює з сепаратистами», – пояснює чеський дослідник.

«На мою думку, прояснення і очищення понять є абсолютно необхідними і вирішальними передумовами для того, щоб якимсь чином орієнтуватися в проблемі і щоб належні державні органи на основі цього могли вжити адекватних контрзаходів», – говорить дослідник Карлового університету.

Україна ще програє битву «за розум і серця чехів»

На думку Михайла Самуся, попри те, що розуміння проблеми поглибилося у колі експертів, назагал в інформаційному плані Україна програє битву «за розум і серця чехів». Дається взнаки безупинна робота російської пропагандистської машини та відсутність однозначно добрих вісток з України.

Відбулося розчарування, так само як в Україні, що не було досягнуто того результату, якого сподівалися швидко досягти, що боротьба з корупцією не є такою, як хотілося б, що реформи не йдуть так швидко, як хотілося б

«З одного боку, звичайно, ситуація є кращою, ніж вона була у лютому, квітні, травні 2014 року, коли навіть журналісти, навіть експерти не розуміли, що відбувається, в чому джерело цієї війни, які цілі ставить перед собою Росія, чи вона буде далі йти на територію України, чи вона хотіла тільки Крим, – то зараз ядро людей, які розуміють ситуацію, є більше, ніж тоді, але в той же час дифузія російської пропаганди продовжується. Також відбулося розчарування, так само як в Україні, що не було досягнуто того результату, якого сподівалися швидко досягти, що боротьба з корупцією не є такою, як хотілося б, що реформи не йдуть так швидко, як хотілося б, і ще не відомо, як обернеться ситуація на наступних президентських і парламентських виборах в Україні», – пояснює суспільні настрої в Чехії Михайло Самусь.

Земанові йдеться про фінансування кампанії, Росії – про руйнування єдності Європи

Окремо на презентації говорили і про позицію чеського президента Мілоша Земана, який саме в цей час відвідував Росію з великою делегацією підприємців. Його постійні заяви про «громадянську війну» в Україні, про необхідність зняти санкції з Росії, про те, що анексія Криму хоч і неприємна, але «вже завершена» справа, викликають у чеському експертному співтоваристві роздратування та розчарування.

Поведінка Мілоша Земана часто викликає багато запитань щодо його лояльності до Чехії. Бізнесмени мають свої інтереси, і на них немає сенсу орієнтуватися. Головне, щоб держава функціонувала, щоб чеська закордонна політика залишалася в руслі європейської політики

«Думаю, що ця поїздка пов’язана передусім з тим, що в Чехії мають відбутися президентські вибори. Поведінка Мілоша Земана часто викликає багато запитань щодо його лояльності до Чехії. Президентська кампанія дорога, йому потрібні спонсори. Разом із Земаном до Росії відлетіла і група людей з підприємницької сфери, які будуть переслідувати свої власні інтереси. Бізнесмени мають свої інтереси, і на них немає сенсу орієнтуватися. Головне, щоб держава функціонувала, щоб чеська закордонна політика залишалася в руслі європейської політики», – вважає Ян Шир.

Щодо цілей Росії в Європі, то тут у чеських дослідників немає сумнівів: Росія має на меті зруйнувати європейську єдність і заради цього використовує весь арсенал гібридної війни, вже випробуваний на Україні –підживлення корупції серед політичних еліт, дезінформацію, втручання у вибори та внесення розколу в суспільство через підтримку праворадикалів та екстремістів.