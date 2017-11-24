Росія не бажає робити навіть прості кроки, щоб знизити напругу – США в ОБСЄ

Прийшла зима і Росія намагається скористатись з вразливостей цивільної інфраструктури, пересуваючи сили до Донецької водної фільтрувальної станції, облаштовуючи зброю великого калібру в тісно заселених територіях, що наражає цивільних на непомірну небезпеку, заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан.

Біля Донецької фільтрувальної станції продовжуються порушення режиму припинення вогню. Лише 15 листопада спостережна місія зафіксувала 211 таких порушень, наголошує Каміан.

Всі ми знаємо правду: це – конфлікт створений Росією, але вона не хоче робити навіть прості кроки, щоб знизити напругу

«Пане голово, всі ми знаємо правду: це – конфлікт створений Росією, але вона не хоче робити навіть прості кроки, щоб знизити напругу. Росія відмовляється дати вказівку силам, які вона озброює, яких навчає, якими керує і поруч з якими воює, погодитись на встановлення зон безпеки навколо об’єктів критично важливої інфраструктури, або вивести війська з густо населених цивільних районів», – наголосив Каміан.

«Зі свого боку минулого місяця Київ виконав заходи в політичній сфері, передбачені Мінськими домовленостями, і подовжив дію закону про спеціальний статус», – відзначив представник США в ОБСЄ.

Каміан наголосив, що свідомі дії Росії, яка «розміщує свої сили біля об’єктів інфраструктури і вздовж контактної лінії, збільшують ризик екологічної катастрофи та зриву поставок води до сотень тисяч людей по обидва боки контактної лінії». Дії Росії також збільшують небезпеку жертв серед цивільного населення від обстрілів.

«Сполучені Штати обурені через те, що сторони не обмінялись жодним затриманим під час конфлікту в 2017 році. Навіть після одностороннього звільнення 15 затриманих Україною близько року тому російські повірені неодноразово відмовляли гуманітарним організаціям в доступі до затриманих на контрольовану Росією сторону від лінії конфлікту. Сотні затриманих продовжують чекати на можливість об’єднатись зі своїми сім’ями. Ми вимагаємо гуманного ставлення до затриманих і закликаємо Росію поважати дух Мінських домовленостей і невідкладно дозволити обмін затриманих», – зазначається в заяві.

Десятки українців необґрунтовано затримано, наголошує представник США в ОБСЄ. В заяві окремо зазначається необґрунтований вирок у 20 років для журналіста Романа Сущенка, а також справи Миколи Карпюка та Станіслава Клиха.