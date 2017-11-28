Сподіваюся, «Шахтар» виправиться, і діти учасників бойових дій матимуть змогу вийти із футболістами – Скляр

Заборона дітям учасників АТО вийти з футболістами «Шахтаря» у футболках із написом «Мій тато – Герой» викликала обурення у футбольних фанатів та ветеранів. Президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко окремо зазначив, що здивований реакцією Федерації футболу України – її керівництво висловило підтримку «Шахтарю». А спортивний журналіст Валентин Щербачов переконаний: причини такої поведінки клубу – у зв’язках його власника Ріната Ахметова з «впливовими людьми» в окупованому Донецьку.

Президентові Федерації футболу учасників АТО Русланові Руденку видається дивним те, що Федерація футболу України в цій ситуації підтримала «Шахтар», а не 11 клубів, які долучилися до Всеукраїнської акції «Мій тато – Герой». Окрім того, він відзначає, що зараз ФФУ розсилає листи з вимогою не виходити на поле в цих футболках та взагалі припинити акцію.

Від Федерації футболу України розсилаються листи з вимогою на кубкові матчі не виходити в футболках «Мій тато – Герой», ФФУ паралельно готує незрозуміло які акції

«Зараз від Федерації футболу України в наказовому порядку розсилаються листи з вимогою на кубкові матчі не виходити в футболках «Мій тато – Герой», хоча завчасно діти учасників бойових дій тих областей, де проводяться ці матчі, ще за місяць формувалися заявки від батьків, вже дітки мають сподівання, що вони вийдуть з цими командами. Але нас вже повідомили, що Федерація футболу України паралельно готує незрозуміло які акції», – обурений Руденко. Він додає, що Федерація футболу учасників АТО планує звернутись до ФФУ з проханням підтримати акцію, а «Шахтар» мусить вибачитись перед ветеранами АТО, чиїм дітям не дозволили долучитись.

Коментар клубу «Шахтар» з приводу цього випадку наводять інформагенства. Клуб заявляє, що він не міг заборонити дітям вдягати футболки, оскільки «Шахтар» був командою-гостем і не мав стосунку до організації гри. Натомість адміністрація клубу запевняє, що «Шахтар» організує подібну акцію у межах Кубка України проти рівненського «Вереса» 29 листопада в Харкові.

Віце-президент Федерації футболу ветеранів АТО Олександр Скляр звертає увагу на те, що конфлікт не стосується планів клубу на завтрашній матч.

Хтось комусь подзвонив і сказав, що «ми не виведемо команду»

«Ми ж не говоримо про те, що буде, ми зараз говоримо, що взагалі сталося і як так, що хтось комусь подзвонив і сказав, що «ми не виведемо команду», – зауважує він в ефірі «Ранкової Свободи».

Втім, Скляр не втрачає надії, що адміністрація клубу зробить висновки.

Я надіюсь, що «Шахтар» підтримає акцію, і діти учасників бойових дій матимуть змогу вийти із футболістами

«Я надіюсь, що футбольний клуб «Шахтар» якось виправиться в цій ситуації, в цьому сезоні, що він все-таки підтримає цю акцію, і наші діти учасників бойових дій матимуть змогу вийти із футболістами клубу «Шахтар», який представляє нашу країну на міжнародній арені. Потрібно шанувати український футбол і воїнів АТО», – переконаний він.

В Ахметова в Донецьку є впливові люди – вони це теж не сприймали

У свою чергу спортивний журналіст Валентин Щербачов вважає, що причини, з яких «Шахтар» не підтримав акцію ветеранів, варто шукати глибше: «Ви знаєте, що в пана (власника клубу Ріната – ред.) Ахметова і в Донецьку є, так би мовити, впливові люди, які зараз впливають на ситуацію – вони це теж не сприймали. Це – вороги, і на них не звертаємо уваги. Крім того, ми не беремо до уваги, те, що ми з вами є акціонерами чи то інвесторами клубу «Шахтар». У кого в руках всі обленерго? У пана Ахметова. І ми з вами ці страшенні платіжки сплачуємо не в державну казну, а пану Ахметову. А пан Ахметов утримує клуб «Шахтар». Тому ми з вами маємо диктувати умови», – стверджує журналіст.

Втім, Щербачов не вважає необхідним бойкотувати матчі «помаранчево-чорних».

Вони мають бути тими, якими ми хочемо їх бачити, тому що ми – інвестори цього клубу

«Шахтар» ще буде грати навесні, будемо втішатися тим, що буде в Лізі чемпіонів. Вони мають бути тими, якими ми хочемо їх бачити, тому що ми – платники податків, в принципі, інвестори цього клубу, як були інвесторами київського «Динамо», – міркує він.

Однак, зважаючи на те, що спорт не може бути поза політикою, Щербачов все ж вбачає за ФФУ обов’язок відреагувати на поведінку футбольного клуба. Він впевнений, що відмова від участі в акції викликає осуд і у вболівальників на підконтрольних українській владі територіях.

Негативне ставлення у тих, хто по цей бік барикад і по цей бік «сірої зони»

«Негативне ставлення у тих, хто по цей бік барикад і по цей бік «сірої зони». У Харкові фанати «Шахтаря» продемонструють єдність і покажуть, що за український клуб «Шахтар», який представляє Україну не лише у прем’єр-лізі, а й на міжнародній арені».

Цей чинник, на думку журналіста, змусить керівництво «Шахтаря» переглянути свою позицію.

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