Нелегальна торгівля з ОРДЛО б’є по безпеці України – експерт

Нелегальна торгівля України з окупованою частиною Донбасу б’є по безпеці й іміджу держави, наголошує голова секретаріату Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб. Фахівці встановили, що нині працюють п’ять основних схем переміщення контрабанди. А військові і чиновники, які залучені в них, беруть хабарі і співпрацюють з бойовиками. Тож, аби не компрометувати себе, резюмують експерти, Україна має ухвалити політичне рішення: або легалізувати торгівлю з окупованими територіями, або посилити блокаду.

Контрабанда на окуповані території йде п’ятьма основними шляхами: через пункти пропуску автомобілів, через гуманіторно-логістичні центри, залізничні коридори, через Росію (за схемою «перерваного транзиту») та через об’їзд визначених дорожніх коридорів. Це дослідили аналітики Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО).

Нелегальне перевезення товарів хоч і відбувається різними шляхами, однак схеми здебільшого схожі, зазначає аналітик НАКО Артем Давиденко. Задіяння у цьому гуманітарно-логістичних центрів – показовий приклад того, як позитивна ідея, покликана полегшити життя українців на окупованих територіях і реінтегрувати тамтешніх жителів, має протилежний ефект, констатує експерт.

З неконтрольованої території привозять бусик з шістьма-вісьмома людьми. Кожен з них організовано бере по 150 кілограмів товару, імітуючи роздрібну торгівлю. І ця операція може повторюватися

«На сьогодні через пропускні пункти можна перевезти 75 кілограмів товарів, з логістичних центрів можна вивести 150 кілограмів товарів. Як зараз це відбувається? Привозиться товар з контрольованої території в логістичний центр, приміром, партія сиру. З неконтрольованої території привозять бусик з шістьма-вісьмома людьми. Кожен з них організовано бере по 150 кілограмів товару, імітуючи роздрібну торгівлю. І ця операція може повторюватися. Але формально це може вважатися легальним», – розповідає Давиденко.

За його словами, нелегальна торгівля – гнучка і динамічна, тож «популярність» того чи іншого «коридору» залежить від пори року.

У схемах беруть участь військовослужбовці, представники митної служби, прикордонної служби, місцевих адміністрацій. Усі вони так чи інакше співпрацюють з бойовиками. Тож, експерти вказують на недопрацювання українських силовиків.

Це ставить під загрозу безпеку країни – Трегуб

Від незаконної торгівлі Україна не так втрачає економічно, як потерпає від безпекових, іміджевих і політичних збитків, наголошує голова секретаріату НАКО Олена Трегуб. І додає: учасники схем не лише себе компрометують, а й деморалізують інших, даючи бойовикам можливості для маніпуляцій і послаблюючи обороноздатність країни.

Системна торгівля підриває обороноздатність. А також – збільшує кількість зацікавлених осіб у затягуванні війни

«Обсяг торгівлі є не таким критично важливим, як взагалі її наявність. Ця системна торгівля підриває обороноздатність. Наприклад, є підрозділ, де служить 4000 людей і з них лише 30 займаються нелегальною торгівлею. Але вони перебувають в конфлікті з рештою, вони деморалізують цей підрозділ, кидають на нього тінь. І тому це дуже небезпечно. Через це виникають конфлікти, обстріли і це навіть призводить до смертей. А також – збільшує кількість зацікавлених осіб у затягуванні війни», – зауважила Олена Трегуб в ефірі «Ранкової Свободи».

Нелегальна торгівля – зв’язок з окупованими територіями – Цибулько

Натомість, на переконання політолога Володимира Цибулька, торгівля з окупованими територіями, можливо, й нелегальна, але хоч трохи прив’язує окупований Донбас до території України.

Особливо жорсткий контроль запроваджувати навряд чи хто буде. Заміни цим ринкам збуту поки що немає

«Суцільний шлагбаум на лінії розмежування не поставиш. Частина, до речі, української продукції потрапляє на окуповану територію через Білорусь. Україна на це заплющує очі, очевидно, бо все-таки ринок збуту – це робочі місця і прибутки, і податки врешті-решт. Тому, доки цілі схеми існують і забезпечують робочі місця на контрольованій Україною території, особливо жорсткий контроль запроваджувати навряд чи хто буде. Заміни цим ринкам збуту поки що немає. Тим більше наявність української продукції на окупованій території все одно ментально прив’язує цю територію до України», – зазначає Цибулько.

Українська влада має ухвалити політичне рішення – Римарук

Україна має два шляхи: або посилити блокаду окупованих територій або легалізувати рух гуманітарних товарів в односторонньому порядку, зауважив учасник АТО, волонтер Андрій Римарук. Для цього керівництво має ухвалити політичне рішення.

Припинити потік контрабанди можливо лише за повної блокади усіх ділянок лінії розмежування і повного закриття усіх КПВВ. Але незаконний товарообіг ми не зможемо ліквідувати на 100%

«Потрібно ухвалити виважене рішення за погодженням багатьох міністерств і враховуючи думку населення України – потрібне це чи ні. З огляду на те, що 60% товарів на окупованій території – українського виробництва, попит є і попит буде. Якщо держава вирішує розширити цей список і дозволяє поставляти товар на ту територію, значить в цьому є сенс і плани держави схиляються до реінтеграції Донбасу. Припинити потік контрабанди можливо лише за повної блокади усіх ділянок лінії розмежування і повного закриття усіх КПВВ. Але незаконний товарообіг ми не зможемо ліквідувати на 100%», – каже Римарук.

Оцінити загальні обсяги контрабанди, яку ввозять на окуповані території, експерти не беруться, однак зазначають, що ці показники значно нижчі порівняно з 2014-2015 роками. Зокрема, через патрулювання мобільних груп.

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