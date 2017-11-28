Між деякими українськими силовиками і бойовиками є домовленість про незаконну торгівлю – фонд «Повернись живим»

Торгівля з непідконтрольними територіями заборонена, але при цьому люди в Донецьку і Луганську із задоволенням купують український сир, ковбасу, масло. Обсяг незаконних перевезень важко навіть уявити, їх можна порівняти з обсягом товарів, який споживає місто з населенням 500-700 тисяч, вважають експерти. У корупційних схемах замішані армія, прикордонники, фіскальні служби, стверджують аналітики Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони.

Домовленість, за якою в недозволеному місці недозволений транспорт може перетнути лінію зіткнення з нашого боку. З тією теж є домовленість

На непідконтрольні території через КПВВ можна завезти лише 75 кілограмів вантажу максимум на 10 тисяч гривень. Список дуже обмежений. Проте в магазинах захоплених міст і сіл є українські продукти. Їх небагато, за ними полюють, бо вони більш високої якості, ніж російські. Всі ці товари потрапили в зону АТО нелегально, більше того, не без участі українських силовиків, вважає засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дайнега. За його словами, про це йому повідомляють самі учасники цих корупційних схем.

«Між розвідпідрозділами бригад і окремо взятими батальйонами і військовослужбовцями досягається домовленість, за якою в недозволеному місці недозволений транспорт з недозволеним товаром може перетнути лінію зіткнення з нашого боку. Відповідно, з тією стороною у перевізників теж є домовленість, що їх впустять», – повідомив Віталій Дайнега

​Заборона поставок та величезна різниця в цінах викликали незаконний обіг товарів – Давиденко

Незаконні перевезення процвітають, за одну ніч водій буса з контрабандними продуктами може заробити 10-15 тисяч гривень, розповідає аналітик Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Артем Давиденко. На його думку, причина контрабанди – величезна різниця в цінах, яку викликала заборона на ввезення.

Наприклад, на підконтрольній Україні території полуниця коштує 30 гривень, але вже після перетину лінії розмежування її ціна піднімається в 3 рази. На думку Артема Давиденко, якщо українське керівництво дозволить законне ввезення продуктів на окуповану частину Донбасу, це знизить обсяги контрабанди і корупції.

Якщо коли-небудь президент і уряд вирішать, що вони хочуть дозволити провезення, це дозволить зменшити контрабанду

«Якщо людина буде везти м'ясо, сир або алкоголь, націнка буде набагато вищою, найчастіше везуть ці продукти. Якщо коли-небудь президент і уряд вирішать, що вони хочуть дозволити провезення, хоча б частково, то це дозволить зменшити контрабанду. Наприклад, дозволяють провозити молочну продукцію, тоді всі вантажівки, які їдуть в ту сторону і везуть молочку, пропускаються, але при цьому платять певний збір», – каже Артем Давиденко.

​Збільшувати кількість дозволенних товарів – це шлях боротьби з контрабандою – Тука

Товари на непідконтрольну частину Донбасу завозять також за схемою «перерваний транзит». Наприклад, з України фура їде в Росію нібито з товаром для Казахстану, але після перетину кордону вона розвертається і їде на підконтрольні угрупованням «ДНР» та «ЛНР» території. Необхідно розширювати список товарів, дозволених для перевезення, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

Мова йде про звичайного громадянина, на сьогоднішній день йому забороняється провозити виноград, полуницю. Ще 2 тижні тому було заборонено везти чай, каву– ну це маячня

«Мова йде не про торгівлю з терористами, мова йде про звичайного громадянина, якому дозволяється провезти виноград, на сьогоднішній день йому забороняється провозити виноград, полуницю. Ще 2 тижні тому було заборонено везти чай, каву– ну це маячня. Ми самі заганяємо людей у корупційне поле. Ми збільшуємо кількість дозволеного для провезення вантажу, його вартість, вносимо в список дозволених продуктів, про які я говорив», – заявив Георгій Тука.

Із непідконтрольних територій в Україну також намагаються нелегально провозити дешевий і неякісний алкоголь, сигарети, хліб, кажуть експерти.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)