Шик і лиск Rosa Lou: киянка створила в Італії бренд жіночих сумок

Рим – Вона змогла досягти успіху там, де мало кому вдається: підкорила Італію у питомо італійській царині – дизайні жіночих сумок. Уродженка Києва Аліна Залевська 7 років тому створила власний бренд жіночих сумок із романтичною назвою «Роза Лу» (Rosa Lou). Нині вироби молодої дизайнерки із Мілана продаються в 15 країнах світу, і в рідній Україні також. З нового року стартує лінія чоловічих шкіряних сумок, та назва цього бренду ще в таємниці. Яким був шлях до успішного бізнесу? Про це розповідає Радіо Свобода 33-річна бізнесвумен Аліна Залевська.

Я з дитинства знала, що хочу стати бізнесвумен. Щоправда, що саме мені хотілося виробляти, я не знала

– Я з дитинства знала, що хочу стати бізнесвумен. Моя мама була підприємницею, і мені дуже хотілося стати такою, як вона. Я змалечку була зачарована виробництвом. Бачити, як на твоїх очах з маленьких частинок народжується доконаний витвір, це захоплююче! Щоправда, що саме мені хотілося виробляти, я не знала. І до переїзду на навчання до Італії я про моду не думала. А потім, закінчивши київський виш за спеціальністю «менеджер зовнішньоекономічної діяльності», я поїхала ще вчитися до Рима. Буквально отримала диплом і вже за три дні поїхала здобувати другий, італійський. А Вічне місто – це ж концентрована краса довкола: природа, мистецтво, архітектура, стиль, мода. Неможливо не проникнутися цим!

– Чому саме виробництво сумок?

Поки я вчилася в університеті, то працювала по вихідних в одного мого знайомого, який має невелику мережу крамниць із сумками. Відкрила у Києві невелику компанію та два магазини. Я хотіла не просто продавати, а виробляти щось своє

– Поки я вчилася в університеті, то працювала по вихідних в одного мого знайомого, який має невелику мережу крамниць із сумками. Допомагала йому вибирати моделі, і він помітив, що я добре вмію вибирати та продавати, вгадую моделі, що найкраще продаються. І тоді він почав брати мене з собою на фабрики до постачальників. Так я познайомилася з роботою фабрик, потім купувала сама сумки та відкрила у Києві невелику компанію та два магазини, які займалися продажем італійських сумок в Україні. Це було добре і давало задоволення, але мрія про виробництво мене не відпускала. Я хотіла не просто продавати, а виробляти щось своє.

– Скільки часу пішло на створення перших виробів?

У мене навіть лекал не було! Я просто на фабриці намалювала та пояснила, які моделі я хочу бачити

– Моя перша колекція народилася практично за три дні. Я поїхала до Флоренції, обійшла всі фабрики, які шиють сумки, знайшла ту, яка мені підходила. Потім об’їхала всі шкіряні фабрики, знайшла сировину. І на третій день привезла вибрану шкіру на фабрику сумок, і мені зшили перші зразки. Тоді у мене навіть лекал не було! Я просто на фабриці намалювала та пояснила, які моделі я хочу бачити, вони зрозуміли, самі зробили лекала та пошили сумки.

– А коли саме народився бренд Rosa Lou?

Відкрию секрет: Роза Лу – це ім’я дочки моєї знайомої. Мені це ім’я дуже подобалося, і так воно стало іменем бренду

– Тоді ж, у машині, коли я їхала з Флоренції. Мені хотілося дати жіноче ім’я новонародженій колекції. Так от,

– Невже усе було так гладко? Для відкриття власної справи Ви вже мали стартовий капітал?

У мене була хороша теоретична база, я уявляла роботу фабрик, але виробництво як постійний процес, доведення колекції до високих стандартів – цьому треба було вчитися

– У мене були власні заощадження від продажу сумок, а поїхати на навчання до Італії мені допомогла моя родина. Насправді це було зовсім непросто. Перший рік був надскладний. Треба було як слід навчитися виробництву. І працювати, не шкодуючи себе. У той рік я хіба що не ночувала на фабриках.

Вступила до Інституту моди Sgrigna, закінчила там інтенсивний курс «Дизайн сумок»

Потім я ще вдосконалювала свої знання – , навчилася як слід малювати лекала, знайшла там моделіста, який робить викройки. Відтак знайшла керівника виробництва, кілька лабораторій. Їздила презентувати бренд на різні виставки до Німеччини, Австрії, Нідерландів, скандинавських країн – до речі, дуже добре Північна Європа відгукнулася, від них і зараз багато замовлень.

– Чи були моменти сумніву, мовляв, іноземці не варто конкурувати з італійцями у їхній традиційній галузі?

– Ні, такого не було. Були інші моменти, певної втоми, зневіри. Коли працюєш навіть не по 24, а по 48 годин на добу... І впевненість, що справа піде, часом зникає... Приміром, липень, спека, всі твої друзі відпочивають на Ібіці, а ти сидиш на фабриці. Звичайно, коли працюєш на себе, то мотивація інша, природно, що працюєш подвійно. Але складність у тому, що всі ризики, вся відповідальність – на тобі. Були моменти, коли хотілося все кинути. Але тоді мене дуже підтримували, а коли треба, й підштовхували близькі люди, за що я їм дуже вдячна.

– Як народжуються Ваші моделі сумок?

Всюди шукаю натхнення. Приміром, якось в Австрії я замилувалася особливо гарним заходом сонця. Потім хотіла відтворити у шкірі такий самий рідкісний рожево-бузковий колір. Нам це вдалося, і сумки цього кольору дуже припали до смаку клієнтам

– Я відстежую тренди, ходжу на покази, вивчаю колекції відомих домів моди, читаю спеціальну літературу про тренди наступних сезонів, особливо щодо кольорів. А от щодо форми сумок та типу шкіри орієнтуюся більше не на тренди, а на попит покупців. Крім того, А на знаходження оригінальної форми сумок може надихнути, приміром, якась цікава будівля. Я багато подорожую, і під час подорожей уважно роздивляюся місцеву моду, архітектуру, заходжу в магазинчики, бутіки. Приміром, у Данії мені дуже подобаються оригінальні дизайнерські аксесуари.

– Ви маєте і зворотній зв’язок із покупцями?

Найкраще продаються прості та лаконічні сумки, моделі з «блискавкою», зручні та практичні. А от більш оригінальні йдуть не одразу

– Про попит споживачів дізнаюся від байєрів, двічі на рік обов’язково роблю серед них опитування. Вони мені пишуть, які моделі найкраще продаються і добре було б зробити щось схоже, кажуть, що б вони вдосконалили. Загалом – треба, щоб люди звикли. Насправді щось принципово нове вигадати важко – майже всі форми та дизайни сумок вже використовувались. Але навіть якщо форма ненова, то завжди можна зробити акцент на деталях, які нададуть сумці унікальності – аксесуари, застібки, вставки, шов.

– Що б Ви порадили підприємцям, які перебувають на початку шляху?

Якщо у людини є підприємницька жилка, тo вона все одно буде пробувати, та жилка її у спокої не залишить. Я б сказала так, боятися не слід, а от прораховувати треба дуже уважно

​– Якщо у людини є підприємницька жилка, тo вона все одно буде пробувати, та жилка її у спокої не залишить. Я б сказала так, боятися не слід, а от прораховувати треба дуже уважно. Я прорахувала не все, і мені ці помилки коштували досить дорого. І ще – контролювати все особисто від «А» до «Я»: кожний євро, кожне замовлення, кожну людину, яка з вами працює...Часто є спокуса «відпустити» роботу, хай сама робиться. Але не варто так чинити, принаймні перші рік-два.