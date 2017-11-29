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В Киеве семья Румянцевых из Луганска открыла центр развития для детей. Здесь и детский сад, и занятия для дошкольников, и даже английский театр. Учреждение открыли благодаря выигранному гранту, хотя Юлия Румянцева признается, что до последнего не верила в такое чудо. Теперь в планах у луганчан улучшать и видоизменять программы обучения, а также открыть сеть таких центров.

Здесь слышен детских смех даже в выходные. В субботу и воскресенье обучающие занятия – английский язык и театр. На входе встречает маленький босс – Саша Румянцева. Она же – идейный вдохновитель и мотиватор для родителей Юлии и Дмитрия. В центре развития для детей Саша знает всех маленьких постояльцев и их родителей, да и сама здесь обучается. Каждого встречает и провожает на занятия, а потом и сама убегает на актерские курсы.

«Она здесь целыми днями. Вот как начинается рабочий день в детском саду и до последнего ребенка, – рассказывает мама Юлия Румянцева, – Меня как педагога она не воспринимает. Сложно объяснить, почему дома я мама, а здесь – директор и воспитатель. Лучше у нее усидчивость у других преподавателей. Да и ревнует, конечно! Хотя мы об этом и разговариваем постоянно. Объясняю, что я ее люблю, но другим деткам на работе должна уделять тоже внимание. Ей это тяжело дается».

После рождения ребенка решила работать с детьми

Хотя именно почти трехлетняя Саша и подтолкнула свою маму сделать важный шаг и изменить свою жизнь. После переезда из Луганска в Киев Юлия Румянцева решила получить второе образование по специальности «дошкольное образование». Так финансист стал воспитателем. Первое время работала в частных садах, а потом от друзей узнала про грантовое финансирование и решила рискнуть.

Думала, что гранты дают для переселенцев, кто живет в маленьких городах

«Думала, что гранты дают для переселенцев, кто живет в маленьких городах. Таким образом, стараются поднять инфраструктуру. А в Киеве ведь такая конкуренция. Как тут можно грант выиграть? Плюс еще и опыта не было. Просчитали бюджет, отправили заявку, очень долго ее рассматривали, и я очень удивилась, когда нам пришло подтверждение и пригласили на защиту», – рассказывает Юлия.

На грант закупили все необходимое оборудование, мебель и оплатили аренду. Самое сложное было найти помещение, говорит Юлия. Нужен был удобный район, где много домов и был спрос на детский сад, а в самом помещении много комнат и холл, чтобы родители могли ждать своих чад, пока те занимаются.

«Мы тут как одна семья» – Румянцева

Сейчас центр развития для детей семьи Румянцевых – это детский сад и вечерние занятия. Детский сад рассчитан на 2 группы по 10 человек. Трехразовое питание, обязательные прогулки на улице – закрытая площадка, куда не зайдет посторонний, а также дневной сон. Начинает работать детский сад с девяти утра, а заканчивает, когда забирают последнего ребенка.

Бывает, родители задерживаются или срочно по работе какая-то встреча, то мы их ждем

«Обычно детский сад работает до 18.00. Но мы ведь все люди. Бывает, родители задерживаются или срочно по работе какая-то встреча, то мы их ждем. Все решается в телефонном режиме. Мы тут просто как одна семья. Родители подобрались очень ответственные, грамотные. И у нас выстроились такие замечательные отношения с ними», – рассказывает Юлия.

На театральных занятиях дети учатся не бояться сцены и говорить

Вечерние занятия – развитие для детей от года, дошкольники, английский и театры. Один из преподавателей английского – муж Юлии Дмитрий.

Дети очень любят занятия по эмоциональному интеллекту. Мы учим эмоциям – прорабатываем страхи, упертость, гордость и, наоборот, позитивные реакции

«Есть у нас развивающие занятия для деток и мам. Длятся они 45 минут. Там занятия идут в основном на развитии сенсомоторных функций, пальчиковые игры, гимнастика, творческая поделка. Есть в расписании «творчество». Такие занятия развивают у детей фантазию. Также дети очень любят занятия по эмоциональному интеллекту. Мы учим эмоциям – прорабатываем страхи, упертость, гордость и, наоборот, позитивные реакции», – рассказывает Юлия.

Есть в центре и театральные курсы. Это – и английский театр для дошкольников, и театральное искусство для детей от 5 лет. Здесь будущие артисты учатся сценической речи, раскованности, не бояться сцены и говорить, говорит Юлия.

Хочу чтобы во время занятий дети постоянно играли. У них должно быть детство

«Для меня очень важно загружать малышей не академическими знаниями, которые они получат потом в школе. Они должны уметь общаться, строить «мостики» с разными людьми. Хочу также усовершенствовать наши курсы, чтобы во время занятий дети постоянно играли. У них должно быть детство. Мозг должен развиваться творчески, логически, а не просто показывать карточки – и ребенок будет все зубрить», – говорит Юлия.

Сама Юлия признается: на работе устает больше эмоционально, чем физически. Ведь работа с детьми – это всегда ответственность, и в тоже время масса эмоций, чаще всего позитивных. Теперь в планах у семьи Румянцевых – открыть сеть таких центров для развития.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)