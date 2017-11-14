(Друкуємо мовою оригіналу)

Вы – общественная организация и хотите воплотить какой-то социальный проект? Или уже придумали фестиваль, но не хватает финансирования? Тогда можно получить грант или задействовать краудфандинг – то есть «народное финансирование». Но как добыть эти деньги? Чтобы помочь общественным инициативам востока, да и всей Украины, правильно добывать средства под проекты, Радио Донбасс.Реалии подготовило подсказку. В первой мы расскажем про то, как же правильно подаваться на гранты. Консультировала нас координатор проекта GoEast Cветлана Колодий.

Итак, есть два вида грантов: те, которые дают возможность создать проект, и институционные – деньги, на которые организация может существовать конкретное время. Обычно, когда общественная организация только начала свою работу, ей легче получить именно первый тип грантов. Серьезное финансирование на несколько лет дают организациям, которые уже зарекомендовали себя.

Шаг 1. Выбираем донорскую организацию

Сейчас очень много организаций, которые готовы финансировать различные проекты. Кто-то поддерживает образование, другие – культуры, третьи – социальные идеи.

«Грантовые организации дают полную информацию: от заполнения заявки до отчетности. Это огромные справочники, в которых есть ответы на любые вопросы. И здесь важно потратить несколько дней, чтобы потом не допустить никаких ошибок», – говорит Светлана Колодий.

Шаг 2. Заявка. Описываем свой проект

Правильное описание вашей идеи – это огромный шаг к финансированию. Название, цель, проблематика, актуальность, как вы собираетесь реализовывать проект поэтапно – вы должны собрать максимум информации, чтобы донорская организация заинтересовалась вашей идеей.

Грантодатель финансирует не ваши персональные стремления, а проект, который может поменять что-то в обществе

«Написать в идее «Я хочу провести музыкальный фестиваль» – неправильно. Должно быть сформулировано так, чтобы стало понятно, чего вы с помощью этого проекта хотите достигнуть. К примеру, «провести музыкальный фестиваль, чтобы популяризировать украинскую песню в небольшом городке…». Вы должны объяснить, почему это действительно важно. Грантодатель финансирует не ваши персональные стремления, а проект, который может поменять что-то в обществе, сделать его лучше!», – говорит Светлана Колодий.

Не забывайте указывать проблему, которую ваш проект поможет решить. Именно на актуальность и проблематику грантодатели обращают внимание.

Шаг 3. Бюджет

В бюджете должны быть прописаны все позиции, все, что вам понадобится, до мелочей. Учтите: когда вы подпишите контракт с донорской организацией, никто дополнительное финансирование выделять не будет.

«Существует негласное правило: гонорары команды или зарплата приглашенных специалистов должна быть не больше 20% от общего бюджета проекта», – говорит Светлана Колодий.

Если вы обращаетесь к какой-либо фирме о предоставлении аппаратуры (свет, звук и тому подобное), в бюджете должно быть расписано, какие именно единицы вы будете арендовать и их цены.

Естественно, сложно предугадать, какие вы купите билеты своим участникам, чтобы они приехали на мероприятие, поэтому в таком случае советуют писать среднюю цену.

Не стесняйтесь постоянно поддерживать связь с вашим менеджером проекта.

«Бывают такие ситуации, когда вы начинаете выходить за границы вашего запланированного бюджета. На какие-то конкретные действия планировали 5 тысяч, а оказалось больше. Часто сами менеджеры связываются и предлагают решить эту проблему. Все понимают: бывают разные ситуации. Просто надо быть открытыми, честными и очень оперативно реагировать на такие ситуации, а не молчать до самой отчетности, а потом не знать, что с этой проблемой делать», – рассказывает Светлана Колодий.

Шаг 4. Дополнительные документы

У вас могут попросить рекомендации от других грантодателей, если уже такие были. Или же резюме основателя вашей организации, чтобы понимать, есть ли у человека опыт проведения каких-либо мероприятий. Вы можете сами написать мотивационное письмо, и в нем указать, где вы уже принимали участие, с какими проектами работали и почему хотите реализовать именно эту идею. Грантодатели должны увидеть: вы действительно понимаете, за какой проект беретесь, знаете, что с ним делать, и понимаете, почему он важен. Покажите, что вы действительно справитесь с этим проектом!

Шаг 5. Контракт, финансирование, проект

После того, как вы подали заявку, она будет рассматриваться от нескольких недель до полугода. Дальше подписываете контракт – и вам перечисляют деньги. Теперь нужно реализовать ваш проект и после этого подготовить отчет.

Шаг 6. Отчетность

У каждой донорской организации есть своя форма отчетности. Состоит она из двух частей – текстовой, где вы рассказываете, как удалось реализовать проект, и финансовой, где уже отчитываетесь о затратах.

«В текстовой части вы описываете результат – сколько человек было, их контакты, фото с мероприятия, статьи, в которых про вас написали. Какая реакция была у посетителей. К примеру, людям понравилось, но посоветовали в следующий раз больше внимания обратить на качество звука. А вот за подборку музыкальных и танцевальных выступлений нас поблагодарили. В финансовой части вы считаете все цифры и, конечно же, добавляете все чеки и квитанции», – рассказывает Светлана Колодий.

В отчете лучше указывать и плюсы, и минусы вашего проекта, говорит эксперт.

Общественные организации для грантодателей – это обратная связь, чтобы они могли анализировать и корректировать свою программу

«Общественные организации для грантодателей – это обратная связь, чтобы они могли анализировать и корректировать свою программу. Что интересно людям, что им важно, где какая проблема действительно существует, а где она просто выдумана? Они не будут вас ругать, если что-то у вас не получилось. Важнее, что вы знаете, как это изменить и как не повторять таких ошибок», – объясняет Светлана Колодий.

Важно!

Если грантовая организация присутствует в Украине, то ее представители могут приехать на ваше мероприятие и проверить, как на самом деле вы все организовали. Также успех проекта легко проверить с помощью прессы, ведь грантодатели находятся с вами в одном медиапространстве.

Деньги грантодатели могут и забрать. За что? Условия прописаны также в контракте. Но чаще всего причины таковы: вы нарушаете закон, используете деньги не в тех целях, для которых вас финансировали.

В следующем эксплейнере мы расскажем о том, как работает краудфандинг –финансирование проектов силами общественности. Чтобы не пропустить публикацию, подпишитесь на страницы Донбасс.Реалии в социальных сетях Facebook, Вконтакте и Одноклассники

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)