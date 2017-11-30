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Россия и подконтрольные ей группировки «ДНР» и «ЛНР» используют запрещенные мины, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в минской группе Ирина Геращенко. Эти мины обнаружили в недавно освобожденном украинской армией селе. По данным международных организаций, на сегодня неподконтрольный Донбасс является одним из самых заминированных регионов на планете. По оценкам экспертов, с начала конфликта от подрывов погибло более 200 мирных жителей.

Группы саперов ежедневно выезжают по вызовам и обезвреживают различные взрывные устройства. Сложнее всего выявлять противопехотные мины, рассказывает начальник группы пиротехнических работ Службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Константин Апальков. Люди, которые живут недалеко от линии соприкосновения, стараются ходить только в местах, проверенных саперами. Но это не гарантирует безопасность. С начала конфликта только в Донецкой области от подрывов пострадало 140 гражданских, 43 из них погибли.

Противопехотные мины трудно находить. Их ставят, а потом забывают, и они долгие годы таятся в земле

«Противопехотные мины запрещены, потому что их трудно находить. Их ставят, а потом забывают, и они долгие годы таятся в земле. А потом они калечат мирных людей уже после завершения конфликта. Это могут быть и самодельные взрывные устройства – растяжки, гранаты, фугасы самодельные», – рассказывает Константин Апальков.

Россия использует в АТО запрещенные мины – Ирина Геращенко

Противопехотные мины были запрещены с 1997 года так называемой Оттавской конвенцией. Украина ратифицировала этот договор и уничтожила противопехотные мины. Россия этот договор не поддержала. Первый заместитель председателя Верховной Рады и представитель Украины в минской группе Ирина Геращенко 29 ноября в соцсети обвинила в Россию в использовании на Донбассе запрещенных мин:

Украинская сторона выступила с протестом по применению Российской Федерацией и ее марионетками запрещенных противопехотных мин

«Украинская сторона выступила с протестом по применению Российской Федерацией и ее марионетками запрещенных противопехотных мин. В частности, в освобожденном в «серой зоне» украинском селе Гладосово нашими саперами были обнаружены запрещенные Оттавской противоминной конвенцией мины. Думаю, важно, чтобы об этом сообщили и «нормандский формат», и центральный офис ОБСЕ в Вене», – написала она.

Украина становится одним из самых заминированных регионов в мире – ООН

Украина занимает первое место по количество жертв противотанковых мин, говорится в отчете Женевского международного центра по гуманитарному разминированию и Стокгольмского международного института мира.

Разминирование и просвещение о риске мин необходимо особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты

Месяц назад в своем докладе помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер отметила, что Украина быстро становится одним из самых заминированных регионов в мире.

«Если проблему не решить, это остановит развитие страны на многие годы вперед. Разминирование и просвещение о риске мин необходимо во всех затронутых конфликтами районах, особенно вдоль линии соприкосновения, включая контрольно-пропускные пункты на де-факто «границе», – заявила Урсула Мюллер.

С начала войны 1796 человек стали жертвами наземных мин на востоке Украины – из них 238 гражданских лиц погибли и еще 491 получили ранения, такие данные привело издание The Washington Post, ссылаясь на исследования гуманитарной организации по разминированию Halo Trust.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)