Справи осіб, причетних до розгону студентів на Майдані, не розглядаються – Горбатюк

На сьогодні по подіях 30 листопада 2013 року відкрито десятки проваджень, заявляє начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк. Але справи за цими епізодам не мають вироків. Більше того, деякі з підозрюваних продовжують обіймати свої посади. Співачка, активістка Майдану Анжеліка Рудницька зазначає, що одна з найстрашніших бід України – це непокаране зло.

Десятки проваджень, що охоплюють події 30 листопада 2013 року, об’єднані в одне, розповідає начальник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Загалом на сьогодні повідомлено про підозру або спрямовано до суду – це 22 особи

«Загалом на сьогодні повідомлено про підозру або спрямовано до суду – це 22 особи, які слідство на підставі зібраних доказів вважає тими особами, які організували – це підозри колишньому президенту, колишньому голові РНБО, його заступнику, керівнику Міністерства внутрішніх справ, Київської міліції, і виконавців – це командиру «Беркуту» і безпосередньо бійцям. А також, як відомо, обвинувальний акт знаходиться в суді стосовно колишнього голови КМДА Попова щодо пособництва в організації розгону», – заявив Горбатюк.

Однак, за його словами, не можна стверджувати, хто саме вчинив злочин, оскільки вироків по жодному з цих епізодів немає.

Тривалий час в слідства була проблема зі встановленням безпосередньо виконавців цих злочинів. За останній рік ситуація змінилась і два бійця «Беркуту» були ідентифіковані, зібрані докази і обвинувальні акти стосовно них направлені до суду.

«І ще на сьогоднішній час є у нас командир взводу, якому повідомлено про підозру, і слідство теж йде до завершення, але слід відзначити, що ця особа, як була командиром взводу, так і залишається», – говорить Горбатюк.

Окрім того, за його словами, судами ці справи не розглядаються, і жодних гарантій того, що підозрювані не втечуть з України немає.

Але їм наразі нема чого боятися, тому що тривалий розгляд справ залишається безрезультатним

«Суди не обирають їм запобіжні заходи, тримання під вартою. Але їм наразі нема чого боятися, тому що тривалий розгляд справ залишається безрезультатним».

Співачка, активіст Майдану Анжеліка Рудницька вважає цей день особливим.

«Це особливий день, який змінив події в Україні, не тільки на майдані, а взагалі у всій країні і нашій історії. Тому що дуже величезне це було потрясіння для нашого суспільства», – говорить Рудницька.

Одна з найстрашніших бід України – це не покаране зло

Коментуючи відсутність вироків у справах осіб, причетних до тих подій, Рудницька говорить, що «одна з найстрашніших бід України – це не покаране зло». При чому, за її словами, покарання не було ні після першого, ні після другого Майдану.

Цей день став початком Революції гідності, каже намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, архієпископ УПЦ Київського патріархату Агапіт.

Церква зробила те, що вона покликана робити завжди. Тобто, допомагати тим людям, які потребують нашої допомоги

«Ми зробили те, що повинні були зробити. Ми зробили те, що церква має робити кожного дня. І, особисто я, не вважаю за велику честь говорити про те, що ми зробили щось особливе. Церква зробила те, що вона покликана робити завжди. Тобто, допомагати тим людям, які потребують нашої допомоги», – каже Агапіт.

Вже з самого початку, відзначає архієпископ, церква точно знала, що добро з українським народом, а зло з тодішньою злочинною владою. І сьогодні, за його словами, церква продовжує бути з українським народом та допомагати українській армії.

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