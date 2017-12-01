(Друкуємо мовою оригіналу)

Вы точно знаете, как улучшить мир вокруг? У вас есть масса идей, но нет финансирования? Радио Донбасс.Реалии уже рассказывало, как общественным организациям можно получить грант на реализацию своих проектов. Теперь же объясним, как можно превратить в реальность свою мечту с помощью краудфандинга, или же «народного финансирования». Консультировала нас координатор проекта GoEast Cветлана Колодий.

Часть 1: «Вы должны объяснить, почему это действительно важно»: как получить деньги на идею? ​

Краундфандинг, или «народное финансирование», предполагает, что человек из любой страны может поддержать понравившуюся идею с помощью обычной банковской карточки. Главное – заинтересовать своим проектом.

Шаг 1. Выбираем платформу

Краундфандинговых платформ очень много как зарубежом, так и в Украине. Есть те, которые поддерживают только определенные тематические проекты. К примеру, на gofunded.org готовы профинансировать инновационные уроки учителей. Или же существуют локальные платформы. На mg.od.ua ждут идеи, как сделать Одессу лучше и интереснее.

Самые большие в Украине платформы – na-starte.com, «Спільнокошт».

Шаг 2. Заявка

Для того, чтобы подать заявку, как и с грантами, вы должны быть зарегистрированной организацией. На платформе есть шаблон заявки, который обычно состоит из названия проекта, бюджета, продолжительности сбора денег, иллюстративного фото, видео и текста.

«Тут, в отличие от гранта, не надо писать в деловом стиле. Наоборот, легкий стиль, немного эмоциональный, чтобы люди поняли, почему это важно, и поверили в ваш проект», – говорит Светлана Колодий

Вы должны помнить, что просите поддержать вас финансово совершенно незнакомых людей. Нужно запастись аргументами, чтобы людям захотелось открыть кошелек и передать вам деньги. Именно от описания и будет зависеть – поверят в вас и вашу идею или нет. Поэтому не забывайте подтвердить с помощью текста, видео и фото – уникальность и ценность вашего проекта не только лично для вас, а для всех людей.

Шаг 3. Бюджет

При составлении заявки вы обязательно указываете, какую сумму вы хотите собрать. Кроме суммы, которую включает проект, нужно все же посчитать, во сколько вам обойдутся и другие затраты – процент, который забирает краудфандинговая платформа (5-10%, есть, которые не взимают комиссию), сувениры-благодарности (подарки, которые вы подарите самым активным вкладчикам), а также «рекламные затраты».

Хотя в краудфандинге есть свой «плюс» – у вас есть возможность собрать больше, чем вы планировали, но это уже зависит от того, как вы будете информировать общество о своем проекте.

Шаг 4. Расскажите о своем проекте всем

После того, как заявка будет рассмотрена «платформой», вы подпишите контракт, и проект опубликуют на сайте, начинается самый сложный этап – информируем всех о своем проекте.

Чем больше людей узнает о вашем проекте, тем больше захотят вас поддержать. Поэтому прежде, чем запускать вашу идею в мир, подумайте, как и кого вы будете информировать. Вы должны определиться со своей целевой аудиторией и для каждой продумать контент-план.

«Составьте список людей и поделите его на три группы: самые близкие друзья и родственники; знакомые, которые обязательно вас поддержат; знакомые, которым возможно будет это интересно. К каждой из этой группы нужно продумать план – что и когда вы будете писать. Важно – вы не спамите, а пишите каждому индивидуально. Такой контакт будет иметь обратную связь, а шаблонные сообщения ни к чему не приведут», – говорит Светлана Колодий.

Не стесняйтесь подключать прессу. При том не стоит гнаться только за всеукраинскими изданиями. Эфиры, статьи, интервью в местных изданиях вам тоже помогут. Не забывайте, чем больше про ваш проект людей узнает, тем лучше для его развития, а «сарафанное радио» по городам никто не отменял.

Информировать о своем проекте нужно постоянно. Социальные сети не должны прокиснуть уже через неделю после запуска вашего проекта. Нет! С первого дня запуска и до последнего – ежедневно, а лучше несколько раз в день – вы должны информировать о плюсах проекта, его значимости и, конечно же, что вы уже делаете для его реализации.

Шаг 4. Подарочки-благодарочки

В краудфандинге есть обязательные награды – это небольшие подарочки, которые вы дарите своим «вкладчикам». На сайте есть специальная опция, а вы уже решаете, за какую сумму какой подарок вручать.

«Кто-то пишет от 50 гривен – письменная благодарность, от 200 гривен – футболка, от 500 – билет на фестиваль. Конечно, в идеале – если эти подарки вам достанутся бесплатно, чтобы вы на них не тратили деньги. Но подарки – тоже небольшая мотивация вас поддержать», – говорит Светлана Колодий.

Шаг 5. А что дальше?

Если проект был успешным и деньги собраны, то рядом появляется галочка «профинансировано». Отлично! Вам присылают сумму, вы даете проекту жизнь, а потом на платформе отчитываетесь, что деньги были потрачены именно для дела. Снова, как и в грантах, финансовая часть, текстовая и фотоотчет.

А вот если сумму вы не собрали, то деньги возвращаются на карточку благотворителям. Правда в мире существуют две модели, по которым работает краундфандинг: «гибкое финансирование» и «все или ничего». В первом случае, если вы набрали 50% планируемой сумму, то можете отправить заявку администраторам платформы, и вам выдадут собранные деньги. Во втором, если вы не собрали нужную сумму, то ничего не получаете.

Важно!

По словам эксперта Светланы Колодий, прежде чем создавать свой проект на платформе, нужно хотя бы несколько раз самим поддержать чужие идеи.

«Во-первых, вы поймете, как это работает. Во-вторых, вы определитесь, какие проекты интересны вам и почему? А из этого уже сделаете вывод, что человека мотивирует поддерживать чужие идеи? На что обращают внимание? Какие фото и видео интересны? Какой текст интересно читать, а что вы просто проматываете?» – говорит Светлана Колодий.

Главное, будьте обязательно позитивно настроены и верьте в свой проект, а иначе вряд ли удастся убедить кого-то в важности вашей идеи, если вы сами в этом не уверены. Удачи!

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)