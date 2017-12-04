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Переселенцы и участники АТО, а также украинцы льготных категорий теперь могут подать заявку на участие в программе «Доступное жилье». С 28 ноября Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновил программу, которая предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, половины участникам АТО и переселенцам. Как стать участником «Доступного жилья»?

Шаг 1. Проверьте, можете ли вы быть участником программы

Вы можете стать участником «Доступное жилье», если:

– нуждаетесь в улучшении жилищных условий,

– не имеете в собственности жилья на подконтрольной Украине территории,

– площадь вашего жилья меньше 13,65 м² на каждого члена семьи.

Важно! Среднемесячный денежный доход (заработная плата, пенсия, социальная и материальная помощь, стипендия и тому подобное) ваш вместе с членами вашей семьи из расчета на одного человека не превышает пятикратный размер среднемесячной заработной платы в соответствующем регионе, рассчитанной Госкомстатом. Ознакомиться с этими данными можно здесь.

Шаг 2. Определите размер государственной поддержки

Государство оплачивает 30% стоимости жилья той категории людей, которая нуждается в улучшении жилищных условий. А переселенцам и участникам АТО – по 50%.

Расчет производится так:

– 21 квадратный метр на каждого члена семьи + 10,5 квадратных метров дополнительно на семью,

– не больше предельной стоимости квадратного метра общей площади, в зависимости от региона. Стоимость можно посмотреть здесь.

Шаг 3. Соберите документы

В зависимости от категории, в которую Вы попадаете, вам понадобятся разные пакеты документов.

Итак, категории людей, которым государство оплачивает на 30% стоимости, нужно подготовить:

– выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество о наличии жилья на каждого члена семьи. Ее нужно получить не ранее, чем за день до подачи документов,

– заявление о предоставлении государственной поддержки,

– справку о пребывании на квартирном учете,

– справку о регистрации места жительства на каждого члена семьи,

– копию паспорта и идентификационного номера,

– справки с места работы, территориального органа Пенсионного фонда о размере выплат за последние 6 месяцев и так далее,

– копию свидетельства о рождении, о браке или другие документы, подтверждающие родственные отношения.

Переселенцы, кроме этих документов, еще должны предоставить акт технического состояния жилья, если оно находится на подконтрольной территории Украины, но разрушено и непригодно для проживания в связи с проведением АТО, а также копию справки ВПЛ.

Участники АТО, кроме главного пакета документов, также готовят удостоверение участника боевых действий или инвалида войны. С полным перечнем документов можно еще раз ознакомиться здесь.

Важно! Кроме копий документов, обязательно принесите оригиналы.

Шаг 4. Выбрать квартиру

Выбрать квартиру из перечня объектов жилищного строительства, определенного Межведомственной комиссией Минрегиона, в соответствии с вашим местом регистрации/проживания (пребывания). Перечень таких объектов скоро должен появиться в распоряжении Госмолодежьжилья.

Шаг 5. Заключить договор

Итак, документы собраны, квартира выбрана, остался последний шаг. Сначала заключаете договор с региональным управлением Госмолодежьжилья. Его пример здесь. А после этого подписываете договор с застройщиком.

Теперь Вы – участник программы «Доступное жилье». В порядке очереди будет рассматриваться каждая заявка. В Госмолодежьжилье отмечают, отследить дальнейшую судьбу вашей заявки можно в режиме онлайн.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)