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На стирку здесь записываются в очередь в одну стиральну машину. А вот на «готовку» к одной плите уже и очереди не нужно – так как газа в ней нет. В Бахмуте дом, временно выделенный переселенцам, остался без газа. Почему так произошло, и что делать? Радио Донбасс.Реалии побывало в общежитии.

Бахмут стал домом для многих переселенцев с оккупированных территорий Украины. В 2014 году переселенцев в Бахмуте временно селили в общежитие по адресу: улица Чайковского, 1А. Тогда люди не догадывались, что здесь им придется жить значительно дольше.

Говорить о комфортных условиях проживания здесь не приходится: душевая и прачечная находится в подвале, комнаты небольшие, в кухне на несколько семей одна плита, да и та теперь без дела. Переселенка из Горловки Вера Ярыжко рассказывает, что еще в октябре здесь отключили газ.

Мы тут незарегестрированные жители, и с нами заключать договора горгаз отказывается

«25 октября того месяца нам опломбировали газ. Была поломка по всему городу. Пришли, перекрыли. И сразу пришли, опломбировали, потому что мы, как выяснилось, переселенцы, мы тут никто, зовут нас никак. Мы тут незарегестрированные жители, и с нами заключать договора горгаз отказывается. Были мы и в ЖЭКе, ЖЭК тоже на себя ответственность брать не хочет», – констатирует Вера Ярыжко.

Почему так произошло?

Начальник Артемовского управления по газоснабжению и газификации Игорь Русанов говорит, что подключение общежитий к газовым сетям незаконно.

«Не допускается размещение газовых приборов в коридорах, санузлах, общежитиях всех типах. Вот ДБН 2001 год. Он сейчас действует. Мы, ссылаясь на него, работаем. Я понимаю, что газификация этого общежития было до 2001 года, но, тем не менее, надо же как то по времени приводить все это в соответствие», – обьясняет он.

Также, по словам Игоря Русанова, для предоставления услуг по газоснабжению должен быть заключен договор с балансодержателем здания, а не с проживающими в общежитии людьми.

Мы не можем поставить газ человеку, который просто является жильцом

«Мы не можем поставить газ человеку, который просто является жильцом. На каком основании мы этому человеку поставим газ, на каком основании этот человек нам заплатит деньги за использованный газ? При этом, когда жилец оттуда выпишется и уезжает, долги остаются нам. Мы готовы поставлять газ в общежитие, но я снова буду настаивать на том, чтобы договор мы заключили именно с управляющей компанией – они балансодержатели», – добавляет представитель газового управления.

Директор же комунального предприятия «Бахмутская жилищная управляющая компания» Александр Бондарев, напротив, говорит о том, что большинство людей проживают в общежитии с 2014 года, и могут заключить договор на газоснабжение самостоятельно.

Согласно правилам предоставления населению услуг по газоснабжению, потребителем является физическое лицо, а не предприятие

«Мы попытались объяснить, что фактически люди у нас проживают не месяц, не два, а уже по три года, и, в принципе, для нас это обычные жильцы, которые платят за все остальные услуги жилищно-коммунанльные, как и жильцы постоянные», – отмечает Бондарев.

Заместитель городского головы Бахмута по вопросам ЖКХ Федор Федоров видит решение возникшей проблемы в компромиссе между коммунальными предприятиями и включении в договор аренды комнаты в общежитии услуг газоснабжения наряду с другими.

Как-то договариваться нужно

«Если такой договор будет, чтобы управляющая компания-балансодержатель, вместе с платой за квартиру, включала туда и стоимость газа, но стоимость газа – величина переменная, поэтому сложно. Как-то договариваться нужно. Мы хотим принять какое-то решение окончательно. Если сегодня одни ВПО (внутренне перемеженные лица – ред.), завтра другие ВПО – чтоб и те получали какие-то комфортные условия, более-менее комфортные, и эти получали, которые будут еще. Для этого нужно, чтобы две службы нашли концы», – говорит Федоров.

Постирать – по очереди

Но и газ – не последняя проблема живущих в этом общежитии. На несколько десятков семей сегодня тут работает всего одна стиральная машина. Переселенка Виктория Мандрыка рассказывает, что люди записываются в очередь на стирку.

«ООН выделило машинки. Из трех осталась одна. По истечении срока давности и времени, да, они пришли в негодность. Вот на данный момент у нас осталась одна машинка и то, которая, как говорится, еле-еле дышит», – говорит Виктория.

Валерий Иваненко, который также живет в этом общежитии с 2014 года, говорит, что условия, в которых сегодня живут переселенцы, сродни условиям выживания.

Ситуация очень и очень напряженная. Кому не говорим, никто на нас внимания не обращает

«Если нас поставили в такие условия, чтобы мы не выжили, значит надо как-то где-то сообщить, что вот этих товарищей мы хотим уничтожить. Ситуация очень и очень напряженная. Кому не говорим, никто на нас внимания не обращает», – возмущается он.

Решить проблему с газоснабжением в этом общежитии местные власти обещают в кратчайшие сроки. А вот вопросы улучшения условий проживания пока открыты.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)