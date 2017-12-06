Відновлення Донбасу: ЄС витрачає на допомогу по кілька мільйонів євро на рік

Київ – Півтора мільярда доларів США – таку суму називають фінансисти, коли мова йде про відновлення інфраструктури Донбасу і підтримки проектів з його розвитку.

Київ пропонує створити міжнародний трастовий фонд, де будуть накопичуватись кошти для відповідних програм і проектів, а міжнародні фінансові інституції, благодійні фонди та уряди країн Євросоюзу тим часом уже працюють на сході України, інвестуючи у підтримку місцевого населення, яке постраждало від бойових дій. Проекти з відновлення Донбасу містить і програма партнерства між ООН та урядом України на 2018 рік.

Пропозиція створити міжнародний трастовий фонд, в якому можна накопичити кошти (України та міжнародних донорів) для допомоги Донбасу, належить президентові України. Цю ідею президент Петро Порошенко висловив три роки тому, коли на сході України точились жорстокі бої, а кількість переселенців з Донеччини і Луганщини збільшувалась.

Механізм фінансування буде дуже простий – буде утворений спецфонд бюджету

«Механізм фінансування буде дуже простий – буде утворений спецфонд бюджету. Це одне із завдань моїх поїздок – підготовка донорської конференції по створенню спеціального фонду, у тому числі там будуть кошти спецфонду на відновлення інфраструктури Донбасу. Ніде нам не відмовили. А йдеться про десятки мільярдів гривень», – повідомив Порошенко.

За словами президента, «Україна хоче співпрацювати з міжнародними установами, щоб організувати трастовий фонд для відновлення». Мова іде насамперед про допомогу звільненим територіям Донецької і Луганської областей, поінформував ЗМІ народний депутат Артур Герасимов.

А міністр з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб України Вадим Черниш запропонував надати Світовому банку та ООН функції адміністраторів фонду.

Допоки міжнародні переговори щодо створення фонду тривають, на схід України уряди, громадські та релігійні організації країн-членів ЄС пересилають вантажі з гуманітарною допомогою, будівельними матеріалами, з кейсами цільових програм для розвитку місцевих громад і територій. 4 грудня цього року гуманітарний координатор системи ООН в Україні представив план з надання соціального захисту і гуманітарної допомоги більш як двом мільйонам жителів Донбасу. Відповідно до плану, щоб допомогти людям похилого віку, жінкам і дітям, потрібні майже двісті мільйонів доларів США. Зібрати ці кошти ООН планує через міжнародні благодійні організації та структури ООН.

А Євросоюз щороку виділяє на потреби Донбасу по кілька мільйонів євро: тільки у 2018 році Брюссель планує виділити 50 мільйонів євро на реалізацію проектів з децентралізації, підтримки малого і середнього бізнесу та розвиток освіти і медицини. Про це під час поїздки на Луганщину повідомив керівник програм співпраці представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот. Речник представництва ЄС в Україні Давид Стулік в ефірі телекомпанії ЛОТ додав: Євросоюз фактично збільшує обсяги допомоги Донбасу – тій його частині, яка підконтрольна Києву.

«Фінансування не буде зменшуватись, навпаки, я думаю, що буде тренд до збільшення цієї допомоги або ж направлення цих грошей на дійсно дуже важливі, пріоритетні, чи то стратегічні напрямки», – розповів Стулік.

Щодо урядів країн-членів Євросоюзу, то однією з перших допомогу українському сходові почала надавати Німеччина. Наприклад, благодійна організація ADRA отримала від німецького уряду майже три мільйони євро на реалізацію гуманітарних проектів на сході України, а у 2018-2019 роках уряд ФРН планує виділити Мальтійській службі допомоги ще 750 тисяч євро для підтримки жителів Донбасу, які постраждали від конфлікту, та для проведення навчань для місцевих чиновників та освітян.

Цільовими територіями проведення заходів є Луганська й Донецька області, в яких будуть працювати мобільні команди, щоб дійти до тих, хто потребує допомоги

«Цільовими територіями проведення заходів є Луганська й Донецька області, в яких будуть працювати мобільні команди, щоб дійти до тих, хто потребує допомоги, у віддалених районах (наприклад, вздовж лінії розмежування). При цьому Мальтійська служба допомоги тісно співпрацює з партнерськими організаціями в Україні: громадською організацією «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій», а також Національним університетом «Києво-Могилянська академія», – повідомило посольство Німеччини.

Євросоюз: від будматеріалів і вугілля до устаткування для інфраструктури

Як стверджують у громадській організації «Восток SOS», через економічний застій і фінансову кризу українська влада не може самотужки інвестувати проекти, спрямовані на відбудову тієї частини Донбасу, яку Київ повернув під свій контроль. Тож технічна і фінансова допомога Євросоюзу як інституції та окремих її країн-членів має величезне значення, упевнений експерт організації В’ячеслав Лихачов.

Відновлення транспортної соціальної інфраструктури потребує величезних ресурсів та величезних коштів. Допомога Євросоюзу, спрямована на інфраструктурні проекти, справді надзвичайно важлива

«Відновлення транспортної соціальної інфраструктури потребує величезних ресурсів та величезних коштів. Допомога Євросоюзу, спрямована на інфраструктурні проекти, справді надзвичайно важлива. Наприклад, за останні два роки багато зруйнованих мостів відремонтовано або ж відновлено за кошти Євросоюзу. А ще 3 роки тому в Донецькій і Луганській областях була проблема з фізичним доступом і фізичним зв’язком (між населеними пунктами – ред.). Тож те, на що у держави немає коштів або їх важко виділити, підтримка ЄС дуже важлива», – зазначив фахівець в інтерв’ю для Радіо Свобода.

За його словами, у держави не вистачає коштів на ремонт приватних будівель і квартир у населених пунктах Донеччини та Луганщини, які перебувають під контролем України. Допомогу жителям надають міжнародні благодійні і донорські організації, уряди і громади країн ЄС. Адже окремі люди, окремі громади мають чимало проблем, які потребують нагального рішення, каже Лихачов.

В зимовий період на Донбасі велика потреба у медикаментах, особливо у прифронтовій зоні

«Євросоюз, окремі країни-члени, міжнародні гуманітарні організації надають багато допомоги, наприклад, надаючи допомогу у відбудові приватного житла, бо держава на це кошти не виділяє. І те, що стосується шиферу для покриття даху, скла і віконних рам для ремонту; те, що стосується палива на зиму, що наразі вкрай актуально – це та допомога, в якій активні міжнародні гуманітарні організації, наприклад, Норвезька рада з питань біженців багато допомагає. А в зимовий період на Донбасі велика потреба у медикаментах, особливо у прифронтовій зоні», – наголошує Лихачов.

На відміну від тієї частини Донбасу, яку Київ повернув під свій контроль, так звана «сіра», чи то прифронтова зона, як і тимчасово окуповані території, мають величезні потреби гуманітарного характеру. Як зауважує Лихачов, адміністрації окупованих територій не завжди пропускають вантажівки з гуманітарними вантажами – «пробитись» до місцевого населення легше міжнародним благодійним фондам і вантажівкам з європейськими номерами.

Експерти також наголошують: для жителів Донбасу допомога європейських друзів України також є виявом наочної підтримки України з боку спільнот ЄС.