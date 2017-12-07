У Сімферополі ціни на продукти залишаються найвищими (моніторинг)

Наскільки змінилися ціни на хліб, молоко, яйця, олію, картоплю, м’ясо, цукор, бензин, квитки на проїзд і в кіно за останній місяць? Радіо Свобода проводить регулярний моніторинг цін у Києві та у Сєвєродонецьку, а також в окупованому Донецьку та в анексованому Сімферополі.

Київ

В українській столиці ціни змінилися лише на деякі продукти, частина з яких знизилася. На 8 гривень (6%) зменшилася ціна на м’ясо. Нині свинину з тазостегнової частини можна купити за 114,15 гривні за кілограм.

На гривню подешевшали цукор та яйця. Натомість помітно подорожчало молоко: за літер тепер потрібно заплатити більше на 5,25 гривні, тобто на 30%.

Ціна картоплі почала рости і збільшилася на 64 копійки. Вартість олії цього місяця не змінювалася, зупинившись на позначці 29,9 гривні за літер.

​Півкілограмова буханка хліба, як і у листопаді, коштує 10,6 гривні. А от високооктановий 95-й бензин здорожчав на 1 гривню і тепер коштує 29,99 гривні.

​Упродовж року в Києві найпомітніше зросли ціни на м'ясо – від початку року на 27,4 гривні (32%). Ціна на 95-й бензин протягом року коливалась і виросла на 4 гривні (15%). Виросли також ціни на квитки в кіно (приблизно на 35%), хліб – на 45%, порівняно з початком цього року, яйця подорожчали на 8%.

Сєвєродонецьк

У місті Сєвєродонецьку, яке наразі є адміністративним центром звільненої частини Луганщини, за минулий місяць найбільше піднялися ціни на соняшникову олію. Тепер літер можна придбати за 33,4 гривні, що на 14% дорожче, ніж у листопаді. Піднялася ціна також на м'ясо (на 6%) та картоплю (на 7%).

Майже без змін залишилися ціни на молоко, яйця та хліб. Так само, як у столиці, тут подешевшав цукор на 1 гривню, тепер його ціна становить 13,9 гривні.

Піднялася ціна і на бензин. У грудні літру 95-го продають за 29,79 гривні, що дорожче, ніж минулого місяця на 1,3 гривні.

​Незмінними залишаються ціни на громадський транспорт та квиток у кінотеатр.

У 2017-му році у Сєвєродонецьку найбільш помітно піднялися ціни на м'ясо: з 86 гривень у січні до 116,98 у грудні. Вартість бензину з початку року збільшилася на 14% – з 26,12 за літер – до 29,79 гривні у грудні.

Ціни на транспорт та кінотеатри фактично не змінювалися протягом року.

Сімферополь

Ціни в Сімферополі, адміністративному центрі анексованого Криму, ми наводимо в російських рублях.

За останній місяць у Сімферополі суттєво подорожчало м’ясо – ціна піднялася на 8%. Без змін залишилися ціни на олію та хліб, а от цукор подешевшав на 4 рублі (10%).

Зросла ціна на молоко: у листопаді літр можна було придбати за 53 рублі, а у грудні вже за 60.

Дещо піднялися ціни на картоплю – на 40 копійок. Ціна на 95-ий бензин виросла на 1 рубль.

Донецьк

У Донецьку, який контролюють підтримувані Росією бойовики угруповання «ДНР», теж наводимо ціни у рублях.

Ціни у Донецьку за останній місяць майже не змінилися. Однак подорожчало молоко. Якщо у листопаді літер можна було купити за 35 рублів, то тепер за 45. Натомість подешевшали яйця – ціна впала на 25%.

​Вартість проїзду в транспорті не змінилася, ціна квитка до кінотеатру також. Стабільний рівень цін залишився на свинину, олію, цукор та картоплю.

​Упродовж року коливалися ціни на хліб. У різний час півкілограмову буханку можна було купити від 6 до 18 рублів. Ціни на м’ясо упродовж року виросли з 280 рублів за кілограм до 300.

Де дорожче?

Якщо перерахувати ціни в містах в еквіваленті до місцевого курсу долара, то найдорожчим містом, із точки зору цін на товари та послуги, упродовж року залишається Сімферополь. Порівнюючи ціни в доларах з іншими містами, вартість м’яса тут становить 6,21 за кілограм. У Києві ж за кілограм свинини потрібно заплатити 4,24 долара, у Сєвєродонецьку – 4,35 долара, а у Донецьку – 4,92. Так само вищими є ціни на всі інші продукти.

Зважаючи на найвищі ціни на продукти, у Сімферополі найдешевший 95-й бензин – 0,74 долара за літр.

Другу позицію за рівнем цін займає Київ. Вартість продуктів та послуг майже однакова в окупованому Донецьку та Сєвєродонецьку.

У Донецьку дешевші продукти, але дорожчі квитки до кінотеатру, а у Сєвєродонецьку нижча ціна на м’ясо.