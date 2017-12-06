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В 2017 году число людей на востоке Украины, ощущающих нехватку продовольствия, удвоилось – таковы результаты исследований ООН. На подконтрольной Украине прифронтовой территории люди в основном полагаются на собственные хозяйства. На неподконтрольной территории люди лишены выбора, поскольку вынуждены покупать российские продовольственные товары из-за отсутствия украинских.

Натуральное хозяйство, продовольственные магазины и помощь международных организаций – вот основные источники продуктов питания для жителей прифронтовых территорий. В магазинах люди покупают все меньше еды, поскольку доходы постоянно уменьшаются, рассказывает руководитель отдела коммуникаций Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Екатерина Чечель.

Обеспечение сельхозпродуктами недостаточное. Около 80% жителей прифронтовой зоны выращивают продукты питания, 60% занимаются животноводством

«Мы подтверждаем, что обеспечение сельхозпродуктами недостаточное. Около 80% жителей прифронтовой зоны выращивают продукты питания, 60% занимаются животноводством. И, собственно, их домашние хозяйства – и есть основной источник обеспечения продуктами питания. Люди, которые были задействованы в сельском хозяйстве, получают гораздо меньший доход, это около 140 долларов против 390 долларов в доконфликтные времена», – говорит Чечель.

1,2 миллиона человек ощущают теперь нехватку продовольствия – ООН

Число людей на востоке Украины, ощущающих нехватку продовольствия, удвоилось, а доставлять им гуманитарную помощь становится все труднее. 1,2 миллиона человек ощущают теперь нехватку продовольствия – это в два раза больше, чем в прошлом году, эти данные представил в понедельник в Киеве гуманитарный координатор ООН на Украине Нил Уолкер.

Продукты в ОРДЛО намного дороже, чем на подконтрольной части Украины. Мясо, овощи, фрукты на неподконтрольной территории дороже на 20-50%, такие данные предоставил Независимый антикоррупционный комитет по вопросам обороны. К тому же выбор ограниченный, большинство товаров из России, рассказывают жители Донецка и Луганска:

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Украинские товары покупаю, когда бываю «в Украине»

​– Украинские товары покупаю, когда бываю «в Украине».

– Русских товаров больше. И я их покупаю больше.

– Сыры, колбасы, краску для волос, соль – все украинское стараюсь покупать, обожаю.

В последнее время выбора нет, все переходят на белорусские и российские товары

​– В последнее время выбора нет, все переходят на белорусские и российские товары.

Свободно купить сыр на подконтрольной территории, привезти в Донецк и съесть – Тука

Доступ к качественным украинским продуктам ограничен из-за запрета торговли с неподконтрольными территориями. Поэтому каждый месяц около миллиона человек пересекают линию разграничения, в том числе и для того, чтобы скупиться на подконтрольной Украине территории. Обычные люди могут провозить товара не больше, чем на 10 тысяч гривен, к тому же в запрещенном списке очень много продуктов питания.

Эти ограничения нужно отменить, люди на неподконтрольной территории должны иметь возможность покупать еду не на оккупированной территории, считает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Разрешить на территории, контролируемой Украиной, купить себе домой 10 килограмм сыра, привезти себе домой и съесть

«Давайте перекроем воду – и в ОРДЛО умрут от жажды! Да не умрут они от жажды, просто будут покупать воду у России. Речь идет о том, чтобы разрешить гражданским людям – учителю, пенсионеру – на территории, контролируемой Украиной, купить себе домой 10 килограмм сыра, привезти себе домой и съесть его», – рассказал Георгий Тука

Жителям Донбасса приходится жертвовать нормальным питанием ради других жизненно важных нужд – лекарств, предметов первой необходимости, считают в ООН.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)