Президент Росії Володимир Путін заявив про намір балотуватися на новий термін на виборах у 2018 році. Вибори відбудуться 18 березня 2018 року – у річницю незаконного приєднання Путіним українського Криму до Росії. Відчувається значна присутність теми України у російській виборчій кампанії. Як бути з Кримом і Донбасом – це питання у своїх промовах вже піднімали кілька кандидатів. Україна і вибори президента Росії, як Путін використовуватиме тему України для своєї мети, про це у програмі «Ваша Свобода» обговорюють політичні експерти Олеся Яхно, Андрій Окара, кореспондент російської «Нової газети» Павло Канигін

Ведучий програми: Віталій Портников