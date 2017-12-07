«Де мої 75 тисяч на місяць?»: чому збунтувалися будівельники газогону в окупованому Криму

Іван Путілов, Давид Аксельрод

В окупованому Росією українському Севастополі страйкують на будівництві газотранспортної магістралі. Працівники компанії «Самара-Спецмонтаж», що займається укладанням газогону, зупинили роботу через багатомісячну заборгованість із зарплат. Роботодавець заперечує факт заборгованості та звинувачує протестувальників у «підриві нормального темпу робіт».

Про початок страйку на будівництві газогону стало відомо 4 грудня. До нещодавнього часу роботи з укладання магістралі велися поблизу селища Штормове під Севастополем. Однак на початку місяця трудовий колектив надіслав своєму керівництву повідомлення про припинення робіт.

«У зв'язку з затримкою виплати заробітної плати за період ‒ липень, серпень, вересень, жовтень ‒ ставимо вас до відома про припинення робіт на весь період до виплати всієї суми заробітної плати», ‒ йдеться в листі, надісланому генеральному директору ТОВ «Самара- Спецмонтаж» Олександру Гадзієву.

У коментарях ЗМІ учасники страйку кажуть, що з зарплатою у членів трудового колективу ситуація різна: наприклад, зварювальники востаннє отримували гроші0 в вересні, а механізатори ‒ в липні. Севастопольське видання ForPost із посиланням на працівника «Самара-Спецмонтаж» Руслана Гаджиєва пише, що всього на об'єкті працюють 40-50 людей, кожному з яких компанія заборгувала по 200-300 тисяч рублів. Більшість робітників є жителями російської Самари.

Страйкувальників обурює те, що замовник робіт ‒ ДУП «Чорноморнафтогаз» ‒ справно перераховує їхній компанії оплату за виконані роботи, але гроші до трудового колективу не доходять.

Ми робимо свою роботу. Де мої 75 тисяч щомісячних?

«Ми робимо свою роботу. «Чорномор» («Чорноморнафтогаз» ‒ ред.) цим задоволений, ми робимо виконання щодо роботи, вони надсилають гроші в Самару упродовж трьох днів. Ми сюди приїхали не на 10 тисяч. Де мої 75 тисяч щомісячних і 75 тисяч інших співробітників? У всіх же – сім'ї», ‒ сказав робітник Руслан Гаджиєв.

873 мільйони для «Самара-Спецмонтаж»

Страйк іде на будівництві важливого інфраструктурного об'єкта ‒ газогону «Керч ‒ Сімферополь ‒ Севастополь». Із цієї магістралі блакитне паливо з Краснодарського краю Росії має надходити на дві кримські теплоелектростанції потужністю в 940 мегават. Наразі вони будуються в Сімферополі й Севастополі підрядником «Технопромекспорт».

За планами російської влади, кримські ТЕС живитимуться газом, що надходить із Краснодарського краю. Для цього упродовж півтора року дном Керченської протоки проводився газогін, що з'єднує Крим із сусідньою Росією. Урочиста подача газу через нього відбулася наприкінці грудня минулого року. За інформацією російського міністра енергетики Олександра Новака, через магістраль на півострів планують постачати 2,2 мільярда кубометрів на рік. Голова Міненерго стверджує, що цього обсягу достатньо для забезпечення нової генерації в Криму й розвитку газової мережі для побутового та промислового споживання.

Газопровід через Керченську протоку був прокладений компанією «Будгазмонтаж», якою володіє російський бізнесмен Аркадій Ротенберг. Підрядник був визначений без конкурсу. За проведені роботи він отримав із російського бюджету три мільярди рублів.

Газогін «Керч ‒ Сімферополь ‒ Севастополь» потрібний для того, щоб з'єднати магістраль «Краснодарський край ‒ Крим» із будованими теплоелектростанціями. Конкурс на його будівництво був проведений підприємством «Чорноморнафтогаз» у жовтні минулого року. Максимальна ціна договору становила мільярд рублів. За підряд, окрім самарської компанії, боролися ще чотири підприємства: «Спеціалізоване управління N6 Нафтогазмонтаж», ТОВ «Альфагазінвест», ТОВ «Будівельно-монтажний трест Санкт-Петербурга» й ТОВ «Бітісі-груп». Але «Самара-Спецмонтаж» запропонувала найнижчу ціну контракту ‒ 873,6 мільйона рублів. Згідно з умовами договору, всі роботи мали завершити ще 28 квітня цього року.

«Тиск із метою вигоди»

Компанію «Самара-Спецмонтаж» не вперше звинувачують у порушенні трудових прав. На спеціалізованих сайтах і в соціальних мережах можна знайти численні скарги від користувачів, які називаються колишніми співробітниками підприємства.

Робітники, які брали участь у будівництві кримського газогону, стверджують, що тут проблема з оплатою праці виникла задовго до страйку. Двоє колишніх співробітників «Самара-Спецмонтаж», які побажали залишитися анонімними, в розмові з кореспондентом Крим.Реалії сказали, що влаштувалися на роботу в компанію в квітні, але звільнилися через кілька місяців через затримку зарплати.

Скарги на «Самара-Спецмонтаж» надійшли не тільки від працівників, а й від замовника кримського газогону ‒ ДУП «Чорноморнафтогаз».

Підрядником неодноразово допущені серйозні порушення зобов'язань щодо термінів виконання робіт і постачання матеріалів і устаткування

«Наше підприємство є замовником будівництва магістрального газогону «Керч ‒ Сімферополь ‒ Севастополь» з відводами до Сімферопольської ПГУ-ТЕС і Севастопольської ПГУ-ТЕС, а ТОВ «Самара-Спецмонтаж» ‒ підрядником. На жаль, підрядником неодноразово допущені серйозні порушення зобов'язань щодо термінів виконання робіт і постачання матеріалів і устаткування. У зв'язку з цим ДУП РК «Чорноморнафтогаз» кілька разів висувало свої претензії до ТОВ «Самара-Спецмонтаж», ‒ йдеться в заяві підприємства.

У «Чорноморнафтогазі» стверджують, що суворо дотримуються умов договору, здійснюють оплату виконаних і оформлених, відповідно до російського законодавства, робіт у встановлені терміни. «Зокрема, з будівництва газогону-відводу до Севастопольської ПГУ-ТЕС фінансові зобов'язання були виконані ще 14 листопада поточного року», ‒ додали в компанії.

З керівництвом «Самара-Спецмонтаж» кореспонденту Крим.Реалії зв'язатися не вдалося. Однак 5 грудня підприємство розповсюдило прес-реліз, у якому спростувало звинувачення на свою адресу. Дирекція компанії стверджує, що протестувальники чинять на них «психологічний тиск із метою особистої вигоди».

«Слід зазначити, що низка осіб, присутніх на об'єкті менш ніж три місяці, в розрахунку, як їм здається, на премії, деморалізує клімат у колективі, використовуючи громадський резонанс до важливих об'єктів. Таким чином помилково думають, що можуть чинити психологічний тиск на керівництво з метою отримання особистої вигоди. Такими діями підривається нормальний темп виконання робіт, однак у компанії працює більше ніж 500 висококваліфікованих співробітників, здатних замінити цих суб'єктів і нормалізувати виробництво», ‒ повідомляється в прес-релізі ТОВ «Самара-Спецмонтаж», який цитують кримські медіа.

У компанії не прокоментували звинувачення в численних порушеннях від «Чорноморнафтогазу». У свою чергу співробітники підприємства наголосили, що не відновлять роботи, поки перед ними не погасять всю заборгованість із зарплат.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії