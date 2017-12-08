«Слабка і розколота, Україна стане вразливою до вторгнення Росії» (світова преса)

Видання The Economist вважає, що «в Україні безлад», і ситуація з внутрішніми протиріччями в уряді потребує сильнішого тиску з боку Заходу для того, щоб не дати державі занепасти. Український журналіст Максим Еріставі в розділі «точка зору» американської газети The Washington Post також пише про те, що Заходу слід звернути увагу на спроби українського уряду підірвати роботу антикорупційних установ. Аналітичний центр Atlantic Council розмірковує над єдиним шляхом успіху для України.

Видання The Economist пише про те, що в «Україні безлад», і ситуація з внутрішніми суперечностями в уряді потребує сильнішого тиску з боку Заходу для того, щоб не дати державі занепасти. Видання зауважує, що після Євромайдану у 2014 році політика Заходу стосовно України мала дві мети: з одного боку – стримати російську агресію, а з іншого – допомогти Україні стати демократичною державою, в якій панує верховенство права.

Захід запровадив санкції щодо Росії через її агресію в Україні та значно підтримав антикорупційні реформи та громадянське суспільство, мовиться у статті. Але тиск на НАБУ «за явною згодою пана Порошенка», спроба СБУ заарештувати Міхеїла Саакашвілі, а також той факт, що армія, військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ та приватні добровольці працюють на різні цілі, «відповідаючи перед різними політиками та олігархами», – все це стало досить важкими новинами для Заходу, зауважує видання.

«Якщо Захід не відновить свою прихильність до захисту антикорупційних реформ, Україна ризикує зануритися в болото, з якого вона намагалася звільнити себе Майданом», – зауважують автори. Якщо Захід не зробить необхідних речей, це буде крок назад не лише для України, але й для США та ЄС, мовиться у статті.

«Слабка і розколота, Україна стане вразливою до вторгнення Росії, особливо якщо президент Росії Володимир Путін вирішить, що йому необхідно підживити своїх патріотичних виборців», – зауважує видання. Це також стане приводом для Путіна звинуватити Захід у тому, що він від самого початку мав на мені дестабілізувати Росію, а не допомогти встановити верховенство права в Україні, мовиться у статті.

«Підтримка територіальної цілісності України не повинна включати толерантність до відсутності єдності серед політиків», – зауважує видання.

Український англомовний журналіст Максим Еріставі, який користується значним впливом у середовищі західних ЗМІ, в розділі «точка зору» американської газети The Washington Post також пише про те, що Заходові слід звернути увагу на спроби, на його думку, українського уряду підірвати роботу антикорупційних установ.

Еріставі зазначає, що корупція є найбільшою внутрішньою проблемою в Україні, і вперше в сучасній історії держави «ми маємо людей та установи, щоб боротися з нею». А президент Петро Порошенко разом зі своїми прихильниками у парламенті та генеральною прокуратурою, вважає він, намагаються підірвати роботу цих органів, в тому числі й НАБУ.

«Служба безпеки України та прокуратура з майже необмеженими повноваженнями та об’єднаними зусиллями 45000 працівників» діють проти «крихітного антикорупційного агентства, яке має менш ніж 700 людей», – наголошує автор. Якщо знищать антикорупційне бюро, це буде смертний вирок для української демократії, переконаний Еріставі.

Автор також звертає увагу на те, що західні уряди багато інвестували в антикорупційні реформи в Україні і наразі повинні «захистити свої інвестиції» та нагадати президентові і його друзям про необхідність продовжувати зусилля для протидії корупції.

Еріставі зазначає, що Порошенко переконаний, що його західні партнери не припинять підтримувати його, особливо беручи до уваги дії проросійських бойовиків на Сході країни. Він повідомляє, що коли б не запитував західних дипломатів про те, чому вони не чинять більше тиску на українську владу, вони завжди казали одне й те саме: мовляв, Росія використає будь-яку критику для того, щоб дестабілізувати Україну.

«Звичайно, ми стурбовані зусиллями Росії для знищення нашої країни. Звичайно, Путін вторгся в нашу країну. Але не Путін розкрадає державні кошти. Не Путін залишає дірки на дорогах. Не Путін допомагає нечесним бюрократам уникнути в’язниці», – наголошує автор.

Тому, на думку Еріставі, Заходові необхідно показати Києву, що він вміє використовувати не тільки пряник, але й батіг. Наприклад, погрожуючи припинити дію безвізового режиму у разі, якщо уряд продовжуватиме чинити тиск на антикорупційні установи, а також вимагаючи від Києва створення антикорупційних судів протягом року, мовиться у статті.

В аналітичному центрі Atlantic Council розмірковують над можливим шляхом успіху для України. Автор Мелінда Герінґ у своєму блозі зазначає: «Війна ще тягнеться, Росія пропонує оманливий план миротворчої місії, гуманітарна криза на сході погіршується, а про конфлікт все менше згадують в міжнародній пресі».

«Виживати» Україні, на думку автора, вдається добре: країна бореться із проросійськими силами на сході, професійно модернізує своє військо та покращує методику прийняття рішень на полі бою. «Справжнє питання полягає в тому, як Україна може процвітати в умовах нескінченної війни на сході, усюдисущої корупції та політичної еліти, яка говорить про хороші речі, які насправді не втілює», – зазначає Герінґ.

Оборонний бюджет огорнутий таємничістю, мовиться у статті. Колишній заступник помічника голови Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер попереджав про необхідність держави ліквідувати державний концерн «Укроборонпром» через «астрономічний рівень корумпованості», зазначає автор. Він також відзначав, що Росію можна побороти лише у разі знищення корупції в українському оборонному секторі, мовиться у статті.

Ґленн Говард з аналітичного центру Jamestown Foundation також звертав увагу на те, що Україну врятують молоді військові офіцери – країна не вступить в НАТО з генералами радянських часів, мовиться у статті.

На думку автора, основним завданням України є втілити в життя всі необхідні реформи – тільки так вона буде здатна перемогти агресора.