На Донбасі бояться зими і голоду (світова преса)

Про настання холодів і, як наслідок, погіршення гуманітарної ситуації на Донбасі пише одна із центральних польських газет. Але ці ускладнення провокує не лише холод, але й нестача фінансування Всесвітньої продовольчої програми. Тим часом Bloomberg цитує голову МВФ, яка висловлює критику Україні через корупцію й призупинила надання своїх кредитів. Тим часом одне із французькомовних інтернет-видань вказує на те, що для США першим пріоритетом є розміщення у зоні бойових дій «блакитних шоломів» ООН.

Про загрозу холоду та нестачі продуктів харчування для мільйонів жителів областей України, охоплених війною, пише польська газета Rzeczpospolita.

У статті під назвою «Донбас побоюється зими та голоду» автор пише про те, що Всесвітня продовольча програма, яка діє під егідою ООН, протягом наступних двох місяців має призупинити надання своєї допомоги жителям цих областей України. Представник цієї організації в Києві Ніл Уокер зазначив, що кількість жителів регіону (включно із частиною, контрольованою українською владою), яким бракує їжі, порівняно з минулим роком, подвоїлася. Згідно з доповіддю ООН, на сході України гуманітарної допомоги наразі потребує близько трьох мільйонів осіб. Для цієї мети організація має отримати 200 мільйонів доларів, однак надійшло тільки неповних 30 відсотків, цитує видання Уокера, який пояснює, що через проблеми з коштами його організації стає все складніше реалізовувати свої програми в Україні.

Як пояснив прес-секретар представництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Міладін Богетіч, тільки цього року гуманітарна допомога надійшла до понад ста тисяч осіб, переважно жінок, дітей та пенсіонерів.

Тим часом, пише газета, ця гуманітарна організація – одна з небагатьох, яким доводиться працювати по обидва боки лінії розмежування. Понад 350 її представників працюють в районах, контрольованих проросійськими сепаратистами. І йдеться не тільки про харчування. Зима наближається, й гуманітарним працівникам доводиться допомагати людям із вугіллям, щоб вони могли обігріти свої будинки. Лікарням та медичним установам постачають найнеобхідніші ліки.

«Ситуація важка з обох боків контактної лінії», – розповідає Богетіч, додаючи, що Червоний Хрест ремонтує й дерев’яний міст у Станиці Луганській, який знаходиться в поганому стані і є єдиним можливим маршрутом, що перетинає лінію фронту. «Тисячі людей перетинають його щодня, утворюються гігантські черги», – розповідає він.

«Донбас: гармати міцніші за дипломатію»

Деякі західні видання, зокрема Bloomberg, пишуть про те, що антикорупційні зусилля є ключовою вимогою українського суспільства й вирішальними для надання Києву кредитів Міжнародного валютного фонду. Про це заявляє голова цієї установи Крістін Лаґард. Зокрема, керівник МВФ закликає Україну припинити напади на свої антикорупційні агентства та приєднується до критики, що лунає з боку ЄС і США, щодо недостатніх зусиль у реформах.

Як пише автор статті «Голова МВФ Крістін Лаґард критикує українську корупцію», голова міжнародної фінансової установи глибоко стурбована останніми подіями в Україні, які можуть повернути досягнутий прогрес у зворотній бік.

«Майже чотири роки після того, як налаштовані проєвропейськи демонстранти повалили владу підтримуваного Росією українського лідера, реформи видихаються, активісти, що відстоюють принципи прозорості, перебувають під тиском, а правоохоронні органи публічно змагаються одне з одним. МВФ призупинив надання позики на суму 17,5 мільярдів доларів, оскільки уряд не виконує свої зобов’язання, згідно із програмою», – йдеться у статті.

Bloomberg також звертає увагу на те, що цього тижня США та ЄС також заявили, що вони також стурбовані тиском на органи боротьби з корупцією в Україні. В статті вказується на те, що, зокрема, «Державний департамент США попередив, що такі дії можуть знизити міжнародну підтримку цієї колишньої радянської республіки».

Французькомовне ліванське інтернет-видання L’Orient le Jour звертається до теми безпеки на українському Донбасі. «Блакитні шоломи» в Україні – це «перший пріоритет» Сполучених Штатів, стверджує Тіллерсон» – в статті під такою назвою йдеться про те, що під час свого візиту до Брюсселя держсекретар США Рекс Тіллерсон відстоює ідею розміщення в зоні бойових дій миротворців ООН.

«Запобігання насильству є нашим першим пріоритетом, і для досягнення цього нам потрібно розмістити там миротворчі сили», – цитує видання на своєму сайті голову американської дипломатії.

Засудивши російську агресію в Україні, яка для Тіллерсона є «найбільшою загрозою для європейської безпеки», він нагадав, що альянс не зможе «нормалізувати» свої відносини з Москвою, доки Росія продовжить незаконну окупацію України». Росія тривалий час протистояла ідеї розгортання миротворчих сил, «але тепер погоджується», зауважує Тіллерсон.

Зазначивши, що довкола деталей мандату миротворців на Донбасі точаться суперечки, французьке інтернет-видання пише, що саме тому обговорення з росіянами тривають, а Тіллерсон висловлює сподівання, що сторони «зможуть подолати ці відмінності, бо ми вважаємо важливим зупинити насильство», оскільки «люди все ще вмирають щодня в сутичках на сході України».

Російська пропозиція направити сили ООН в Україну, яка є предметом проекту резолюції, має на меті супроводжувати спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Але на думку Росії, вони мають патрулювати тільки лінію розмежування. Тим часом, пише L’Orient le Jour, українська пропозиція виходить далеко за рамки цього. Київ хотів би, щоб «блакитні шоломи» патрулювали всю східну Україну, особливо уздовж її кордону з Росією, щоб запобігти прибуттю нової зброї або військових на її територію».

Тим часом, пише видання, «близько 600 спостерігачів ОБСЄ проводять моніторинг дотримання мирних угод, укладених між Україною та Росією за сприяння Франції та Німеччини. Наприкінці квітня 2017 року один із спостерігачів ОБСЄ, американець, був убитий під час патрулювання від вибуху міни».