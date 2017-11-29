У Мінську домовилися про обмін полоненими на Донбасі до Нового року

29 листопада у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Обмін полоненими – головне питання, яке обговорювалося у зв’язку зі збройним конфліктом на Донбасі.

Формула «306 на 74»

У Мінську обговорювали обмін полоненими за формулою 306 арештованих бойовиків угруповань «ДНР» та «ЛНР» на 74 українських полонених. Питання обміну вже вирішені, залишилася підготовча робота. Про це йшлося у заяві, яку оприлюднив за підсумками переговорів посередник від ОБСЄ Мартін Сайдік. Тристороння контактна група за участю представників ОРДО та ОРЛО підтвердила готовність сторін провести обмін до новорічних та різдвяних свят «Тристороння контактна група за участю представників ОРДО та ОРЛО підтвердила готовність сторін провести обмін утримуваними особами на основі вже затверджених списків і узгодити у найкоротші терміни процедуру і дату обміну, маючи на намірі зробити цей обмін до новорічних та різдвяних свят», – сказав Сайдік. За словами представника України у гуманітарній підгрупі Віктора Медведчука, затримка тепер за українською стороною, бо Луганськ та Донецьк уже готові до обміну. «Питання сьогодні полягає в українській стороні, воно обґрунтовується тим, що нам треба звільнити 306 осіб. А це люди, які тепер перебувають на стадії судового розгляду, досудового розслідування, це ті, хто засуджений та відбуває покарання, і яких треба помилувати. Безумовно, це більш тривалий строк, ніж 2 тижня, які знадобилися Луганську та Донецьку, але ми спрямовані на те, щоб до новорічних та різдвяних свят, як це було заявлено, ми звільнили цих 306 осіб»,– сказав Медведчук у перерві засідання гуманітарної підгрупи. За його словами, пізніше сторони мають визначити дату, час та місце передачі заручників. Це буде першій обмін, під нього не потрапляють звинувачені у тяжких злочинах. Пізніше можливі ще обміни у форматі «усіх на усіх». За останніми даними, бойовики утримують 162 українців на Донбасі.

«Безпекова ситуація викликає занепокоєння»

«Безпекова ситуація викликає занепокоєння. Місія ОБСЄ систематично фіксує обстріли об'єктів інфраструктури, зокрема Донецької фільтровальної станції, що може призвести до гуманітарної та екологічної катастрофи. Обстріли в районі Станиці Луганській з боку ОРЛО не дозволяють розвести сили та засоби на цій ділянці», – написала речниця представника України у Тристоронній контактній групі Дарки Оліфер.

Посередник на переговорах від ОБСЄ Мартін Сайдік також заявив про високий рівень порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Реакція на заяву Авакова

Учасники переговорів у Мінську звернули увагу на заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова про те, що «мінський формат» себе вичерпав, треба перенести в інше місце. Посол Мартін Сайдік повідомив, що на перемовах обговорювали цю заяву, сам він також її читав, але він відмовитися її якось коментувати.

Натомість є реакція Віктора Медведчука, який заявив, що «мінський формат» себе зовсім не вичерпав: «Щодо нового формату я хочу відзначити, що це у останню чергу залежить від України, а в першу чергу залежить від інших сторін. А з урахуванням того, що Мінські угоди та «мінський формат» є безальтернативними і для Вашангтона, і для Брюсселя, і для Києва у особі президента, і для Москви, я думаю, що подібні заяви нічого спільного з реальністю не мають і звучать не більше ніж політичний піар».

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 5 грудня.