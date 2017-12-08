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Футбольная весна с «Шахтёром», но без «Зари». В последнем матче группового раунда Лиги чемпионов «горняки» обыграли «Манчестер Сити» и прошли в следующий этап, а луганчане не смогли обыграть мадридский «Атлетико» и завершают своё участие в Лиге Европы. Два матча прошли не без сюрпризов – поддержка украинской армии от английских болельщиков, тренер дончан в костюме «Зорро» и уже традиционное скандирование «Мужики» для луганчан.

В последнем матче группового раунда Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» принимал английский «Манчестер Сити». В Харьков англичане приехали в статусе фаворитов, ведь за 5 матчей ещё ни разу не проиграли в Лиге Чемпионов, остались непобедимые и в национальном первенстве. «Горняки» статистику испортили, вырвав в последнем матче победу у гостей – 2:1.

У «Шахтёра» на групповом этапе был сильнейший квартет – «Манчестер Сити» (Манчестер), «Наполи» (Неаполь), «Фейеноорд» (Роттердам). Уже тогда тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека отметил: выход из такой группы будет настоящим праздником для «горняков», если удастся, то коуч готов одеться в костюм «Зорро». И сдержал своё слово.

«Это был практически идеальный матч. Выиграть у «Манчестер Сити» непросто, но мы организованно и безопасно действовали в обороне, качественно выходя в атаку. В первую очередь важно было лишить англичан определённых зон, где соперник представлял наибольшую опасность. Нам это удалось. Англичане не создавали большой остроты, что самое главное», – говорит Фонсека.

Ещё один сюрприз украинцев ждал от болельщиков «Манчестер Сити». Англичане вывесили плакат в поддержку украинских военных – «Слава героям АТО от Манчестер Сити!».

Чуда не произошло! Луганская «Заря» не вышла из группового этапа Лиги Европы. Хотя в сравнении с прошлым годом команда очень выросла. Если в 2016 году подопечные Вернидуба сыграли дважды вничью, то в этом дважды выиграли, чем не только запомнились луганским болельщикам, но и удивили и фанатов соперников.

В последнем матче, где «Заря» во Львове принимала «Атлетико» из Мадрида, луганчанам нужно было только выигрывать. В первом тайме команда Вернидуба действительно показала свой уровень – на перерыв соперники разошлись по «нулям». А во второй «сорокапятиминутке» пропустили со стандартов дважды. Как результат, 0:2, и луганчане не выходят из своего квартета.

«Для меня как для тренера главное разочарование в том, что мы снова не вышли из группы. С каждым годом команда обновляется. В этом году обыграли «Атлетик» на выезде и «Герту» дома». Благодаря таким матчам ребята растут. За некоторыми нашими футболистами начали конкретно следить скауты. Возможно, когда-то они сделают шаг вперёд и заинтересуют серьёзные клубы, смогут себя проявить там», – говорит Юрий Вернидуб.

В социальных сетях луганчан поблагодарили за прекрасно проведённую евро-осень, но отметили, что с такими ошибками, как в матче против «Атлетико», команда дальше не сможет пробиваться. Сами же фанаты признаются: с одной стороны – от клуба, в котором постоянно меняется состав, очень сложно что-то требовать, с другой – уже привыкли, что луганская команда – «мужики» и выигрывает даже самые неожиданные матчи.

«Евро-сезон, конечно, лучше, чем в прошлом году. И за это спасибо. Но, как всегда, аппетит – вещь упёртая. Хотелось ещё… Матч провален с точки зрения результата, но, надеюсь, получили ценный опыт. А вот «забивала» как воздух нужен. Не хмурить брови – это футбол», – пишут в социальных сетях.

«Ну-с, «маємо те, що маємо». И за такую евро-осень спасибо от всей души. Хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем в прошлом году. Значит, растёт «Заря», – поддерживают болельщики.

«Спасибо «Заре» за победы и положительные эмоции. Но так играть, как играли с «Атлетиком»… наверное, команде нужно время и нужен опыт», – пишут фанаты.

Теперь и «Шахтёр», и «Заря» готовятся к «донбасс-дерби», которое состоится в рамках Украинской Премьер-лиги уже 10 декабря.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)