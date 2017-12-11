Вдова бійця війни з Росією відмовилась вести дитину на свято з російськомовним Дідом Морозом

У Дніпрі дружина загиблого на Донбасі бійця, багатодітна мама, заявляє, що цього року не поведе свою дитину в садочок на новорічне свято. Жінка порушила питання про те, що Дід Мороз на дитячому ранку в закладі має говорити українською – садок, за статусом, україномовний. У відповідь почула образливі слова на свою адресу від інших батьків. У закладі та управлінні освіти міста запевняють, що в тому, що казковий персонаж спілкується російською саме в цій групі, порушень немає.

Вдова загиблого на Донбасі українського бійця, оборонця Донецького аеропорту Андрія Широкова Ганна Счасна-Гарус відстоює своє право і право своїх дітей спілкуватись українською мовою в Дніпрі. У громадських місцях, крамницях, лікарнях жінка говорить українською, що іноді спричиняє навіть конфліктні ситуації, як у випадку з магазином фурнітури, який набув резонансу навесні 2017 року.

Принципову позицію мама займає і щодо мови спілкування з її дітьми в освітніх закладах. Навчальний процес та всі заходи дозвілля, переконана вона, мають відбуватись українською.

Щоб Дід Мороз не виглядав білою вороною, свято продовжили російською – мама

Цього року жінка порушила питання щодо святкування Нового року в дитсадочку, який відвідує її син. Каже з досвіду попереднього року, свято відбуватиметься двома мовами – російською та українською, а Дід Мороз говоритиме з дітьми винятково російською. На такий новорічний ранок жінка категорично відмовляється вести свою дитину.

Схожа ситуація і в інших дитсадках міста, однак там батьки мовчать, переконана Ганна Счасна-Гарус.

Мені кажуть: «Він не може українською». А я кажу: «Скажіть йому, що він не отримає гроші... І він одразу вивчить ті 15 речень українською»

«Це було два роки тому, я підійшла до нашої музкерівника і попросила свята проводити українською. Мені сказали: «Дітям важко». Тоді я пішла й написала скаргу. І зразу дітям стало нормально, всі свята стали українською. Питання тепер тільки до Нового року і Діда Мороза. Мені кажуть: «Він не може українською». А я кажу: «Скажіть йому, що він не отримає гроші, бо ж кожна дитина здає на цього Діда Мороза по 25 гривень. І він одразу вивчить ті 15 речень українською». Але проблема не тільки в нашому садочку, ця проблема скрізь. Коли я дізналась, що україномовного Діда Мороза не буде, я сказала: «Ну добре, я програла цього року, тоді я свою дитину заберу зі свята». За кілька днів я приводжу його в садочок, і на мене кидається бабуся з нашої групи і кричить: «Іди геть у свою «Западенщину», що ти тут воду каламутиш, всіх влаштовує, а тебе не влаштовує»... На жаль, я думаю, що це загальна думка. Всіх влаштовує, що Дід Мороз розмовляє російською. Так було і торік. Свято розпочалось українською. Діти співали, розповідали віршики українською, але всередині свята вони раптом заговорили російською. І тоді я зрозуміла чому: мав з’явитись Дід Мороз, і щоб він не виглядав білою вороною, ми взяли й принизили себе і свою мову. Я це так сприйняла», – зазначила у розмові з Радіо Свобода Ганна Счасна-Гарус.

«У спеціалізованій групі мови навчання – українська та російська»

Завідувачка дитячого садка Наталія Ганжа пояснює: в тому, що казковий персонаж говорить з дітьми російською, порушень немає. Група, яку відвідує син вдови бійця війни з Росією на Донбасі, спеціалізована, у ній навчається четверо діток з особливими потребами. І хоча, відповідно до статуту, заклад україномовний, весь виховний процес має відбуватись українською, в «особливих» групах допускається використання російської мови, аби діти з вадами розвитку розуміли вихователів, каже вона.

Новорічні свята у нас в усіх групах проходять українською. Але в спеціалізованій – частково російською

«За нормативно-правовими документами, мова навчання в дошкільному закладі українська. Але в нас є ще статут закладу, де сказано, що в спеціалізованій групі мови навчання – українська та російська. Це пов’язано з тим, що регіон у нас російськомовний, і є діти, з якими вдома говорять тільки російською. А дітям з особливими освітніми потребами і складними діагнозами важко зрозуміти українську мову, особливо якщо у дитини словниковий запас досить вузький. Новорічні свята в нас у всіх групах проходять українською. Але в спеціалізованій – частково російською. Щоб діти, які не розуміють, хоча б щось зрозуміли і в них теж було свято. З «особливими» дітьми ми спілкуємось російською, українські слова тільки вставляємо, щоб діти звикали, бо їм дуже складно. Ось, приміром, є така дитина, яка не розуміє, що «червоний» і «красный» – це одне і те саме. Вона думає, що це – два різних кольори», – сказала Радіо Свобода завідувач дитсадка.

Наталія Ганжа зазначає: два роки тому в садочку вперше провели випускний українською мовою. З того часу всі свята намагаються також організовувати українською. Іноді виникають складнощі з підбором україномовних дитячих пісень – їх бракує. Що ж до реакції батьків на мовне питання, визнає керівниця закладу, то вона різна.

Загалом батьки сприймають українську нормально

«Намагаємось репертуар під танці також обирати україномовний, але не завжди це виходить. Цього року ми зіткнулись: потрібна була пісня про звіздаря, а її немає, змушені були брати російськомовну. Загалом батьки сприймають українську нормально. Але дехто каже: «Краще з моєю дитиною говорити російською». Та навчально-виховний процес є навчально-виховний процес», – сказала Наталія Ганжа.

У спеціалізованих групах вводиться українська мова, але дуже повільно

В управлінні освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради зауважують: статут україномовного дошкільного закладу справді допускає використання російської мови – винятково в спеціалізованих групах.

Як зазначила в коментарі Радіо Свобода головний спеціаліст сектору дошкільної освіти управління освіти Оксана Турчина, питання щодо «російськомовного Діда Мороза» виникає не вперше і батькам давали роз’яснення.

Свята в групах загального розвитку проводяться державною мовою, тобто українською, а вже в спеціалізованих – російською

«Якщо мова йде про організацію дозвілля дітей, то свята в групах загального розвитку проводяться державною мовою, тобто українською, а вже в спеціалізованих – російською. У цих групах є діти із затримками психологічного розвитку або вадами мовлення. У цих групах поступово вводиться українська мова, але дуже повільно», – сказала фахівець управління освіти.

За даними управління освіти, в Дніпрі діє 177 дошкільних закладів. 146 із них – з українською мовою навчання і лише 5 дитсадків є суто російськомовними. Решта мають і російськомовні, і україномовні групи.

Чимало батьків до нас звертаються з проханнями, щоб більше закладів вели навчання державною мовою, адже відбувається процес українізації – і в школах, і у вишах

«Зараз в освіті відбуваються зміни, і чимало батьків до нас звертаються з проханнями, щоб більше закладів вели навчання державною мовою, адже відбувається процес українізації і в школах, і у вишах. Але все одно певна кількість закладів залишиться російськомовними, адже у нас зараз багато інклюзивних і спеціалізованих груп», – каже Оксана Турчина.

Реакція в соцмережах

Досить емоційний пост у Facebook з розповіддю про російськомовного Діда Мороза в Дніпрі набув резонансу. У коментарях батьки розповідають про свій досвід, як наполягали на використанні в дитсадках і школах української мови.

Мами й тати також дискутують про доцільність самого персонажа «Дід Мороз» на дитячому святі. Дехто пише, що він, «як і Санта Клаус чи Реєс Магос, – це чужа культура».

Між тим дружина загиблого бійця Счасна-Гарус звернула увагу на афіші новорічних заходів для дітей у Дніпрі. За її словами, із 12 вистав україномовних лише дві.

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