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Был ли конфликт в 92-й бригаде? О том, что командир этого подразделения пытался в Чугуеве Харьковской области убить своего заместителя, сообщили ряд СМИ, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Сообщалось в основном, что конфликт произошел между офицерами, когда они были в нетрезвом состоянии, который закончился дракой и поножовщиной. В военной прокуратуре не сообщают информацию по этому делу.

Конфликт между командиром и замом 92-й бригады действительно имел место, это Радио Донбасс.Реалии подтвердили в Харьковском областном управлении полиции. Глава пресс-службы Харьковской полиции Елена Баранник сообщила, что наряд полиции выехал по вызову, но тут же приехала военная прокуратура и взяла все в свои руки.

Приехала военная прокуратура. Там отработала и забрала у полиции все материалы. Уже неоднократно обращались журналисты по этому делу

«Когда это произошло, выехал наряд полиции, и туда же приехала военная прокуратура. Она там отработала и забрала у полиции все материалы. К нам уже неоднократно обращались журналисты по этому делу. Но все материалы на руках у военной прокуратуры, и что там произошло, я вам даже приблизительно сказать не могу», – сообщила Елена Баранник.

Нам приказали не давать информацию, кто приказал, не скажу – Харьковская прокуратура

Мы такую информацию не даем. Того, кто дал приказ не давать такую информацию, я вам тоже дать не могу

В приемной же прокурора Харьковской области Романа Грищенко Радио Донбасс.Реалии сообщили, что сотрудникам запретили давать какую-либо информацию по этому делу. В то же время офицеры даже отказались представиться и объяснить, по какой статье идет следствие: «Я уточнил, мы такую информацию не даем. Того, кто дал приказ не давать такую информацию, я вам тоже дать не могу. – Кто вы? (Бросает трубку)… Мы не даем по этому делу информацию, потому что это – уголовное производство. – А по какой статье идет производство? – Вы меня слышите, я могу вам 5 раз повторить, что информацию мы не даем (бросает трубку)».

«Старший по званию приказал двум бойцам убить своего зама»

Как писали СМИ, в Харьковской области командир 92-й отдельной механизированной бригады подполковник Владимир Кокорев якобы приказал бойцам убить своего заместителя подполковника Дмитрия Бизонича. В частности, издание NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что в ночь с 6 на 7 декабря в Чугуеве на территории 92-й общевойсковой механизированной бригады офицеры отмечали День Вооруженных сил Украины. В нетрезвом состоянии между офицерами начался конфликт, пишет издание NewsRoom.

Командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот увернулся. Приказал двум бойцам убить своего зама

«Комбриг приказал пятерым офицерам, присутствующим в помещении, выйти наружу. Вместо них внутрь зашли двое военнослужащих, которые закрыли за собой дверь. Тогда командир бригады попытался ударить подполковника ножом, однако тот увернулся. После старший по званию приказал двум бойцам убить своего зама, а сам пообещал обставить это как дезертирство», – утверждает издание.

Сайт же «Страна.ua», ссылаясь на источник в 92-й бригаде, сообщил, что заместителя комбрига якобы били стулом по голове, но ему удалось выбежать из помещения. Избитый офицер вызвал полицию, которая составила протокол по факту избиения, но на самом деле было открыто уголовное производство по статье 115 (попытка убийства), сообщает «Страна.ua».

Пострадавший в госпитале, комбрига не сняли – Харьковский военком

Военный комиссар Харьковского облвоенкомата полковник Юрий Калгушкин сообщил «Укринформу», что пострадавший в конфликте заместитель комбрига находится в Харьковском военном госпитале, его состояние стабильное. Комбриг пока не отстранен и выполняет свои обязанности, добавил он.

На странице оперативного командования «Восток» ВСУ опубликовали краткий комментарий:

Кокорев отрицает, что пытался убить своего заместителя

В интервью «Громадському радіо» командир 92-й бригады Владимир Кокорев отрицает информацию о том, что он пытался убить своего заместителя в ночь с 6 на 7 декабря.

Отсутствие полной информации со стороны Украины только сопутствовало слухам и домыслам. Пророссийские сайты и ресурсы боевиков не упустили такую возможность, чтобы представить ВСУ в негативном свете. Пропагандисты писали, что более 6000 армейцев под флагом 92-й отдельной механизированной бригады совершали военные преступления на Донбассе, а украинским солдатам якобы «официально разрешили» принимать наркотики.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)