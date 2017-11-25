На Вінниччині невідомі намагалися здійснити напад на чатового військової частини – ЗСУ

На Вінниччині невідомі намагалися здійснити напад на чатового однієї з військових частин Вінницького гарнізону.

Як повідомляє прес-центр командування Повітряних сил України, це сталося близько 21:00 24 листопада.

«Військовослужбовець, виконуючи обов’язки у варті, оперативно повідомивши про порушників до вартового приміщення. У лічені хвилини на допомогу чатовому прибула оперативна група підсилення. Правопорушники втекли», – йдеться у повідомленні.

За даними прес-центру, внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а зброя і боєприпаси не зникли.

У військовій частині працюють правоохоронці, невідомих, які здійснили спробу нападу, розшукуються, додають у прес-центрі командування ПСУ.

В Україні це вже не перша спроба нападу на військову частину. 29 жовтня, як повідомляло командування ПСУ, в Одесі близько 40 невідомих осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення частини території військового об’єкту, який є власністю Міністерства оборони України. За даними ПСУ, невідомі, які позиціонували себе як представники торгово-розважального центру «Citi Center», частково демонтували огорожу військової частини А3571 (аеродром – ред.) та здійснили вивіз військового майна в невідомому напрямку.

У соцмережах припускали, що причиною протистояння може бути те, що міська рада Одеси напередодні передала частину землі, на якій розташована військова частина, приватним власникам.

Після нападу на військову частину на Одещині прокуратура затримала двох військовослужбовців – в.о. командира військової частини і контрактника, який в день інциденту був призначений у черговий наряд і, як стверджують у прокуратурі, не виконав своїх обов’язків.