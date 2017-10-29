У Міноборони пообіцяли звернутися до суду через ситуацію з військовим об’єктом в Одесі

У Міністерстві оборони України пообіцяли звернутися до суду через ситуацію з військовою частиною в Одесі, яку командування Повітряних сил Збройних сил України назвало спробою рейдерського захоплення частини території військового об’єкту.

Командування Повітряних сил оприлюднило відеозапис із місця події і заяву начальника Південного територіального юридичного відділу Міноборони України полковника юстиції Юрія Доброва з приводу події.

«Група невідомих осіб за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонний паркан та встановила металевий. По цьому факту було викликано Національну поліцію, прибули відповідні посадові особи Військової служби правопорядку Збройних сил України, військова прокуратура Одеського гарнізону. На питання до забудовників, на якій підставі вони здійснюють ці неправомірні дії і змінюють межу військового містечка, вони повідомили, що в них є відповідне рішення Одеської міської ради. Але саме рішення вони не надали і запропонували Національній поліції звернутися з запитом, у відповідь на який вони готові надати рішення», – розповів військовий юрист.

За його словами, «Міністерство оборони зараз вивчає ситуацію з приводу незаконного захоплення території військового аеродрому, технічної зони військового містечка № 10, і після отримання відповідних документів, які стали підставою для виконання зазначених неправомірних дій буде подано відповідні позови до суду, а також звернення до правоохоронних органів у зв’язку з тим, що не тільки відбулось незаконне переміщення меж військового містечка, а ще й була проведена незаконна вирубка лісових насаджень, а саме дерев, що заважали встановленню паркану».

Міністерство оборони України «буде вживати заходи правового характеру, а саме звернення до суду і до відповідних правоохоронних органів із метою поновлення порушених прав на земельну ділянку військового аеродрому «Шкільний», наголосив полковник юстиції Юрій Добров.

Тим часом у поліції Одеської області заперечили заяву Збройних сил України про спробу рейдерського захоплення частини території військового об’єкту в Одесі.

Як заявив радник керівника Національної поліції України в Одеській області Руслан Форостяк, на місце приїхали звичайні будівельники і почали роботи біля території бази, а не на ній.

«Я хочу спростувати інформацію, поширену прес-службою. Дійсно, чергова частина отримала повідомлення з приводу зазначених дій, поліцейські виїхали на місце і виявили, що, по-перше, будівельні роботи, про які йдеться, відбуваються на прилеглій до військової частини території, тобто за її межами. У забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування. Крім цього, обстеживши камери та вивчивши матеріали, з’ясовано, що це не «тітушки» чи невстановлені особи в балаклавах, а звичайні будівельники, які облаштували свій паркан із допомогою техніки. Звичайний будівельний процес без насилля і «тітушок». Мені відомо, що конфлікт точиться давно, і основою є те, що землі, які перебувають за межею огорожі військової частини, цікавлять як військових, так і різних ділків. Мені відомо, що міська рада виділила частину цієї землі під будівництво гіпермаркету», – заявив Форостяк в ефірі телеканалу «112 Україна».

За його словами, майно, про вивезення якого заявили у військовій частині, насправді є будівельним сміттям, і ніякого провадження поліція не відкривала.

Раніше 29 жовтня командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що цього дня в Одесі близько 08.45 близько 40 невідомих осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення частини території військового об’єкту, який є власністю Міністерства оброни України.

«Невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру «Citi Center», частково демонтували огорожу військової частини А3571 та здійснили вивіз військового майна в невідомому напрямку. На місці події працює військова служба правопорядку та військова прокуратура Південного регіону України, представники повітряного командування «Південь» Повітряних сил Збройних сил України», – мовилося в повідомленні.

Військова частина А3571 – це аеродром державної авіації «Одеса-Шкільний», який належить Міністерству оборони України.

У соцмережах припускали, що причиною протистояння може бути те, що міська рада Одеси напередодні передала частину землі, на якій розташована військова частина, приватним власникам.