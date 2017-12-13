Пріоритет Тіллерсона – заохотити українців триматися шляху реформ – Держдепартамент США

Український уряд зробив багато, але повинен виконати все те, що пообіцяв – створити антикорупційний суд і продовжувати інші реформи, і уряд США про це нагадує Києву у прямих розмовах. Про це на слуханнях у сенатському комітеті з питань міжнародних відносин повідомили посадовці Державного департаменту, відповідальні за співпрацю з Україною.

Сьогодні український уряд блокує дві великі антикорупційні ініціативи, відступаючи від своїх обіцянок здійснити енергетичну реформу та переслідуючи НАБУ та антикорупційний комітет Верховної Ради, вважають критики.

«Чи порушували ви це питання з (президентом України Петром) Порошенком? Чи президент, чи віце-президент (США) висловлювали свої занепокоєння президентові Порошенку стосовно відходу від енергетичної та антикорупційної реформ?» – запитували сенатори у посадовців.

Помічник державного секретаря Весс Мітчелл заявив, що це величезний пріоритет для держсекретаря Рекса Тіллерсона, про що він говорив неодноразово, додавши, що у цьому контексті хоче поаплодувати Верховній Раді та уряду за надзвичайний поступ щодо проведення реформ, який було зроблено з 2014 року.

«Ми навіть не могли і мріяти про такий прогрес, якого вони досягли за такий короткий час. Держсекретар Тіллерсон зробив це своїм пріоритетом – заохотити українців триматися шляху реформ. Провести реформи не тільки в легших галузях, але впровадити і складніші структурні реформи. І це особливо стосується створення антикорупційного суду та проведення енергетичної реформи, зокрема у питанні газових тарифів. Обидва ці кроки критично важливі для продовження надходження допомоги Міжнародного валютного фонду. Я неодноразово порушував ці питання з паном Порошенком, з (прем’єр-міністром України Володимиром) Гройсманом, міністром (закордонних справ України Павлом) Клімкіним, паном (головою Верховної Ради України Андрієм) Парубієм та іншими. Ми також координуємо нашу співпрацю з МВФ, щоб наші позиції були узгоджені», – сказав Мітчелл.

Сенатор Кріс Мерфі зазначив, що не хоче недооцінити зусилля, які роблять посадовці та держсекретар.

«Але також я сподіваюсь, що ви зможете заохотити Білий дім напряму долучитися до цих процесів. Тому що Україна за вісім років (попередньої адміністрації США) звикла до прямого контакту з Білим домом. Це важливо», – підкреслив сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі.