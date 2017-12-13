Росія хоче політично та економічно зламати Україну – Кріс Мерфі на слуханнях у Сенаті

У Комітеті Сенату США з питань міжнародних відносин у вівторок проходили слухання з питання енергетичної незалежності України. Сенатори США закликали уряд Дональда Трампа допомогти Україні встановити енергетичну незалежність від Росії і заблокувати проект трубопроводу «Північний потік-2», який може доставляти російський газ в Європу в обхід України.

Виступаючи на слуханнях у сенатському комітеті з міжнародних відносин, сенатор-демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі вказав на те, що представники Державного департаменту говорять, що США витрачають 60 мільйонів доларів на посилення енергетичної безпеки в Україні, і це насправді більше, ніж у будь-якій іншій країні. У той же час адміністрація попросила 4 мільярди 800 мільйонів доларів на оборону в рамках програми Американської ініціативи запевнення Європи на цей рік, сказав сенатор.

«Я порахував, і достатньо сказати, що ми глибоко помиляємось щодо природи загрози Україні. Росія не хоче заволодіти Україною за допомогою війська. Вона хоче політично та економічно зламати Україну. І вона хоче використати енергетику як знаряддя… Я думаю, ми цілком не розуміємо, звідки походять справжні загрози для України», – заявив сенатор Кріс Мерфі.

Сенатор порадив Державному департаментові заохотити Білий дім долучитись до переговорів щодо реформ із українськими високопосадовцями.

Заступник помічника державного секретаря Джон Маккеррік наголосив, що США продовжують протистояти проектам, які підтримують енергетичну залежність від Росії, в тому числі проектам «Північний потік-2» та «Турецький потік».

«Росія має виключно політичні цілі. І ці проекти дозволять Росії реалізувати свої погрози знищити Україну як країну-транзитера газу. Це позбавить Україну не тільки понад 2 мільярдів доларів щорічного доходу, але і життєво важливого символічного зв’язку із Заходом. Якщо «Північний потік-2» буде збудований, 75-80 відсотків газу буде надходити від Росії в Європу лише через один трубопровід. А це може призвести до перевантаження, що значною мірою посилить уразливість Європи перед перебоями поставок, чи то випадкових, чи то навмисних», – заявив представник Держдепартаменту Джон Маккеррік.

Заступник помічника держсекретаря додав, що США вітають скептицизм та відкриту опозицію цим нерозумним проектам з боку Європи.