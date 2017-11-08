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08 Листопад 2017, Київ 17:50
Новини | Міжнародні

Єврокомісія пропонує поправки щодо регулювання доступу до газопроводів

Марош Шевчович

Єврокомісія запропонувала нове законодавство, яке запроваджує спільну юрисдикцію щодо доступу до газопроводів співдружності, що може мати негативний вплив на російський проект «Північний потік-2».

Віце-президент Єврокомісії з питань енергетики Марош Шевчович заявив 8 листопада у Брюсселі, що доступ до всіх газопроводів на території Євросоюзу має надаватися на підставі європейського законодавства.

Шевчович висловив сподівання, що ці пропозиції будуть ухвалені якнайшвидше, наголосивши, що вони спрямовані на посилення прозорості і правової точності. За його словами, «Північний потік-2», який він назвав «суперечливим проектом», не має будуватися в умовах «правового вакууму».

Для набуття чинності, ці пропозиції мають бути підтримані Європарламентом і державами-членами співдружності.

Низка лідерів ЄС, а також Київ виступають проти проекту газопроводу «Північний потік-2». Вони заявляють, що він створить додаткові важелі тиску з боку Москви. Його лобіює Росія і деякі європейські, зокрема німецькі компанії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.

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