У ЄС немає одностайності щодо переговорів з Росією про «Північний потік-2» – Юнкер

У ЄС немає одностайності про надання Єврокомісії мандату на проведення переговорів з Росією щодо проекту газогону «Північний потік-2». Про це заявив голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер 19 жовтня, виступаючи по завершенні першого дня саміту ЄС у Брюсселі.

«Одностайної згоди між країнами ЄС щодо мандату на ведення переговорів Європейської комісії з Росією немає. Я ознайомив лідерів 28 держав-членів із позицією Єврокомісії. Її підтримали багато країн. Але чимало держав також вважають, що немає потреби надавати євроустанові цей мандат. В усякому разі, ми вирішили, що Європейська рада повинна далі над цим питанням працювати», – зазначив Юнкер.

Низка лідерів ЄС, а також Київ виступають проти проекту газопроводу «Північний потік-2». Вони заявляють, що він створить додаткові важелі тиску з боку Москви. Його лобіює Росія і деякі європейські, зокрема німецькі компанії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.