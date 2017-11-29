Американський дипломат заявив, що «Північний потік-2», ймовірно, не буде збудований

Газопровід «Північний потік-2», ймовірно, ніколи не буде збудований, заявив заступник помічника державного секретаря Сполучених Штатів Джон Маккаррік, який працює в бюро енергетичних ресурсів Державного департаменту США. Він зазначив, що «існує безліч причин, чому це не повинно відбутися».

«Найважливіше – ми проти цього. Ми не бачимо, що це станеться», – сказав дипломат.

Раніше цього року Сполучені Штати представили санкції, які загрожують штрафами європейським компаніям, які беруть участь у «Північному потоці-2» та інших російських енергетичних проектах у Європі.

Низка лідерів ЄС, а також Київ виступають проти проекту газопроводу «Північний потік-2». Вони заявляють, що він створить додаткові важелі тиску з боку Москви. Його лобіює Росія й деякі європейські, зокрема німецькі компанії.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.