Важелів впливу на Росію у США ще дуже багато – Тука

Змусити Путіна піти з Донбасу може тиск на російську політично-фінансову еліту, вважає заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Але навіть це, за його словами, не дасть швидкого результату. А політтехнолог Віталій Кулик прогнозує: намагаючись послабити санкційну ізоляцію, Кремль може провокувати конфлікти по всьому світу, в тому числі й на сході України.

Експерт-американіст Олександр Потєхін вважає, що все, що зараз відбувається між Росією та США – це імітація процесу, і жодних змін ситуації на Донбасі чекати не варто.

Ультиматуми Білого дому не треба надто серйозно сприймати. Все це імітація процесу

«З Донбасом нічого гіршого за те, що вже там сталося, не станеться. Волкер різко знизив свій оптимізм, і, взагалі, зараз такі робить прогнози, що ця ситуація не може бути врегульована. І жодного оптимізму тут не може бути. Бо якщо зараз у нього гра в миротворчість, такий «добрий Путін» – які у нього підстави бути добрим? Ультиматуми Білого дому не треба теж надто серйозно сприймати. Все це імітація процесу», – констатує Потєхін.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука переконаний, що єдиним шляхом примусити Росію до миру є посилення санкційного тиску. Одним із важливих об’єктів такого тиску Тука вважає найближче оточення Володимира Путіна.

Коли людина звикла за багато років жити у вільному світі, і раптом все це припиняється – таким людям ці обмеження дуже-дуже не до вподоби

«Повірте, коли людина звикла за багато років жити у вільному світі, в певному рівні комфорту, має бізнес за кордоном, діти навчаються за кордоном, дружина літає на власному літаку до європейських країн робити манікюр і раптом все це припиняється і людина навіть за своїми грошима вимушена мешкати виключно на території Росії – таким людям ці обмеження дуже-дуже не до вподоби», – пояснив Тука в ефірі «Ранкової Свободи».

Певного результату заступник міністра очікує від публікації звіту щодо статків найближчого оточення Путіна, проти яких будуть запроваджені точкові санкції.

Втім, на швидке звільнення Донбасу та Криму він не сподівається – за його словами, поки що натяків на такі наміри з боку Росії немає. Проте Тука впевнений, що США не послаблюватимуть санкцій, скоріше, навпаки.

Важелів впливу на Росію з боку США ще дуже багато

«Можливо, будуть введені додаткові санкції в банківській сфері. Важелів впливу на Росію з боку США ще дуже багато. Але ми бачимо, що використання цих важелів з боку Сполучених Штатів робиться поступово, не так, щоб одномоментно використати ці можливості», – зауважує він.

З іншого боку, Україні, на думку чиновника, слід готуватись до можливої ескалації конфлікту.

Я можу припустити, що напередодні виборів з боку Росії посилиться збройний тиск

«Після того, як Путін оголосив про часткове виведення російського воєнного контингенту з Сирії, я навіть можу припустити, що напередодні виборів з боку Росії, навпаки, посилиться збройний тиск на нашу державу. Не думаю, що це призведе до якихось серйозних наслідків, але, на жаль, може бути збільшена кількість обстрілів», – припускає Георгій Тука.

Політтехнолог Віталій Кулик стверджує, що вся зовнішня політика Росії працює на послаблення санкцій або принаймні локалізацію їх в не найбільш пріоритетних інституціях на кшталт ПАРЄ. На його переконання, санкційний тиск створює для Кремля проблеми стратегічного характеру.

Росія вже входить у коло відставання. Ну, протримаєтесь ще п’ять років – а далі?

«Це питання обмеження доступу до важливих фінансових і технологічних ресурсів, без яких Росія не проведе модернізацію своєї економіки, особливо добувної сфери і військово-промислового комплексу. Росія вже входить у коло відставання. Це, звичайно, хвилює російську еліту. Ну, протримаєтесь ще п’ять років, ще один електоральний цикл – а далі?» – міркує він.

Ескалація на Донбасі, за словами Кулика, можлива в будь-який час саме у зв’язку з намаганням Росії подолати зовнішню ізоляцію.

Росія намагається спровокувати військові конфлікти в інших точках, щоб зрушити питання власної політичної ізоляції

«Росія намагається розбурхати ситуацію на Балканах, спровокувати інші військові конфлікти в інших точках, ескалацію в Північній Кореї, тобто багато питань, в яких Росія бере участь для того, щоб зрушити питання власної політичної ізоляції. Загострення на Донбасі може бути одним з елементів цієї картини», – вважає політтехнолог.

Навіть якщо мирні переговори даватимуть результат, припускає він, це не убезпечить Україну від ескалації на фронті.

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