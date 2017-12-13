Не адвокат нам потрібен, а хороший партнер і сусід – Княжицький про Польщу

Президент Польщі Анджей Дуда заявляє про необхідність відновлення пошуково-ексгумаційних робіт. Він сказав про це після переговорів із президентом України Петром Порошенком 13 грудня в Харкові. Дуда додав, що шкодує через випадки знищення українських пам’ятників у Польщі. Президент Порошенко, зі свого боку, сподівається, що українсько-польська комісія з історичних питань, яку тепер представлятимуть віце-прем’єри, зможе вирішити питання зняття мораторію на ексгумацію. Мораторій на ексгумацію поляків, загиблих і похованих на території України, ініціював Український інститут національної пам’яті у відповідь на вандалізм стосовно пам’ятників і пам’ятних знаків на українських похованнях у Польщі і на демонтаж низки таких пам’ятників за рішенням місцевої польської влади. Про зустріч Дуди і Порошенка, а також про українсько-польські відносини у програмі «Ваша Свобода» говорили Микола Княжицький, народний депутат України, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею; Міхал Бронятовський, шеф-редактор видання «Політіко Європа» (Варшава); Лукаш Адамський, польський історик, віце-директор Центру польсько-російського діалогу та порозуміння.