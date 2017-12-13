Порошенко: від історичних конфліктів між Україною і Польщею виграє Росія

Президент України Петро Порошенко заявляє, що від історичних конфліктів між Україною і Польщею виграє Росія. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою 13 грудня в Харкові.

«Будь-яка руйнація пам’ятників є вандалізмом, і те, що відбувається з українського боку, будь-які акти проти пам’ятників – вони будуть відбудовані місцевою владою або вже відбудовані. Ми маємо знайти історичну правду, запустити процес ексгумації», – заявив він.

Останнім часом, після повернення до влади в Польщі націоналістичної партії «Право і справедливість» відносини між Польщею і Україною погіршилися через різне ставлення до історичного польсько-українського протистояння. Такі розбіжності призвели до знищення низки українських пам’ятників у Польщі і польських в Україні, а також інших інцидентів.

Попри напружені двосторонні відносини, Польща в зовнішній політиці далі підтримує Україну. Офіційний Київ завив, що зацікавлений у зміцненні стратегічного партнерства з Варшавою та виступає проти ескалації напруженості.

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