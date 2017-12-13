(Друкуємо мовою оригіналу)

Центр предоставления административных услуг открыли в Доброполье. Новое учреждение заменит предыдущую структуру, которая располагалась в здании горсовета. Теперь здесь можно будет не только оформить разрешительные документа или зарегистрировать недвижимость, но и оформить загранспаспорт или ID-карту гражданина Украины.

Открытия центра админуслуг жители Доброполья ждали давно. Ведь чтобы получить справки, открыть частное предприятие, зарегистрировать место жительства или оформить недвижимость, люди стояли в очередях по месяцу.

Можно было ждать в течение месяца

«Раньше надо было долго ждать. Все эти очереди такие длинные. Месяц-полтора. Можно было ждать в течение месяца. А сейчас тут десять дней – и все уже готово. Все документы. Хорошо, что так сделали. Девочки все хорошие, коллектив хороший. Все молоденькие, персонал хороший», – Говорит местная жительница Татьяна Мундяк.

Предыдущий центр админуслуг располагался в горсовете. Сейчас для него городские власти купили отдельное помещение. Здесь бесплатный Wi-Fi, детский игровой уголок, электронная очередь. Вместо полусотни услуг, которые администраторы предоставляли раньше, теперь здесь их более ста.

Главная гордость – два рабочих места для оформления загранпаспортов.

Мы будем предоставлять услуги по оформлению биометрических загранпаспортов

«Самое главное – это то, что мы будем предоставлять услуги по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек. У нас закуплены станции, у нас уже все подключено к работе. С завтрашнего дня мы приступаем к выдаче загранпаспортов», – рассказывает руководитель Добропольского центра админуслуг Татьяна Церковная.

Чтобы попасть на приём к специалисту, говорят в центре админуслуг, вовсе не обязательно приходить сюда. Падать заявку можно с помощью интернета. В ответ придёт смс-сообщение с датой, когда у клиента примут заявление на получение документов. Администраторов обучали на специальных тренингах от USAID, а сам центр оснастили за счёт средств, перемещённых со счетов неподконтрольных территорий. Потратили чуть более 6 миллионов гривен.

Это – ключевой элемент борьбы с бытовой коррупцией

«Самое главное, чтобы обычный гражданин не имел контактов с этими коррупционными действиями. На улице не давал «гаишникам» взяток, чтобы он чиновникам маленьким, мелким не давал взяток. Только тогда человек будет чувствовать себя достойным человеком. И сегодня это не просто помощь, это не просто улучшение жизни людям. Это – ключевой элемент борьбы с бытовой коррупцией», – заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

В первый рабочий день посетителей в центре предоставления админуслуг немного. Большинство горожан ещё не знают о его открытии.

В будущем, обещают чиновники, здесь добавят услуги по переоформлению транспорта. Это должно стать альтернативой бывшим МРЭО. Областные власти обещают открыть по всей области 41 такой современный центр админуслуг.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)