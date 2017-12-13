Чи зустрінуться батьки в’язнів Кремля із Порошенком?

Родичі політв’язнів Кремля створили громадське об’єднання і звернулися до президента України – хочуть зустрітися із Петром Порошенком і поговорити про майбутнє кількох десятків українців, яких тримають в тюрмах Росії і анексованого Криму, дізнатися чи є політв’язні у списках на обмін. 14 грудня відбудеться велика прес-конференція президента Росії Володимира Путіна, де українські журналісти також спробують поставити запитання про те, коли українців будуть звільняти чи обмінювати.

В Україні створили громадське об’єднання «Родичі політв’язнів Кремля» – ініціативна група хоче зустрітися із президентом України Петром Порошенком. Вони чекають хоча б на інформацію стосовно долі тих більш ніж 60 громадян України, що відбувають покарання чи перебувають в слідчих ізоляторах Росії.

За словами координатора об’єднання Ігоря Котелянця, політв’язням і їхнім родичам потрібна державна підтримка. Сьогодні вони співпрацюють із Міністерством закордонних справ України, проте багато з питань так і не вирішуються, каже Котелянець. Тому потрібна зустріч із президентом – хай і закрита.

Ми думаємо, що насправді він не дуже в темі, не дуже знає, що відбувається

«Ми думаємо, що насправді він не дуже в темі, не дуже знає, що відбувається. Ми аналізували зустрічі із різними представниками різних відомств, і вони носили заспокійливий характер. Ми ж можемо бути такими роздратованими, тому що нічого не робиться. Нас просто заспокоювали, казали, що держава щось робить», – розповідає Котелянець.

Проте зустрічей було багато, а прогресу – ні, каже родич політв’язня, тому вони тепер хочуть спілкуватися із першою особою держави. Допоки Порошенко не дасть пряму вказівку, нічого робитися не буде, впевнений Котелянець.

Його брата, Євгена Панова, ветерана АТО, затримали і заарештували у вже окупованому Росією українському Криму в серпні 2016 року нібито за «підготовку терактів» на півострові. Пізніше Панов повідомляв про чисельні тортури, якими з нього вибивали зізнання про «підготовку вибухів». Суд досі триває і відбувається в закритому режимі.

Ми хочемо цієї прямої зустрічі, щоб ми розуміли, що президент про нас знає, що він знає про наші проблеми. У нас також є відповідні пропозиції

«Ми хочемо цієї прямої зустрічі, щоб ми розуміли, що президент про нас знає, що він знає про наші проблеми, що в нього є хоча б якісь проміжні рішення стосовно того, що державі робити далі. У нас також є відповідні пропозиції по цих рішеннях – зокрема, потрібна окрема людина, як Ірина Геращенко по військовополонених, і потрібен окремий майданчик для обговорення», – наполягає голова об’єднання.

Для матері полоненого росіянина в адміністрації час знайшли, знайдуть і для нас – батько політв’язня

Роботу більшості адвокатів політв’язнів оплачують фонди, зокрема іноземні. На думку Котелянця, гроші на адвокатів для політв’язнів мала б давати держава. Ініціативна група, каже він, підтримує внесення цього в законопроект про державну підтримку політв'язнів Кремля.

Проте деяким родичам пощастило – російський адвокат Ілля Новиков працює безкоштовно. Про це Радіо Свобода повідомив Петро Виговський, батько українця Валентина Виговського, який став одним з перших українських політв’язнів. Його затримали в окупованому Росією українському Криму в вересні 2014 року, за словами батька, вивезли в Росію і засудили на 11 років колонії суворого режиму за нібито «шпигунство». Суд був закритим.

«У нас – найбільш засекречена справа серед усіх українців. І в нас до цього часу немає ніяких матеріалів ані про суд, ані про те, що він засуджений. Офіційно ми взагалі не знаємо, де він подівся. У нас тільки два документи – один від Міністерства закордонних справ про арешт, а другий – з колонії, що він прибув на місце відбування покарання», – розповів Петро Виговський.

На зустріч із президентом чи хоча б кимось з адміністрації батько політв’язня дуже сподівається. Він нагадує, що на зустріч з матір’ю росіянина Віктора Агеєва, який був взятий у полон під час бою на Донбасі, в Адміністрації президента час знайшли.

​У листопаді Росія відмовилася передавати Виговського Україні за процедурою «напряму для відбування покарання на Батьківщині». Як зазначив тоді адвокат Ілля Новіков, Виговський свого часу був першим українцем, щодо якого розпочали подібну процедуру передачі. Вона не передбачає помилування від президента Росії.

Путіна спробують спитати про долю українців у в’язницях і СІЗО

Ініціативну групу представляли ще двоє родичів – Ігор Гриб та Оксана Стогній. Перший – батько 19-річного політв’язня Павла Гриба. В серпні 2017 року хлопець поїхав в Білорусь, щоб побачитися із дівчиною, з якою познайомився в інтернеті. Але працівники ФСБ вивезли його на територію Росії і звинуватили в тероризмі. Зараз він перебуває в слідчому ізоляторі Краснодара.

За даними українського МЗС, Грибу потрібна медична допомога, проте в Росії кажуть, що стан хлопця – задовільний. Нещодавно його сестра, Ольга Гриб, звернулася із проханням не знімати санкції з Росії в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Оксана Стогній – дружина політв’язня Олексія Стогнія, що був заарештований в Криму в листопаді 2016 року за підозрою в «диверсіях і шпигунстві». В російських ЗМІ його називають «кадровим розвідником української армії, полковником». 26 липня Стогнія засудили на три з половиною роки, але по інших статтях – за «незаконне носіння» та «виготовлення вогнепальної зброї». Суд по його справі також відбувався в закритому режимі.

14 грудня в Росії має відбутися щорічна прес-конференція президента Володимира Путіна. Одним з небагатьох українських журналістів, що відвідує цей захід і ставить запитання президенту, є кореспондент інформагенції УНІАН Роман Цимбалюк. Минулого року він вже ставив запитання про політв’язнів Кремля і цього року планує зробити це знову. Про це Роман повідомив в коментарі Радіо Свобода.

Війна і повернення наших громадян на Батьківщину – це дві найважливіші теми, які можуть сьогодні цікавити Україну на прес-конференції Путіна

​«Як на мене, війна і повернення наших громадян на Батьківщину – це дві найважливіші і, мабуть, єдині теми, які можуть сьогодні цікавити Україну на прес-конференції Путіна», – наголосив Цимбалюк.

За словами журналіста, проблему незаконного утримання українців в Росії він підіймає регулярно – і на прес-конференціях Путіна, і в російських ЗМІ.

Відповіді від Адміністрації українського президента громадське об’єднання «Родичі політв’язнів Кремля» чекає найближчим часом. Вони кажуть, що налаштовані на конструктивну роботу.