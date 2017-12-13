USAID допомагає українським фермерам виробляти якісне молоко

Українське молоко – тільки і виключно екстра-класу. Ця мета стала ближчою. В Умані, що на Черкащині, відкрили першу національну лабораторію з контролю якості молока. Проект здійснений за безоплатної допомоги уряду США. Послугами лабораторії зможуть скористатися 130 господарств – членів Асоціації виробників молока, а також понад 4000 приватних домогосподарств.

Молоко екстра-класу – це значить найкраще і найчистіше. Так кажемо ми, споживачі. А для професіоналів це конкретна формула: стільки-то білків, жирів і вітамінів, і не більше певного рівня соматичних клітин, і ні сліду антибіотиків, соди, аміаку.

Саме таке молоко – ґатунку «екстра» – мріє виробляти кожен молочар в Україні. Бо за ідеальну молочну сировину переробник готовий платити найкращу ціну. Лише таке добірне молоко – не вищий, не перший клас, а тільки «екстра» – відповідає європейським вимогам, годиться для експорту.

Мета українських молочарів сьогодні стала досяжнішою. В Умані відкрили першу незалежну лабораторію контролю якості молока.

Ця лабораторія надзвичайно важлива, бо допоможе фермерам виробляти молоко кращої якості. А також краще доглядати свої стада

«Ця лабораторія надзвичайно важлива, бо допоможе фермерам виробляти молоко кращої якості. А також краще доглядати свої стада. Підвищиться продуктивність корів, сортність молочної сировини, і в результаті більше грошей буде в кишені у фермерів», – говорить директор проекту «Агросільрозвиток» USAID Патрік Рейдер.

Проект фінансували спільно Асоціація виробників молока і Агентство США з міжнародного розвитку. Новітня лабораторія створена з допомогою американських експертів і за взірцем високотехногічних лабораторій, які діють у Сполучених Штатах.

Директор показує один із блоків, начинений найсучаснішим обладнанням. Ось цей мікробіологічний аналізатор за 30 секунд аналізує зразки і видає результат – скільки жиру, лактози, небажаних домішків. Якщо є проблеми і в молоці присутня патогенна бактерія – аналізатор розпише, що це за бактерія і до яких антибіотиків вона чутлива. Відтак хвору на мастит корову лікуватимуть не так, як зараз, наосліп, першим-ліпшим антибіотиком. Та й розпізнати інфекційну хворобу стане можливо одразу ж на ранній стадії. Тоді лікування найбільш ефективне, тварина повністю одужає, знову будуть надої і не буде збитків.

Позитивний ефект для фермерів експерти оцінюють у півсотні доларів на одну корову. І хоч сьогодні послугами лабораторії зможуть скористатися ферми-члени Асоціації у центральних областях, в USAID кажуть, що наступним кроком стане відкриття такої ж на сході України.

Поява цієї лабораторії надсилає сигнал у регіон і, можливо, у світ, що Україна швидко йде вперед, покращує стандарти якості й безпеки у виробництві молочної продукції

«Поява цієї лабораторії надсилає сигнал у регіон і, можливо, у світ, що Україна швидко йде вперед, покращує стандарти якості й безпеки у виробництві молочної продукції», – пояснює заступник директора Офісу економічного зростання USAID Стівен Ринецкі.

Це – чудовий приклад, як нові технології і підхід, базований на науці, можуть допомогти покращити стандарти якості української продукції. А разом із тим уявлення про українську продукцію у світі

Аташе з питань сільського господарства посольства США в Україні Двайт Вайлдер каже: «Оскільки Україна прагне розвивати свій агросектор, а також розширити експорт сільгосппродукції з великою доданою вартістю, то це – чудовий приклад, як нові технології і підхід, базований на науці, можуть допомогти покращити стандарти якості української продукції. А разом із тим уявлення про українську продукцію у світі».

А фермери вже рахують потенційні вигоди.

«Я буду мати більшу ціну, тому що я сьогодні прагну мати все молоко екстра-класу. І ця лабораторія дасть мені можливість регулярно, щотижня отримувати інформацію про стан мого стада», – гендиректор агрофірми «Перлина Поділля» Сергій Іващук сповнений оптимізму.