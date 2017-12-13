(Друкуємо мовою оригіналу)

Второй раз за полторы недели боевики обстреляли Врубовку Луганской области. В этот раз ни один жилой дом не пострадал, а вот прошлый без разрушений не обошелся – в нескольких домах вылетели стекла и повреждены крыши. Поселок находится в 12 километрах от линии разграничения, и снаряды в него прилетают только в тех случаях, когда незаконные вооруженные формирования используют запрещенные Минскими соглашениями виды вооружений.

«Кто ж знал, что нам снова придется бежать от этого кошмара»

69-летняя Нина волнуется за жизнь детей и внуков, ведь ее семья, несмотря на ночные «осадки» продолжает жить во Врубовке, которую вторую неделю подряд сотрясают ночные обстрелы. Женщина с ужасом вспоминает случившееся.

«Тут страшное творилось! Вечером, было где-то пол одиннадцатого, –говорит женщина. – Я кино смотрела, слышу – бахает. Но я не знаю, где, от нас, или не от нас. Недавно так обстреляли, что дома поразбивали. А потом в пол четвертого проснулась от взрывов: все люди повыбегали. Ну, сначала отсюда стреляют, потом оттуда…»

Ангелина (имя изменено), на наши вопросы отвечает неохотно, говорит, что боится, но кого именно – умалчивает. По ее словам, стреляют каждую ночь, только из более легкого вооружения, вот и не так слышно.

«Ужас просто, а не жизнь! Эта война уже достала всех. Мы боимся что-то рассказывать, нам ведь тут жить еще», – сетует Ангелина.

Но тяжелее всех войну переносят дети. 27-летней Насте этой ночью пришлось перевозить дочерей в другой конец поселка. У нее семилетняя дочь и девочки двойняшки, которым не исполнилось и двух лет. Младшие пока ничего не понимают, а вот старшая – никак не может привыкнуть к грохоту от снарядов.

«Мы в 22:30 ушли к свекрови. Раньше мы жили недалеко от блокпоста, – рассказывает Ангелина. – Когда начались обстрелы, мы перебрались сюда. Кто ж знал, что в 2015-м в этом лагере будут жить солдаты и нам снова придется бежать от этого кошмара».

Власть ждет помощи доноров

12 километров от линии разграничения – расстояние немалое. Но даже оно не спасает от вражеского оружия. Это уже третий обстрел за год, и второй – за две недели, говорит голова Врубовского поселкового совета Виктор Кравец.

«Да, люди боятся, но они боятся только взрывов. Я стараюсь контролировать ситуацию на своей территории. Пионерлагерь, в котором обосновались солдаты, находится за пределами населенного пункта, но на землях сельсовета. А люди говорить могут что угодно... Плохо ведь, когда население делится на два лагеря: одни за тех, другие за тех?»

Неделю назад снаряды попали в жилые дома. Один из них остался без окон и крыши. Несмотря на это там продолжают жить люди... Кто будет возмещать убыток, поселковый голова не говорит. Сколько финансов понадобится – тоже. Сейчас Виктор Кравец вынужден обращаться за помощью к различными донорам. По его словам, в бюджете на ремонт денег нет.

Но пока местная власть думает, откуда взять деньги на восстановление домов, люди в страхе ждут наступления темноты, ведь именно ночью в небо поднимаются артиллерийские «фейерверки».