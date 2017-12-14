День Путіна у твітах: «Брехун, брехун»

Президент Росії Володимир Путін поспілкувався із журналістами на підсумковій прес-конференції 2017 року. Серія запитань-відповідей «у телевізорі» значно відрізняється від того, як коментували їх і сам захід у соціальних мережах. Прес-конференція Путіна у твіттері: запитання від користувачів, обговорення, карикатури та критика. Радіо Свобода зібрало найцікавіші пости.

Знову телевізор, знову Путін. У твіттері публічні виступи російського президента обговорюють із ентузіазмом, але без надії почути щось зовсім нове. Чергова прес-конференція – це і привід задуматися про (не)змінність влади у Росії

Путіну влаштували теплу ванну, вважають користувачі, які коментують запитання росіян президенту.

Російська опозиція, Саакашвілі і Майдан

Діалог, який «розворушив» твіттерян: журналістка, а віднедавна кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак запитала у Путіна, чи боїться він чесної конкуренції на виборах. Він у відповідь згадав про політичну ситуацію в Україні, зокрема, про Саакашвілі та Євромайдан. Ось як це було:

А ось як коментували це у твіттері. Згадують, що Путін не вперше апелює саме до українських політичних гравців та категорій.

Сам Міхеїл Саакашвілі теж відреагував у Facebook. Він написав, що Путін його боїться.

Ось так це запитання і відповідь зобразив російський карикатурист Сергій Йолкін:

«Єдиний журналіст на тисячу присутніх». Що спитали у Путіна про Україну

Запитання Путіну від українського журналіста Романа Цимбалюка – про політичних в’язнів у Росії і російських військових на Донбасі.

«Він єдиний журналіст у всій залі», – коментує цей користувач.

Урок географії для російського президента від цього користувача з Білорусі:

Український публіцист Віталій Портников аналізує відповіді Путіна про Україну.

Важлива частина нового путінського підходу – дестабілізація України за допомогою внутрішніх агентів і провокацій, вважає він.

А Крим.Реалії поцікавилися у кримчан, що б вони запитали у Путіна.

«Як врятувати прес-конференцію Путіна»

Для тих, про пропустив, підбивають підсумки: НАТО, ведмеді, знову йдемо з Сирії та чхати на санкції, запроваджені, щоб зробити нас сильнішими.

Цей користувач жартує:

«Та ж краватка та каністра з чаєм – відчуйте різницю»

«Десь хтось вже робить кліп про те, як Путін раз за разом промиває горло на цій конференції».

А жартівливий акаунт іронізує та пропонує, як «врятувати цю прес-конференцію».

«Жоден світовий лідер не витрачав би години, відповідаючи на написані за сценарієм питання від журналістів, які бояться, що їх вб’ють».

«Єдиний спосіб врятувати цю прес-конференцію – розірвати на собі сорочку, обмазатись олією і поборотися з Кадировим».

«Усіх з Днем прес-конференції Путіна».

«Брехун, брехун»

Підсумки прес-конференції у твіттері виглядають приблизно так:

На цьому твіті закінчимо наш огляд.