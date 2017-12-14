Чеченський блогер-утікач, якого переслідував брат Кадирова, під загрозою примусового повернення до Грозного

Чеченський блогер і активіст Тумсо Абдурахманов втік із Грозного після погроз розправи і конфлікту з Ісламом Кадировим – двоюрідним братом очільника Чечні Рамзана Кадирова. Він поїхав до Грузії, але там йому відмовили в наданні статусу біженця.

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Тумсо побоювався, що його повернуть до Чечні, тому покинув цю країну. Півроку він не виходив ні з ким на зв’язок. Знайшовся в польському розподільнику для нелегалів. Його в будь-який момент можуть депортувати до Росії: Варшава вже відмовила йому в наданні притулку.

Уперше за тривалий час на ютуб-каналі Тумсо Абдурахманова 11 грудня з’явився новий ролик – із проханням про допомогу.

Невже ви готові віддати мене Росії, віддати мене кадировцям, віддати мене туди, де мене чекають великі муки, великі приниження і болісна смерть в ув’язненні?

«Я хочу звернутися до польської влади, до власників влади в цій країні. Я прибув до вас із проханням про захист, але опинився у в’язниці. А зараз я ще й отримав і негативну відповідь в наданні притулку. Невже ви готові віддати мене Росії, віддати мене кадировцям, віддати мене туди, де мене чекають великі муки, великі приниження і болісна смерть в ув’язненні?» – сказав Абдурахманов в аудіозверненні.

Чим Абдурахманов не догодив Кадирову?

Тумсо Абдурахманов – блогер і підприємець. У 2015 році на світлофорі в Грозному він порівнявся з кортежем Іслама Кадирова, на той момент – керівника адміністрації президента Чечні. Озброєна охорона двоюрідного брата очільника республіки вивела Тумсо з автомобіля і відвезла на допит. Ісламу Кадирову не сподобалася борода чоловіка, яка нібито була занадто «салафітською».

Під час багатогодинної бесіди його змушували зізнатися, що він член політико-релігійної секти.

У Грозному проти нього завели кримінальну справу за статтею 208 КК Росії – «організація незаконного збройного формування». Він нібито брав участь у війні в Сирії в лавах угруповання «Ісламська держава». На допит викликали і його друзів.

Грузія відмовила в притулку

Сам Тумсо наступного дня разом із родиною втік із Чечні до Грузії. Але в Тбілісі йому відмовили в наданні притулку, після чого він був змушений покинути країну.

Залишатися в Грузії довше він побоювався – у травні цього року в Тбілісі викрали азербайджанського журналіста Афгана Мухтарли, його силою доставили до Баку, де проти нього заведено кримінальні справи.

Переховуючись, Тумс почав вести відеоблог, де критикував Рамзана Кадирова і його політику. Восени він навіть потрапив в шорт-лист найкращих блогерів Росії в конкурсі опозиціонера Олексія Навального.

Абдурахманов сподівається переконати Польщу

Журналісти спецпроекту «Настоящее время» знайшли Тумсо Абдурахманова. Він попросив не говорити, в якому саме польському місті перебуває. Його єдиний засіб зв’язку зі світом – телефон.

Остання розмова з представником чеченської поліції у мене відбулася у квітні 2016 року

«Остання розмова з представником чеченської поліції у мене відбулася у квітні 2016 року. Після цього більше не було спроб зі мною зв’язатися. Мене вже не вмовляли. Вони почали тиснути на моїх родичів. Я знав, що з цим доведеться зіткнутися, тому найближчих родичів я вивіз разом з собою. Там не залишилося моїх близьких родичів, через яких можна було б на мене натиснути», – розповів він.

Надія отримати притулок у мене є. у будь-якому разі, я буду боротися

Тумсо Абдурахманов навіть після відмови все ще сподівається отримати притулок у Польщі: «Зараз я перебуваю в одній зі, скажімо, польських в’язниць. Це закритий табір для іноземців. Я тут з 1 липня 2017 року, щойно приїхав до Польщі. Я отримав негативне рішення в наданні мені притулку. Зараз я перебуваю на стадії підготовки апеляції. Надія отримати притулок у мене є. у будь-якому разі, я буду боротися. Якщо ж мені вже остаточно відмовлять, буду шукати притулок в третій країні».

Правозахисний центр «Меморіал» звертався до Генеральної прокуратури Росії з проханням перевірити дії силовиків Чечні і розібратися в незаконному кримінальному переслідуванні Тумсо Абдурахманова. Але всі запити були проігноровані.

Варшава міняє міграційну політику

Польща – одна з найпопулярніших країн, куди їдуть чеченські біженці. Влітку 2016 року на кордоні Польщі та Білорусі в районі пропускного пункту «Брест» навіть утворився стихійний табір із декількох сотень людей.

Але останнім часом охочих отримати притулок в цій країні стає все менше. У 2017 році їхня кількість скоротилася на 80 відсотків. До вересня 2017-го в Польщі було зареєстровано 513 клопотань про надання притулку, тоді як за той же період 2016-го – 2549.

Спад пов’язаний зі зміною влади в Польщі. Нинішнє керівництво країни з числа консервативної партії «Право і справедливість» різко змінило міграційну політику, розповів Гагік Григорян, громадський активіст і співробітник фонду «Оцалене», який допомагає біженцям.

«Їх повертають назад, аргументуючи тим, що немає достатніх підстав, щоб просити статус біженця, мовляв, в Росії немає війни, ви можете повернутися туди, в іншій частині країни буде безпечно», – пояснює Григорян.

Тумсо не один. Є й історії інших чеченців:

Лом-Алі Елбіев

57-річний бізнесмен Лом-Алі Елбієв був змушений виїхати з Грозного і взагалі з Росії після тортур в підвалі Грозненської мерії. Свою історію він розповів журналістові російської служби Радіо Свобода.

Лом-Алі Елбієв займався установкою технологічних сучасних систем теплопостачання, за це мер Грозного Мусліс Хучієв призначив його главою місцевого муніципального підприємства, але, як стверджує бізнесмен-утікач, в роботу постійно втручався брат мера чеченської столиці Беслан.

Елбієва посадили в підвал грозненської мерії, били і катували струмом, змусили підписати боргову розписку на майже 30 мільйонів рублів і погрожували вчинити насильство над рідним сином. Не знайшовши можливості виплатити мучителям всю суму, Лом-Алі Елбіев, утік з усією родиною за кордон.

Мурад Амрієв

Чеченець-спортсмен Мурад Амрієв був силоміць повернений до Грозного влітку цього року. Спершу його затримали у Брянській області Росії, але поліцейські його через деякий час відпустили. Мурад Амрієв втік від оперативників із Чечні, які переслідували його, але вони наздогнали його в сусідній Білорусі, звідки і повернули до Грозного.

Амрієв жив і займався змішаними єдиноборствами в Україні. Він називав замовником свого викрадення високопоставленого чеченського поліцейського, в якого був конфлікт із сім’єю Амрієва.

Після повернення до Чечні чоловіка відпустили з поліцейського відділку, і він зміг покинути республіку. Це стало можливо за особистої участі міністра з питань інформації та нацполітики Чечні Джамбулата Умарова, який стежив за долею молодика і розповідав про неї журналістам.

Зелімхан Бакаєв

Чеченський співак Зелімхан Бакаєв приїхав до Грозного на весілля родичів на початку вересня і через кілька днів зник.

Після того, як родичі написали заяву в поліцію, в мережі з’явилося відео, записане Зелімханом нібито в Німеччині. Його друзі і родичі впевнені, що ролик – постановочний і записаний під примусом.

Зникнення Зелімхана Бакаєва може бути пов’язане з тим, що його вважають геєм. Але своє особисте життя він не афішував, сам збирався взяти участь у пісенному конкурсі в Москві. З початку вересня цього року інформації про те, де перебуває Зелім Бакаєв, немає.

Оригінал матеріалу – на сайті cпецпроекту «Настоящее время»