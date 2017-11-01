Росія: уповноважена з прав людини заявила про підстави порушити справу через тортури геїв у Чечні

У Росії уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова заявила, що для порушення кримінальної справи щодо катувань геїв у Чечні є всі підстави.

При цьому вона послалася на свідчення Максима Лапунова – першого гея, який публічно заявив про переслідування в Чечні через сексуальну орієнтацію.

Москалькова також закликала надати Лапунову державний захист.

Вона при цьому звернула увагу, що цього ж дня, 1 листопада, Слідчий комітет Росії скасував відмову порушувати кримінальну справу за заявою гея, що зазнав катувань.

За словами Москалькової, свідків, про яких заявляв Лапунов, досі не знайшли через недостатню активність слідчих.

Про масові переслідування геїв у Чечні не раз повідомляло російське видання «Нова газета». Влада Чечні, республіки на Північному Кавказі в Росії, заперечує звинувачення, а також заявляє, що геїв у Чечні просто взагалі не існує. Міжнародні правозахисні організації і країни Заходу закликають розслідувати повідомлення про тортури і вбивства представників сексуальних меншин у Чечні.

Лише за останні півроку до «Російської ЛГБТ-мережі» звернулися зі скаргами на переслідування геїв у Чечні майже 80 осіб.