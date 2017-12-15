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15 Грудень 2017, Київ 15:10
Світ

Попередження конфлікту НАТО і Росії назвали пріоритетом США – доповідь Council on Foreign Relations

Провідні американські експерти із закордонної політики віднесли військове протистояння між НАТО та Росією до групи найнебезпечніших можливих конфліктів майбутнього 2018 року, попередження яких має стати пріоритетом для уряду США. Повний перелік загроз викладено в «Опитуванні з приводу пріоритетів у галузі попередження конфліктів», яке днями оприлюднили у впливовому аналітичному центрі «Рада із міжнародних відносин». При цьому ймовірність протистояння НАТО та Росії експерти оцінили як «середню».

Пріоритетними для запобіжних заходів з боку США експерти опитані центром також назвали ситуацію у КНДР, руйнівну кібератаку на США, конфлікти з участю Ірану, протистояння у Південнокитайському морі з участю кількох країн та терористичний напад на Америку.

«З огляду на зростання ризику збройних конфліктів у світі США мають зважено визначити, на що звертати увагу та спрямовувати ресурси, щоб не допустити потенційно витратних військових операцій», – відзначає директор центру Пол Стерс (Paul Stares).

Можливе посилення конфлікту на сході України доповідь центру віднесла до групи загроз, ймовірність та наслідки яких є «середніми».

Загалом у 2018 році «Рада з міжнародних відносин» вважає провідними ризиками такі:

  • військовий конфлікт з участю США, Північної Кореї та її країн-сусідів;
  • військове протистояння між Іраном та США або одним із їхніх союзників через втручання Ірану у регіональні конфлікти та підтримку ним бойовиків, включно з рухом Хуті у Ємені та рухом «Хезболла» у Лівані;
  • надзвичайно руйнівна кібератака на критичну інфраструктуру та мережі у США;
  • зумисне або незаплановане військове протистояння між Росією та членами НАТО через самоствердну поведінку Росії у Східній Європі;
  • збройне протистояння через спірні ділянки у Південнокитайському морі між Китаєм та однією або кількома країнами регіону, які також претендують на ці території – Брунеєм, Малайзією, Філіппінами, Тайванем або В’єтнамом;
  • терористичний напад зі значною кількістю жертв на США або країну-союзника Вашингтона з боку закордонних або внутрішніх терористів або терориста;
  • посилення насильства у Сирії, де урядові війська намагаються відновити контроль за територією в умовах зростання напруги між зовнішніми учасниками конфлікту, включно зі США, Росією та Іраном;
  • посилення насильства та нестабільності у Афганістані внаслідок повстання руху «Талібан» та потенційного краху уряду.

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