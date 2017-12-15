Попередження конфлікту НАТО і Росії назвали пріоритетом США – доповідь Council on Foreign Relations

Провідні американські експерти із закордонної політики віднесли військове протистояння між НАТО та Росією до групи найнебезпечніших можливих конфліктів майбутнього 2018 року, попередження яких має стати пріоритетом для уряду США. Повний перелік загроз викладено в «Опитуванні з приводу пріоритетів у галузі попередження конфліктів», яке днями оприлюднили у впливовому аналітичному центрі «Рада із міжнародних відносин». При цьому ймовірність протистояння НАТО та Росії експерти оцінили як «середню».

Пріоритетними для запобіжних заходів з боку США експерти опитані центром також назвали ситуацію у КНДР, руйнівну кібератаку на США, конфлікти з участю Ірану, протистояння у Південнокитайському морі з участю кількох країн та терористичний напад на Америку.

«З огляду на зростання ризику збройних конфліктів у світі США мають зважено визначити, на що звертати увагу та спрямовувати ресурси, щоб не допустити потенційно витратних військових операцій», – відзначає директор центру Пол Стерс (Paul Stares).

Можливе посилення конфлікту на сході України доповідь центру віднесла до групи загроз, ймовірність та наслідки яких є «середніми».

Загалом у 2018 році «Рада з міжнародних відносин» вважає провідними ризиками такі: