«Безвіз» українцям не скасовуватимуть, але Київ має втримати антикорупційні результати – єврокомісар Аврамопулос

Брюссель – Перші підсумки роботи безвізового режиму з Україною, Молдовою та Грузією, а також з державами Західних Балкан нині оприлюднила Європейська комісія. Комісар ЄС, що відповідає за міграцію та внутрішні справи, Дімітріс Аврамопулос у ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода каже: зважаючи на останні події, Україна повинна негайно діяти, аби «втримати антикорупційні заходи, які були впроваджені з попередніми реформами, й забезпечити їхній подальший прогрес». І хоча, попри порушення умов «безвізу», позбавляти цього привілею нікого ще не збираються, єврокомісар закликає «активізувати свої зусилля в боротьбі з нелегальною міграцією і боротися із організованою злочинністю та корупцією».

Сьогоднішня доповідь – це перша повна оцінка, яку здійснено на тлі дії нового «механізму зупинення безвізових режимів» із восьми країнами

​– Про що саме йдеться в оприлюдненому нині звіті про «механізм зупинення візового режиму»?

– Ми звітуємо про те, як функціонує безвізовий режим із країнами Західних Балкан, а також із державами «Східного партнерства». Сьогоднішня доповідь – це перша повна оцінка, здійснена на тлі дії нового «механізму зупинення безвізових режимів» із восьми країнами, які мають такий режим внаслідок застосування схеми візової лібералізації.

Cьогодні не йдеться про скасування безвізового режиму чи пропозицій це зробити. Але збереження безвізового режиму передбачає відповідальність

У звіті йдеться про застосування «безвізів», тому сьогодні мова не йде про рішення, і я чітко на цьому наголошую. Ми повністю налаштовані на забезпечення безвізового режиму для громадян країн Західних Балкан та країн «Східного партнерства», задля цього ми працюємо разом із їхніми урядами та їхньою владою. Тобто, сьогодні не йдеться про скасування безвізового режиму чи пропозицій це зробити. Але збереження безвізового режиму передбачає відповідальність, і це очевидно як для громадян, так і для відповідних органів влади. Я вітаю зусилля цих країн, спрямовані на те, щоб зберегти досягнутий прогрес, і що реформи продовжують приносити конкретні результати. Водночас потрібна й подальша робота.

– Отже, чого конкретно Ви сподіваєтесь від цих країн?

Ми очікуємо, що всі країни активізують свої зусилля у боротьбі з нелегальною міграцією і, особливо, в боротьбі з організованою злочинністю та корупцією

– Ми очікуємо, що всі країни активізують свої зусилля у боротьбі з нелегальною міграцією і, особливо, в боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Всі вісім держав продовжують вживати заходів для перешкоджання нелегальній міграції, і це дає результати. Їхні зусилля призвели до значного загального зменшення кількості прохань щодо надання політичного притулку, з якими звертаються в державах ЄС громадяни цих країн. Однак все ще залишаються деякі виклики, пов’язані з безпідставними проханнями притулку й нелегальною міграцією. Тож ми закликаємо всі зацікавлені країни вжити конкретних заходів – починаючи від посилення контролю на кордоні і завершуючи організаціями інформаційних кампаній щодо зобов’язань та умов, які передбачає безвізовий режим.

– У звіті згадується Україна. Що Ви можете сказати щодо цієї країни?

Україна також має вдатися до негайних дій, аби втримати ті антикорупційні заходи, що були впроваджені, і забезпечити їхній подальший прогрес

– Зважаючи на останні події, Україна також має вдатися до негайних дій, аби втримати ті антикорупційні заходи, що були впроваджені з попередніми реформами, та забезпечити їхній подальший прогрес.

– А як щодо Молдови?

– Молдова особливо має вжити негайних заходів, щоб забезпечити безперервне виконання всіх умов візової лібералізації та збереження реформ, які були здійснені до цього часу.

– Молдову й Україну Ви виділяєте особливо. Звертаючись у загальних рисах до населення цих країн, чи можна сказати, що їм є чому турбуватися, бо візову лібералізацію можуть скасувати?

– Як я вже казав раніше, висловлюючись дуже ясно: ми не маємо таких намірів, тому населення цих держав слід запитати, чи справді вони налаштовані зберегти цей привілей і це право на безперешкодні подорожі. Усе залежить від них, а що стосується Європейського союзу, то ми налаштовані дуже позитивно на продовження цього шляху. Але зрозуміло, що «для танго потрібні двоє».

– То чого нам чекати далі?

Наступного року ми знову звітуватимемо

– Наступного року ми знову звітуватимемо перед Європейським парламентом та Радою ЄС щодо продовження безперервного виконання вимог, які передбачені лібералізацією візового режиму.

– Беручи за приклад Грузію: 165 тисяч осіб там скористалися безвізовим режимом. Із них 10 тисяч порушили правило, перебуваючи на території «шенгену» більше від передбачених 90 днів. Чи є це проблемою для цих держав і чи достатньо цього для застосування «механізму зупинення безвізового режиму»?

– Цього можна було уникнути. І саме тому, щоб до цього не дійшло, я радив моїм грузинським друзям провести інформаційну кампанію. Однак це таки сталося, але повірте, що це не є дуже серйозною проблемою. Я переконаний, що впродовж наступних років ситуація буде залагоджена й перебуватиме під кращим контролем. Виконання умов «безвізу» проходитиме більш злагоджено. Найважливіше – те, що влада Грузії, її уряд, сам прем’єр-міністр дуже віддані ідеї виконувати свої зобов’язання з цього питання. Водночас мова йде й про відповідальність з боку грузинського населення, їхнє бажання захистити й зберегти цей привілей, який їм надав Європейський союз.

– Що конкретно каже звіт про країни Західних Балкан, які користуються безвізовим режимом уже не перший рік?

– З метою подальшого вдосконалення співпраці в питанні повернення громадян цих країн Єврокомісія закликає країни Західних Балкан продовжувати ефективне здійснення угод про реадмісію та, якщо є необхідність, укладати протоколи про виконання цих вимог із додатковими державами-членами ЄС.