Україна втратила 600 мільйонів євро від ЄС, бо не виконала переважно антикорупційні пункти – Стулік

Європейська комісія не ухвалить рішення про надання третього траншу макрофінансової допомоги Україні, заявив голова представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі. Йдеться про останній транш у розмірі 600 мільйонів євро за програмою макрофінансової допомоги для України. Раніше Україна отримала два транші разом на 1,2 мільярда євро з 1,8 мільярда євро макрофінансової допомоги. За словами представника Європейського союзу, Україна не виконала 4 із 21 попередньої вимоги до програми отримання третього траншу. Докладніше, про які саме вимоги йшлося, і про те, на що призначалися ці гроші, Радіо Свобода попросило пояснити речника представництва ЄС у Києві Давіда Стуліка.

– Ця допомога надавалася у рамках так званої макрофінансової допомоги. Її надання базувалося на підставі фінансового меморандуму, тобто на угоді між Європейською комісією і урядом України. В ньому були перелічені деякі умови, які Україна зобов’язувалася виконувати. В залежності від виконання цих умов Євросоюз сплачував ці транші. На жаль, Україна не виконала всі умови надання останнього траншу. І тому Європейська комісія не була у стані надати цей третій транш.

– Наскільки невиконані чотири умови були важливими? Про що конкретно йшлося?

– Це були такі умови: скасування мораторію на експорт лісу-кругляка до ЄС, це – запровадження автоматичної системи перевірки електронних декларацій, також мав бути створений кредитний реєстр в НБУ, який би зафіксував перелік кредитів: які і кому вони були надані. Ще була умова, яка є частково не виконана – це мав бути створений реєстр власності компаній, щоб була прозора власність фірм і компаній на українському ринку.

– Чого тепер Україна не зможе зробити, не отримавши цих грошей?

– Це є макрофінансова допомога, яка йде безпосередньо в бюджет України, також наша макрофінансова допомога безпосередньо пов’язана з кредитною програмою Міжнародного валютного фонду, тобто ми доповнюємо програму, яку має Міжнародний валютний фонд. Основна мети цієї допомоги – стабілізація державних фінансів, стабілізація балансу міжнародних фінансових зобов’язань, щоб Україна, наприклад, не мала проблем зі стабільністю гривні, щоб державний бюджет не був у дефіциті, який перевищує різні міжнародні стандарти.

– Чи Україна зможе отримати ці гроші пізніше, якщо виконає ці умови?

– Першого грудня Європейська комісія оприлюднила прес-реліз, у якому було повідомлено, що було ухвалено рішення, що ця сума не буде виплачена. Тобто ці гроші вже не можуть бути надані.

Попередніми днями голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі повідомляв, що Україна подала заявку на отримання нового пакета макрофінансової допомоги, і Євросоюз розгляне її впродовж наступних кількох місяців.