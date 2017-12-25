Що там під ялинкою? Різдво в Італії асоціюється із подарунками

Рим – В Італії панує святкова атмосфера Різдва Христового, а його в цій країні неможливо уявити без подарунків для малих і великих. Історики та етнографи подають різні версії походження традиції, яку нині часто критикують через тенденцію до споживацтва. Хай би там як, а звичай обміну різдвяними подарунками, як і в решті країн католицького віросповідання, тримається міцно, ба більше, італійці частіше обдаровують на свята і домашніх тварин.

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«Що там під ялинкою?» – запитання, яке дошкуляє у різдвяну ніч не лише малечам, а, будьмо відвертими, дорослим також. Напередодні святкового періоду вітрини крамниць, шпальти газет, телеекрани, інтернет переповнені пропозиціями і порадами. Який дарунок для якої вікової категорії більш придатний, як обрати приємне, корисне та ще й заощадити при цьому. А якщо в гаманці негусто або кортить проявити оригінальність, тоді для вас – інструкції з ідеями та способами приготування саморобного дарунку. Окрема, але дотична тема святкової упаковки, бо ж має бути сюрприз!

Українка Леся 20 років живе у Мілані. Вона поділилася з Радіо Свобода своїми враженнями від місцевих традицій.

Місцева традиція святкування містить більше матеріальний аспект, хоча багато італійців відвідують нічну урочисту службу у церкві

«Крамниці переповнені, люди з великими пакунками по п’ять, сім, вісім сумок, хто менше, хто більше … У магазинах завчасно починаються знижки, напередодні католицького Різдва, щоб усе спродати на подарунки. Як на мене, місцева традиція святкування містить більше матеріальний аспект, хоча багато італійців відвідують нічну урочисту службу у церкві», – додала вона.

Не лише для дітей і дорослих…

Римський держслужбовець Паоло Розатті наголошує, що свято народження Ісуса Христа є моментом єднання усіх членів його родини у батьківській оселі, зрештою, як для більшості італійців. А про дарунковий звичай згадує він з ностальгією.

Різдво – нагода згадати дитинство, коли наші батьки нам робили святкові подарунки. Це – така в нас традиція, яка йде з покоління в покоління

«Різдво для мене – нагода згадати дитинство, коли наші батьки нам робили святкові подарунки. Це – така в нас традиція, яка йде з покоління в покоління», – розповів Паоло Радіо Свобода.

Домогосподарка Алессандра подбала передусім про різдвяний сюрприз для дитини. Вона надумала подарувати малечі те, про що сама колись мріяла.

«Різдвяний подарунок, про який я завжди мріяла в дитинстві, та ніколи його не отримала – це дерев’яний будинок для ляльок. Мені подарували пластиковий будинок Барбі, також гарний, але не дерев’яний. Те Різдво було чудовим, та все ж пластик – не дерево», – зазначила жінка.

Не так давно дарунки під ялинкою у багатьох італійських оселях шукають і домашні улюбленці. Цього року понад 70 відсотків родин вирішили придбати щось на свято своїм друзям на чотирьох лапах, інформує вісник про домашніх тварин Osservatorio di Quatrozampeinfiera.

У нас замовляють подарункові набори, які потім залишають під ялинкою і допомагають домашньому улюбленцю його розпакувати, та разом радіють святу

«У нас замовляють подарункові набори, які потім залишають під ялинкою і допомагають домашньому улюбленцю його розпакувати, та разом радіють святу. Купують різдвяні шалики для собак, пальтечка, святкові ласощі, навіть є кекси для собак «канеттоне» («cane» означає пес, тобто різновид різдвяного кексу в Італії «панеттоне» – ред.). Частіше обирають подарунки для собак, хоча і для кішок збільшується попит», – розповів Радіо Свобода Емануель, керівник магазину товарів для домашніх тварин у Римі.

Звісно, для тварин це не має сенсу, але очевидно є сенс для їхніх господарів, які вважають домашніх улюбленців справжніми членами родини, говорить Емануель. За його спостереженнями, в країні з низьким рівнем народжуваності багато самотніх людей, і вони проявляють надмірну любов до тварин.

Прояв уваги й любові до ближнього

Чому обмінюються дарунками на Різдво? Для багатьох в Італії вони презентують дари мудреців волхвів, які, за біблійними переказами, привітали Ісуса Христа у день його народження. А хто саме робить дарунки, то про це існують різні версії. Найпоширеніша з них пов’язана з постаттю християнського святого Миколая, єпископа Мирського (270-343). До речі, мощі святого зберігаються у церкві міста Барі, на півдні Італії. Та на Апеннінах цей святий не є таким популярним, як нині в Україні або в інших слов’янських народів. І навіть легенди про чудодійні діяння Святого Миколая, який вночі розносить дарунки дітям, маловідомі італійській малечі.

Лише в окремих містах на півночі дітям роблять дарунки не в різдвяну ніч 24-25 січня, а на Святого Миколая (San Nicola або San Nicolò), що відзначають тут за григоріанським календарем, 6 грудня. Та більшість місцевих дітлахів вірить у казку, що дарунки їм приносить Баббо Натале він же Санта Клаус – вигаданий пізніше персонаж, котрого на Заході пов’язують з історичною постаттю Святого Миколая.

У церковних громадах українців Італії та в недільних школах подарунки розносить саме Святий Миколай 19 грудня, відповідно до східної традиції за юліанським календарем. Це свято – дуже шановане в спільноті українців у Мілані, розповів Радіо Свобода Ігор Крупа, капелан української громади Святого священномученика Йосафата.

Цього року ми мали дуже багато дітей, та головніше ми подбали про дорослих – це особлива категорія. Взагалі увага для будь-якої людини – певно, найкращий подарунок

«Цього року ми мали дуже багато дітей, та головніше ми подбали про дорослих – це особлива категорія. Взагалі увага для будь-якої людини – певно, найкращий подарунок. Це були дрібниці, зробили гарний календар з фото громади, про її життя, наші події протягом року, і його дарували людям. Ми ще влаштовуємо спільні вечері на 350 людей (на Святвечір 6 січня)», – розповів отець Ігор Крупа із Мілана.

Словом, не так важлива вартість чи кількість, скільки цінність подарунка і прояв уваги, любові до ближнього. А кому ведеться скрутно і сумно, то навіть тепле слово й міцні обійми слугують безцінним дарунком у різдвяний час надії.