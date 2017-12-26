Радіо Свобода Daily: 74 полонених українців мають обміняти вже 27 грудня

​Очікуваний обмін полоненими

Обмін полоненими має відбутися 27 грудня – цю очікувану дату підтвердив Кремль, Київ та представники бойовиків. Позаду тривалі переговори з проблемних питань. Українська сторона сподівається, що процес не зірветься, і 74 українці ще до Нового року повернуться додому з окупованих територій. За це Київ готовий передати 306 осіб, які причетні до війни проти України чи обвинувачені в сепаратизмі. Загалом на окупованій території Донбасу російські гібридні сили утримуються 168 українців, і Україна домагатиметься звільнення усіх.

Новий центр боротьби за «владу» між бойовиками?

Ясинувата – в минулому один із найбільших залізничних вузлів України. А зараз – це прифронтова територія, яка перебуває під контролем бойовиків угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним. Півтора року тому місцеві жителі підняли бунт проти нав’язаного їм так званого «мера» Павла Губарєва. Чи стане Ясинувата вузлом нової кризи в окупації? І якими проблемами найбільше переймаються місцеві мешканці? Про це в ексклюзивному репортажі програми «Донбас.Реалії».

Український радянський уряд

Сто років тому – у грудні 1917-го – в Харкові за ініціативою більшовиків було створено перший український радянський уряд – Народний секретаріат. У Києві ще з літа 1917 року існував створений Центральною Радою український уряд – Генеральний секретаріат. Тож, створення альтернативного українського уряду означало поглиблення конфлікту між українською владою та більшовиками. Про ці події Радіо Свобода говорило з істориками Віталієм Скальським та Андрієм Здоровим.

​Календар свят-2018

Після нового вихідного дня 25 грудня, українців чекають ще новорічні і ще одні різдвяні вихідні. Нині в Україні – 11 святкових неробочих днів на рік, але експерти закликають нарешті впорядкувати український календар свят і пропонують «очистити» його від «червоних дат», успадкованих від СРСР, скоротивши кількість вихідних і відмовитись від практики перенесення їх. Тож як виглядає календар-2018? Як його пропонують реформувати? Які свята можуть стати робочими днями? І навіщо це потрібно? Наша кореспондентка зібрала думки і позиції профспілок, церковних діячів, бізнесменів, а також порівняла, скільки днів на рік відпочивають в інших країнах світу.

Відпочивайте з користю!

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