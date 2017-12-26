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26 Грудень 2017, Київ 13:57
Політика

Радіо Свобода Daily: 74 полонених українців мають обміняти вже 27 грудня

Зустріч президента України Петра Порошенка зі звільненими українцями Володимиром Жемчуговим та Юрієм Супруном, 17 вересня 2016 року

Очікуваний обмін полоненими

Обмін полоненими має відбутися 27 грудня – цю очікувану дату підтвердив Кремль, Київ та представники бойовиків. Позаду тривалі переговори з проблемних питань. Українська сторона сподівається, що процес не зірветься, і 74 українці ще до Нового року повернуться додому з окупованих територій. За це Київ готовий передати 306 осіб, які причетні до війни проти України чи обвинувачені в сепаратизмі. Загалом на окупованій території Донбасу російські гібридні сили утримуються 168 українців, і Україна домагатиметься звільнення усіх.

Новий центр боротьби за «владу» між бойовиками?

Ясинувата – в минулому один із найбільших залізничних вузлів України. А зараз – це прифронтова територія, яка перебуває під контролем бойовиків угруповання «ДНР», яке в Україні визнане терористичним. Півтора року тому місцеві жителі підняли бунт проти нав’язаного їм так званого «мера» Павла Губарєва. Чи стане Ясинувата вузлом нової кризи в окупації? І якими проблемами найбільше переймаються місцеві мешканці? Про це в ексклюзивному репортажі програми «Донбас.Реалії».

Український радянський уряд

Сто років тому – у грудні 1917-го – в Харкові за ініціативою більшовиків було створено перший український радянський уряд – Народний секретаріат. У Києві ще з літа 1917 року існував створений Центральною Радою український уряд – Генеральний секретаріат. Тож, створення альтернативного українського уряду означало поглиблення конфлікту між українською владою та більшовиками. Про ці події Радіо Свобода говорило з істориками Віталієм Скальським та Андрієм Здоровим.

Фото першого українського радянського уряду. Джерело: jnsm.com.ua
Фото першого українського радянського уряду. Джерело: jnsm.com.ua

Календар свят-2018

Після нового вихідного дня 25 грудня, українців чекають ще новорічні і ще одні різдвяні вихідні. Нині в Україні – 11 святкових неробочих днів на рік, але експерти закликають нарешті впорядкувати український календар свят і пропонують «очистити» його від «червоних дат», успадкованих від СРСР, скоротивши кількість вихідних і відмовитись від практики перенесення їх. Тож як виглядає календар-2018? Як його пропонують реформувати? Які свята можуть стати робочими днями? І навіщо це потрібно? Наша кореспондентка зібрала думки і позиції профспілок, церковних діячів, бізнесменів, а також порівняла, скільки днів на рік відпочивають в інших країнах світу.

Кількість святкових неробочих днів у Європі у 2017 році, не враховуючи свята, які випадають на неділю
Кількість святкових неробочих днів у Європі у 2017 році, не враховуючи свята, які випадають на неділю

Відпочивайте з користю!

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