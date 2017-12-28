Комісар ООН з прав людини йде з посади, бо «його голос не буде почуто»

Верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн повідомив, що не буде балотуватись на другий термін.

Він переконаний, що його голос не буде почуто в той час, коли США та інші провідні сили світу послабили пріоритетність захисту прав людини, повідомляє Foreign Policy.

Зеїд Раад аль-Гуссейн є принцом з Йорданії і колишнім послом, який під час Боснійської війни займався політичними питаннями в ООН.

Його термін перебування на посаді закінчується влітку 2018 року.

«Наступний рік буде останнім на посаді, – написав Зеїд в електронному повідомленні співробітникам, копію якого має Foreign Policy. – Після роздумів, я вирішив не балотуватись на другий чотирирічний термін. Це в умовах теперішнього геополітичного контексту означало б благально схилити коліно, приглушити заяви про захист, зменшити незалежність та чесність свого голосу – а це ваш голос».

В своєму листі Зеїд підняв питання здатності ООН відігравати роль захисника прав людини.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш раніше закликав Зеїда зменшити критику Трампа через побоювання, що ООН втратить підтримку США, повідомляє Foreign Policy, посилаючись на інформацію від неназваних представників дипломатичного корпусу.

В листі надається безрадісна оцінка стану захисту прав людини через рік після приходу президента США Дональда Трампа до влади, який зменшив наголос на захисті прав людей в міжнародній політиці США.

«Те, що, на його думку, він не міг би переобратись, не скомпрометувавши свій голос, не добре для стану міжнародних відносин та захисту прав людини в ООН», – сказав Філіп Болопьон, заступник директора глобального захисту неурядової організації Human Rights Watch.

«У світі, де захисники прав людини є нечисленними, верховний комісар є рідкісним прикладом моральної чіткості, принциповості та незалежності», – зазначив він.