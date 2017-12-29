«Україна має потенціал для того, щоб увійти у 20 економік світу» – Віталій Бала

Гості програми «Ваша Свобода»: Віталій Бала, політтехнолог, директор Агентства моделювання ситуацій; Сергій Таран, політолог, співзасновник Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір».

Багато експертів і президент України Петро Порошенко напередодні сказали, що найголовнішою подією року, що минає, був безвізовий режим. За словами глави держави, також судова реформа, початок роботи нового Верховного суду України – так само великі перемоги цього року.

Інна Кузнецова: Панове, на ваш погляд, що у 2017 році найголовнішого, що вдалося, а що поганого?

​Сергій Таран: Угода про асоціацією з ЄС і її ратифікація, безперечно, стало дуже важливою політичною подією. Якщо «безвіз» торкнувся кожного з нас, то Угода про асоціацію – стратегічний крок на багато років вперед. Можливо, не відразу відчуємо, як це працює.

Ще Україна зробила все можливе, щоб санкції щодо Росії тривали

Ще Україна зробила все можливе, щоб санкції щодо Росії тривали. Наша боротьба на сході України зараз триває так, що є шанси, що наступного року ми отримаємо летальну зброю. Це питання не лише зброї, хоч і це важливо, а довіри західної спільноти до процесів, які відбуваються в Україні.

Щодо справи Крисіна рішення ще більше дискредитує судову систему, ніж вже дискредитована. Справа має стати знаковою для органів, які мають контролювати у тому числі судову владу

Також сталися дуже важливі реформи, принаймні їх початок. Судова реформа важлива, але вона така, що не може статися відразу... Втім, хочемо робити незалежний суд, з одного боку, а з іншого – шукаємо механізмів впливу, якщо рішення не подобається. Наприклад, щодо справи Крисіна (керівник групи «тітушок», причетних до вбивства журналіста В’ячеслава Веремія під час подій «Євромайдану», якого позбавили волі на 4 роки умовно – ред.)... Однак це рішення ще більше дискредитує судову систему, ніж вже є дискредитована. Ця справа має стати знаковою, тестовою для тих органів, які мають контролювати у тому числі судову владу.

Провал – деякі реформи не запрацювали. Наприклад, земельна. Без розуміння ринку в земельних відносинах немає сенсу говорити про великі інвестиції, про «план Маршала»

Провал – деякі реформи не запрацювали. Наприклад, земельна. Без розуміння ринку в земельних відносинах немає сенсу говорити про великі інвестиції, про «план Маршала», як в нас іноді люблять говорити політики.

Що ці речі не запрацювали, є ознакою, що в 2017 році ще не позбулися страшної хвороби популізму серед політикуму. На жаль, немає більшості у Верховній Раді, яка говорила б завжди те, як є.

Надання безвізового режиму – один із варіантів жити в країні рівних можливостей

​Віталій Бала: «Безвіз» був найважливішим. Це є питання можливостей насправді. Надання безвізового режиму – один із варіантів жити в країні рівних можливостей. Можна казати все, що завгодно, є гроші, немає, але дали можливість використати це. Тепер працюй над собою, для своєї сім’ї і для країни, бо без успішного громадянина не буде успішної України.

Провал – відсутність виборчого законодавства. Перше читання – слава Богу, пройшло. Це провал 2017-го, 2016-го, 2015-го, ще й 2014-го років

Провал – це відсутність виборчого законодавства. Перше читання – слава Богу, пройшло, хоч і незрозумілим, неочікуваним способом. Це провал 2017-го, 2016-го, 2015-го, ще й 2014-го років. Започаткувавши це, ми дали б можливість, щоб почалося формування тієї політичної еліти, якої в Україні немає, відкривши певні ліфти, щоб люди могли попадати в політику.

Реформи – це закінчена якась подія. Всі реформи і закони, які були прийняті, є соціально затратними. Щоб вони відбулися, повинні бути гроші у бюджеті. Грошей в бюджеті для цього немає достатньо. Вони не досягнуть того результату, допоки правильно не виставимо певні пріоритети.

Спочатку треба було займатися економікою – питання Податкового кодексу, дозволів, регуляції, судів, щоб захистити інвестиції

Спочатку треба було займатися економікою – питання Податкового кодексу, дозволів, регуляції, питання судів, щоб можна було захистити інвестиції.

Маємо увійти у 20 економік світу, бо є потенціал весь в Україні – від розміру до кількості населення, природних ресурсів, освіти

Має бути амбітна мета – маємо увійти у 20 економік світу, бо є потенціал весь в Україні – від розміру до кількості населення, природних ресурсів, освіти і так далі. За підрахунками 2015 року МВФ, ВВП на душу населення, наприклад, у Чилі було більше 13 тисяч, у нас – трохи більше двох. Чилі була на 53-у місці, а ми на 133-у... От які треба ставити завдання.

Щодо судової реформи – питання ж не тільки в судах і в суддях, а питання в системі, яку вони обслуговують. Випадок з Крисіним – питання Кримінально-процесуального кодексу України, який давним-давно треба було ухвалити новий. Не було ніякої проблеми ще у 2014 році його ввести у відповідність законодавства саме для роботи правоохоронних органів і для судів. Не бачу навіть зараз цієї проблеми зробити. Все, що відбувається, ніби й правильно, але абсолютно не системно, не має кінцевої мети, і ми не розуміємо, куди насправді дійдемо, яка має бути система управління в Україні через 10-20 років, система власності і так далі.

– І конфлікт на Донбасі...

Незрозуміло, чому не бачу Нацгвардію, яка суперово екіпірована, з собаками, з автоматами біля метро, торгових центрів? Держава має дати візуальний сигнал громадянам України, що готова захистити

​Віталій Бала: Неоголошена війна... Що відбувається на Донбасі, ніяким чином не відображено на тій частині України, яка не є у безпосередній зоні тієї війни. Для мене до цього часу незрозуміло, чому я не бачу Нацгвардію, яка суперово екіпірована, з собаками, з автоматами біля метро, біля торгових центрів? Держава має дати візуальний сигнал громадянам України, що вона готова і може захистити своїх громадян. Навіть з точки зору кримінальної ситуації – відразу зменшиться.

Успішними країни ставали дуже часто саме під час війни

Війна – це трагічні сторінки історії любої країни. Але успішними країни ставали дуже часто саме під час війни. Це був дуже добрий період для саме радикальних змін, які нам треба було робити ще в 2014 році. А є, навпаки, що країни йшли на периферію. Тепер завдання України – щоб ми не пішли на периферію. Напевне, це найголовніше у 2018-у.

– Американська аналітична компанія Stratfor, прогнозуючи рік наступний, говорила, що в Україні 2018 рік позначиться підготовкою до президентських та парламентських виборів, але цілком вірогідні протестні настрої і навіть не виключається можливість дострокових парламентських виборів. Чи реально це?

Президентські і парламентські вибори відбудуться вчасно

​Сергій Таран: Прогноз дочасних парламентських виборів – це стандартний прогноз після кожного політичного сезону, після завершення кожної сесії, після завершення кожної пори року. Президентські і парламентські вибори, я думаю, відбудуться вчасно. Єдине, що, починаючи з весни, на повну потужність стартує президентська кампанія. І весь політикум поділиться між тими кандидатами, яких вони підтримуватимуть.