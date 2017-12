Українці обурені пропозицією Skype вітати один одного матрьошками

Резонанс в українському сегменті Facebook викликала реклама Skype з новорічними смайликами. Українським користувачам пропонувалися «емодзі» на основі російської символіки: собор Василя Блаженного на Красній площі, матрьошка, ведмідь з балалайкою та червоною зіркою на шапці-вушанці.

З огляду на кількість реакцій на цей рекламний пост можна припустити, що він був призначений переважно для тих, хто користується популярним месенджером саме з території України. Як і чому таке трапилося?

Дехто з користувачів підозрює провокацію, дехто – неточність таргетування реклами. Радіо Свобода звернулося за коментарями до Skype та Microsoft Ukraine (месенджер належить корпорації Microsoft).

Матрьошки для жертв російської агресії

Розробники програмного забезпечення завжди намагаються догодити користувачам. Запропонувати святкові смайлики, щоб користувачам месенджера було приємніше ділитися емоціями – добра ідея. Та у Skype стався конфуз. Українським користувачам Facebook стали пропонувати «емодзі», призначені для Росії, яка визнана в Україні державою-агресором.

«'Tis the season for new holiday-themed emoticons. Happy Holidays from Skype!» («Настав час для нових емоцій у святковому оформленні. Щасливих свят від Skype!») – йдеться у дописі.

У багатьох українців рідні та близькі стримують збройні атаки підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Собор Василя Блаженного на Красній площі або матрьошка для них – не святкові атрибути, а символи агресора, який вбив тисячі співгромадян та позбавив домівок ще сотні тисяч людей.

Отже, під рекламним постом з’явилися сотні злих «лайків» та понад сто обурених коментарів.

«Я не бажаю бачити московський мотлох на свята», – пише Andriy Mykhailov.

«Дорогий Skype! Не розповсюджуй по світі цей отруйний російський непотріб. Дякую!», – коментує Oleg Myrgorodsky.

«Мені більше до вподоби Кремль у вогні», – зазначає Serhiy Yatsyuk.

Нащо Skype реклама «русского мира»?

Посилання у дописі вело на офіційний сайт Skype. Проте цікаво, що на сторінці цього месенджера у Facebook допису з саме цими «емодзі» немає. З аналогічним текстом – інші, «загальнолюдські»: з пряниковим хлопчиком, з оленем Санти Рудольфом, з автівкою, яка везе ялинку.

Тобто допис з матрьошками, радянським Дідом Морозом був створений спеціально для реклами месенджера серед певної аудиторії. Але водночас вийшло так, ніби Skype рекламував більше не себе, а символіку «русского мира». І чомусь цю рекламу бачили, судячи з величезної кількості реакцій, саме українські користувачі Facebook.

Чому так сталося? Дехто вважає, що це просто маркетингова помилка. Мовляв, маркетологи Skype або алгоритми Facebook визначали російську мову інтерфейсу й дописів, тому і показували українським російськомовним користувачам рекламу з новорічними матрьошками.

Однак насправді рекламу бачили і ті користувачі з України, у яких інтерфейс український і пости українською, а також ті, у кого інтерфейс – англійський.

За кілька днів рекламний пост Skype назбирав майже 1000 реакцій. Серед них – 543 схвальні «лайки», 31 позначка «супер» (серденька) та 348 позначки «обурений». Facebook дає можливість переглянути, хто з користувачів як відреагував на той чи інший допис. І у цьому випадку це виявилося дуже корисним.

Ті, хто ставив обурені «лайки» – переважно українські користувачі Facebook з різних регіонів, сторінки яких з дописами, здебільшого відкритими для коментування та можливістю вподобати пости для тих, хто не є їхніми друзями у соцмережі, з достатньою кількістю персональної інформації. Це вказує на реальних користувачів.

Рай для полювання на тролів

Водночас зі схвальними оцінками реклами російських «емодзі» Skype картина дещо інша. Серед переглянутих двох сотень профілів 100 належать, як виглядає, українцям, 25 – російським користувачам, 23 – індусам (більш ніж половина навчаються в українських вишах), 12 – користувачам з африканських країн, 5 – філіппінським хатнім робітницям, які працюють у Росії, 4 – користувачам зі США, стільки ж сторінок з арабською мовою, 3 – з Кореї, по 2 – це Камбоджа і Туреччина.

Більшість цих сторінок мають ознаки фейкових. Відкриті публікації на сторінках «українських користувачів» майже відсутні, а коли активність наявна, вона часто доволі нетипова: до 20-ти дописів протягом години. Майже немає особистих дописів – лише передрук цитат, висловлювань відомих людей, кулінарних рецептів, кумедних відео тощо. В акаунтах завантажуються поспіль декілька фото профілю (аватарок). До такого способу часто вдаються ті, хто створює «ботів». У багатьох – фото із застосуванням одного і того ж інструменту для створення святкових аватарок/

До того ж, серед «українських» любителів російської символіки багато акаунтів з іменами та прізвищами на кшталт Сергей Сергей, Людмила Людмила, Галина Галюсик, Надя Надя.

Відтак більшість схвальних «лайків» з профілей, які нібито зареєстровані в Одесі, Дніпрі, Львові, Вінниці, Запоріжжі, Івано-Франківську, Харкові, виглядають фейковими.

Skype та Microsoft Ukraine відмовчуються

Ситуація схожа на спецоперацію від відомих так званих «ольгінських тролів» – людей, які створюють та підтримують фальшиві сторінки в соцмережах, готують публікації та залишають коментарі у руслі інформаційної політики Кремля. Однак розмістити рекламу від імені Skype можуть ті, хто працюють у компанії на певних посадах.

За коментарем до Skype вдалося звернутися через сторінку у Facebook, однак робот-автовідповідач порекомендував написати на Twitter-акаунт месенджера. Але – марно.

У Microsoft Ukraine, куди зі складнощами вдалося додзвонитися, надали електронну адресу прес-служби (на сайті вказана недійсна), щоб надіслати листа. У компанії пообіцяли, що спеціалісти зв’яжуться, щоб прокоментувати ситуацію зі скандальною рекламою, але відповіді наразі немає.